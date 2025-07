Ang kagandahan ng mga coral reef ay susi sa kanilang kaligtasan

at 7: 30 am

Kaya naman gumawa kami ng paraan para sukatin ang kagandahang iyon, ipaliwanag sina TIM LAMONT ng Lancaster University at GITA ALISA at TRIES BLANDINE RAZAK, parehong ng IPB University sa Indonesia

Bakit nagmamalasakit ang mga tao sa mga coral reef? Bakit nagdudulot ng ganito ang kanilang pinsala pag-aalala at pagkagalit? Ano ang nagtutulak sa mga tao na puntahan mahusay na haba sa protektahan at ibalik sila?

Siyempre, ito ay bahagyang dahil sa kanila kahalagahan ng ekolohiya at halaga ng ekonomiya – pero dahil din sa magaganda sila. Ang mga malulusog na coral reef ay kabilang sa mga pinakakahanga-hangang ecosystem sa planeta - at ang kagandahang ito ay malayo sa mababaw.

Pinatitibay nito ang halaga ng pamana ng kultura, sinusuportahan ang mga industriya ng turismo, hinihikayat ang pangangasiwa sa karagatan at pinalalalim ang emosyonal na koneksyon ng mga tao sa dagat.

Ngunit paano masusukat ang gayong kagandahan? At kapag ito ay nasira, maaari ba itong itayo muli?

Ayon sa kaugalian, maraming mga coral reef monitoring at restoration programs ang nakakaligtaan ang kanilang kagandahan, kung isasaalang-alang na ito ay masyadong subjective upang sukatin. At bilang isang pangkat ng mga siyentipiko, binigo kami nito. Alam namin na para mas epektibong makuha ang pangunahing motivator na ito para sa konserbasyon ng coral, kailangan naming sukatin ang kagandahan.

Sa ilang mga paraan, ito ay isang imposibleng gawain. Pero ang aming bagong pag-aaral nakikipaglaban sa hamon na ito, na naghahatid ng paraan ng pagsukat ng aesthetic na halaga ng isang coral reef, pati na rin ang pagsukat sa pagbawi nito kapag naibalik ang mga dating nasirang reef.

Ang malulusog na coral reef na puno ng magkakaibang kulay, hugis, at texture ay itinuturing na ilan sa mga pinakakahanga-hangang ecosystem sa Earth (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Programa sa Mars

Ang aming internasyonal na pangkat ng mga marine scientist ay nagtatrabaho sa ang Mars coral-restoration program (ang pinakamalaking proyekto ng uri nito) sa gitnang Indonesia. Dito, ang mga lokal na komunidad at mga internasyonal na negosyo ay nagtulungan sa loob ng higit sa isang dekada, muling itinayo ang mga bahura na minsang nasira ng dynamite fishing.

Gumagamit ang iligal na paraan ng pangingisda na ito ng mga pampasabog upang masindak at pumatay ng mga isda para sa madaling koleksyon, habang winawasak ang mga coral reef sa mga durog na bato – winakasan ang buong komunidad ng bahura sa loob ng ilang segundo.

Ang proyektong ito sa Indonesia ay mayroon na matagumpay na muling tumubo ang mga coral reef. Ngunit gusto naming tuklasin kung nagawa ng program na ito na muling likhain ang visual appeal ng isang natural na reef ecosystem.

Ang mga diver ay nagtutulungan upang maibalik ang isang bahura sa pinakamalaking proyekto sa pagpapanumbalik ng coral sa mundo. Sinusuportahan ng mga metal frame ang mga indibidwal na mga coral fragment, na sa paglipas ng panahon ay nagiging isang naibalik na coral reef (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Kumuha kami ng mga standardized na larawan sa ilalim ng dagat gamit ang mga setting na awtomatikong nag-aayos ng white balance at kulay upang mabayaran ang mga kondisyon ng liwanag sa ilalim ng dagat. Nagbigay-daan ito sa amin na makuha ang mga tumpak na kulay sa ilalim ng pare-parehong mga kondisyon ng mababaw na tubig sa mga malulusog, nasira at naibalik na mga reef-site.

Tapos nagconduct kami online mga survey na may higit sa 3,000 kalahok, na humihiling sa kanila na ihambing ang mga pares ng mga larawan at piliin kung alin ang nakita nilang mas maganda – na nagbibigay-daan sa amin na makakuha ng rating para sa bawat larawan. Ang aming mga resulta ay nagpakita na ang mga tao mula sa iba't ibang mga background ay patuloy na nagbabahagi ng magkatulad na mga opinyon kung saan ang mga reef ay maganda.

Bata man o matanda ang mga sumasagot, mula sa mga bansang may coral reef o wala, o may iba't ibang antas ng edukasyon at pamilyar sa karagatan, mas gusto nila ang mga larawang may mataas na takip ng coral, makulay na kulay at kumplikadong istruktura ng coral. Ipinahihiwatig nito na mayroong ibinahaging pagpapahalaga ng tao sa kagandahan ng umuunlad na mga bahura.

Ginamit din namin ang mga rating na ito para sanayin ang isang machine-learning algorithm batay sa AI para mapagkakatiwalaang mahulaan ang mga visual na kagustuhan ng mga tao para sa mga larawan ng iba't ibang coral habitat.

Isang malusog na coral reef sa Sulawesi, central Indonesia (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Ang mga resulta ng mga tugon sa survey ng mga tao at ang machine-learning algorithm ay pareho. Ang mga larawan ng mga na-restore na reef ay pare-parehong na-rate na kasing ganda ng mga malulusog na reef, at mas kaaya-aya sa aesthetically kaysa sa mga nasirang reef.

Ito ay nakapagpapatibay, at mahalaga. Ipinapakita nito na ang mga pagsisikap na muling itayo ang mga charismatic ecosystem na ito ay maaaring muling likhain ang kagandahan na nagpapahalaga sa kanila.

Pagsubaybay sa pagbawi

Nalaman namin na ang kagandahan ay malakas na nauugnay sa bilang ng mga kulay na nasa larawan, ang proporsyon ng imahe na kinuha ng buhay na coral, at ang pagiging kumplikado ng mga hugis na ipinakita ng mga korales. Samantala, ang mga larawang nagpapakita ng mga gray rubble field ng mga patay na korales na may maliit na buhay ay patuloy na na-rate na pinakamababa.

Iminumungkahi ng aming mga resulta na ang pagpo-promote ng iba't ibang kulay at hugis ng coral ay hindi lamang makakatulong sa buhay dagat, ngunit maibabalik din ang visual, kultural at turismo na halaga ng umuunlad na mga coral reef.

Makakamit ito ng mga dalubhasa sa pagpapanumbalik ng bahura sa pamamagitan ng pagpili ng mga donor corals - malulusog na corals na inilipat sa mga nasirang lugar upang makatulong sa pagbawi - upang magdagdag ng kulay at pagkakaiba-iba sa mga reef na kanilang itinatanim.

Nangangahulugan din ito na ang pagbawi ng coral-reef ay maaaring masubaybayan gamit ang simple larawan-based na pagsubaybay, tulad ng ginamit sa aming pag-aaral.

Ang mga coral reef ay nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga upang matulungan silang mabuhay, umunlad at mapanatili ang kanilang kagandahan at ekolohikal na paggana. Upang matiyak na hindi mabilis na mawawala ang mga natamo sa paunang pagpapanumbalik, ang mga naturang pagsisikap ay kailangang ipares sa patuloy na pagsubaybay at pagpapanatili.

Ang anumang pag-unlad ng turismo sa paligid ng mga na-restore na bahura ay kailangan ding pangasiwaan nang mabuti at mapanatili.

Ang pagpapanumbalik at napapanatiling turismo ay maaaring makatulong na protektahan at mapanatili ang ekolohikal at panlipunang mga benepisyo ng maganda, malusog na reef. Sa huli, ang pagpapanumbalik ng magagandang reef ay magiging mahalaga para sa mga komunidad na umaasa sa turismo sa dagat, at para sa pagbibigay inspirasyon sa mga tao na pangalagaan ang karagatan.

