Ang 600-taong-gulang na coral ay nagpapakita ng mga pagbabago sa Pasipiko mula noong 1370

Ang nag-iisang coral sa Fiji na higit sa 600 taong gulang ay nagtala kung paano nag-iba ang temperatura ng Karagatang Pasipiko sa mahabang buhay nito.

Alam ng mga siyentipiko na ang Pasipiko ay karaniwang umiinit sa paglipas ng mga siglo, na may marine heatwaves at laganap na coral-bleaching nitong mga nakaraang taon dahil sa anthropogenic climate change. Ngunit may mga naisip na naging mas malamig at mas mainit na mga taon - at kahit na mga dekada - sa daan.

Siyempre, mahirap malaman ang marami tungkol sa pagkakaiba-iba na ito, dahil kakaunti ang tuluy-tuloy na mga rekord na umaabot sa daan-daang taon.

Ang aming pananaliksik, na inilathala ngayon sa Paglago Science, tumutulong na punan ang mga puwang na ito. Gumamit kami ng isang sample mula sa isang solong, malaki Diploastrea heliopora coral, kung minsan ay kilala bilang honeycomb coral. Ang hindi pangkaraniwang lumang ispesimen na ito ay natuklasan noong 1998 at nakolekta ng mga siyentipiko ang isang sample mula dito sa pamamagitan ng pagbabarena dito. Sinuri na namin ngayon ang sample na ito gamit ang mga modernong pang-agham na pamamaraan.

Pinagsama namin ang mahabang coral record na ito sa iba pang corals sa Fijian archipelago para makabuo ng master chronology ng temperatura sa Fijian waters. Para sa panahon mula noong 1990s, marami kaming data mula sa mga weather buoy, satellite at iba pang mga instrumento upang pagsamahin dito.

Nangangahulugan ito na ang coral record ay teknikal na tumatakbo sa loob ng 627 taon, at maaaring sabihin sa amin kung ano ang temperatura ng dagat sa paligid ng Fiji sa pagitan ng mga taong 1370 at 1997. Ito ang pinakamahabang patuloy na tala ng temperatura ng uri nito mula saanman sa tropikal na karagatan.

Ang coral na ito ay naglalaman ng anim na siglo ng kasaysayan ng kapaligiran (Joel Orempuller / IRD)

Ang coral ay maaaring maging isang bintana sa nakaraan

Ang malalaking korales ay maaaring mabuhay nang maraming taon, na patuloy na bumubuo ng isang kalansay ng calcium carbonate na naipon sa mga layer sa ibabaw ng lumang kalansay. Ang buhay na bahagi ng coral ay sumasakop lamang sa pinakatuktok na ilang milimetro. Habang nagdaragdag ng mga bagong layer, ang lumang balangkas ay nabakante ng coral, na nag-iiwan ng talaan ng mga nakaraang kondisyon.

Sa partikular, hinanap namin ang ratio ng dalawang elemento na matatagpuan sa coral skeleton: strontium at calcium, na kumikilos bilang proxy para sa temperatura ng tubig-dagat.

Kapag may mas kaunting strontium na may kaugnayan sa calcium na binuo sa mga coral skeleton, nangangahulugan ito na ang tubig ay mainit noong nabubuhay pa ang coral, at kabaligtaran. Sinuri namin ang mga elementong ito gamit ang mass spectrometry machine, na binibilang ang elemental na komposisyon ng mga materyales sa kahit na napakababang konsentrasyon.

Ang nakaraang data ng temperatura mula sa coral ay nagpapakita kung paano ang mga pattern ng klima gaya ng interdecadal Pacific oscillation ay umunlad sa paglipas ng mga siglo, na nag-aalok ng mahalagang konteksto para sa pag-unawa sa kasalukuyan at hinaharap na mga uso sa klima.

Ang Karagatang Pasipiko ay isang pangunahing driver ng pagkakaiba-iba ng klima sa buong mundo. Pinakatanyag, kabilang dito ang paglipat ng Pasipiko mula sa isang El Niño patungo sa isang estado ng La Niña bawat ilang taon, kapag ang mga pagbabago sa temperatura sa karagatan ay humantong sa mga malalaking pagbabago sa pag-ulan at pag-unlad ng mga bagyo.

Ngunit kahit na ang cycle na ito ay pinananatiling naka-check sa pamamagitan ng interdecadal oscillation, na nagsasangkot ng pagbabago ng temperatura sa pagitan ng hilaga, timog at tropikal na Pasipiko tuwing 15 hanggang 30 taon.

Modern warming sa konteksto

Ang mga higanteng boulder corals ay maaaring maglaman ng mga siglong gulang na mga kuwento sa loob ng kanilang mga kasaysayan ng paglago o ang kemikal na komposisyon ng kanilang mga kalansay. Halimbawa, ipinahihiwatig ng coral na nagkaroon ng kapansin-pansing mainit na panahon sa pagitan ng 1370 at 1553, nang ang dagat sa paligid ng Fiji ay halos kasing init ngayon. Binibigyang-diin nito kung paano natural na nag-iiba ang sistema ng klima sa Pasipiko.

Gayunpaman, maaari nating pagsamahin ang ating coral sa iba pang mga paleoceanographic na tala mula sa buong Pasipiko upang makuha ang mas malaking larawan. Kapag ginawa natin ito, nalaman natin na ang pag-init sa buong Pasipiko sa nakalipas na siglo, higit sa lahat iniuugnay sa pag-init ng mundo na dulot ng tao, ay nagmamarka ng isang makabuluhang pag-alis mula sa likas na pagkakaiba-iba na naitala sa mga naunang siglo.

Paglubog ng araw sa Fijian – lahat ng mga rehiyon ng pinakamalaking karagatan sa Earth ay tila nagiging mas mainit (Alex Kehr)

Habang ang ilang bahagi ng Pasipiko ay dating mas mainit habang ang iba ay may mas malamig na dekada o dalawa, at kabaligtaran, nasisira ang relasyong iyon. Ang pag-init ay lalong naging magkakasabay sa tropikal at subtropikal na Karagatang Pasipiko.

Nangangahulugan ito ng malalaking pagbabago ulan at tagtuyot at mga siklo ng baha, dahil ang ulan ay kadalasang nabubuo ng singaw ng tubig na sumingaw sa mas maiinit na dagat.

Ngunit ang pag-init na ito, na nailalarawan sa pamamagitan ng medyo maliit na pagkakaiba sa mga temperatura ng karagatan sa buong Pasipiko, ay hindi pangkaraniwan sa nakalipas na anim na siglo. Iminumungkahi nito na ang umiinit na Pasipiko mula noong simula ng ika-20 siglo ay maaaring humantong sa mga hindi pa naganap na pagbabago sa interdecadal oscillation.

Mga implikasyon para sa klima sa hinaharap

Ang pag-unawa sa pangmatagalang pag-uugali ng interdecadal Pacific oscillation ay mahalaga para sa paghula ng mga pagbabago sa klima sa hinaharap.

Kamakailan lamang, ibang pag-aaral sa mga korales sa Great Barrier Reef ng Australia at sa Coral Sea na nakapalibot dito ay nagpakita na ang mga temperatura ng bahura sa limang kamakailang mga kaganapan sa pagpapaputi ng coral ay ang pinakamataas sa nakalipas na 407 taon. Ang pinakamalaking bahura sa mundo ay nasa matinding panganib.

Ipinapakita ng sarili naming gawa na ang karagatan sa paligid ng Fiji ay ang pinakamainit sa loob ng hindi bababa sa nakalipas na 653 taon. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring humantong sa mas matinding lagay ng panahon, tulad ng matagal na tagtuyot o mas matinding tropikal na mga bagyo, na may makabuluhang implikasyon para sa milyun-milyong taong naninirahan sa rehiyon.

Ipinapakita ng aming pag-aaral kung bakit napakahalaga ng mahabang buhay na malalaking korales bilang mga archive ng mga nakaraang pagbabago sa klima, ngunit ang kanilang kinabukasan ay nasa panganib ng pag-init ng karagatan. Ang pag-iingat sa mga higanteng korales na ito ay mahalaga.

