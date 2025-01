Muck-diving sa Pemuteran

at

at 2: 27 pm

Si ARNE HODALIC ay isang napakaraming maninisid, ngunit ang malaking kasiyahan ng critter diving sa hilagang-kanlurang Bali sa Indonesia ay isang bagay na ganap na bago sa kanya. Ang lahat ng ito ay tungkol sa kagalakan ng pagkolekta, sabi ng bagong convert, na kumuha ng mga litrato

Nagsimula ito tulad ng karamihan sa masasamang ideya: sa kape at kaswal na pag-uusap. Pagkatapos ng mga taon ng paggalugad sa mga coral reef sa buong mundo, akala ko nakita ko na ang lahat.

“Hindi ito tungkol sa nakasisilaw na mga kulay o nakamamanghang reefscapes; it's actually quite disturbing,” sabi ng mga bagong kakilala ko. Naintriga ako.

Pemuteran sa hilagang-kanluran ng Bali

Fast-forward sa isang buwan, at papunta ako sa hilagang-kanluran ng Bali, na may isang overpack na maleta ng camera gear, handang makita kung ano ang lahat ng kaguluhan.

Sa unang tingin, ang muck-diving ay tila inaalis ang kaakit-akit ng mga tradisyonal na dive-site at pinapalitan ito ng isang entablado para sa kakaiba. Isipin ang isang seabed ng madilim na bulkan na buhangin, maruming silt at, oo, ang paminsan-minsang kinakalawang na lata o dalawa. Hindi eksakto ang mga bagay ng mga postkard. Gayunpaman, ang hindi mapagpanggap na backdrop na ito ay tahanan ng ilan sa mga pinakakaakit-akit na nilalang sa karagatan.

Mula sa malayo: kailangan mo munang pumili ng isang magandang lugar

Ang terminong "muck-diving" ay nilikha noong 1980s ng maninisid na si Bob Halstead, at ang Timog-silangang Asya ay naging sentro nito. Para sa mga photographer, ito ay tulad ng paggalugad sa isang antique market – bawat pagsisid ay nangangako ng mga bihirang, hindi pangkaraniwang paghahanap.

Pinapadali ng masasamang kapaligirang ito na makita ang mga nilalang na maaaring hindi nakatira sa mga coral reef o mas mahirap hanapin doon. Kung walang mga nababagsak na istruktura ng coral para sa takip, mas nakikita ang mga ito, at ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay nagiging mas madaling obserbahan at kunan ng larawan.

Ang isang itinapon na sasakyan ay nagkakahalaga ng pagsisiyasat upang makita kung ano ang nabubuhay dito

Bagama't ang muck-diving ay maaaring hindi makaakit sa lahat sa unang tingin, mayroon itong tapat na sumusunod sa mga scuba diver at underwater photographer na naghahanap ng pahinga mula sa karaniwang mga suspek. Isa itong pagkakataong sumisid sa isang mundong ganap na naiiba – at puno ng mga tunay na espesyal na nilalang.

Habang papalapit ang sandali ng aking unang muck-dive, ang pagsisid sa tila nakalimutang bakuran ng isang tao ay nagsimulang magmukhang isang kahila-hilakbot na ideya. Noong una akong bumaba sa madilim na ilalim, hindi ako humanga. Tila baog ang seafloor – banlik, buhangin at isang tasang plastik dito at doon.

Hindi talaga ito malawak na anggulong teritoryo – kailangan mong lumapit

Ngunit pagkatapos, sa aking pag-hover at paghihintay, nagsimulang magbago ang eksena. Isang maliit na paggalaw dito, isang flash ng kulay doon, at biglang nabuhay ang 'junkyard'.

Sa tulong ng aking gabay na si Rafi, na tila may pang-anim na pandama para makita ang hindi nakikita, naroon ito: isang palaka na nagyelo tulad ng isang masungit na kapitbahay na humahalo sa background, isang aswang pipefish na gumagaya sa isang umaanod na dahon, isang pugita naglalaho sa banlik na may kakaibang kadalian.

Palaka

Ito ang kanilang domain, at ang pagiging panauhin dito ay parehong nakakapagpakumbaba at nakagagalak. Ito ay hindi marangya, ngunit ito ay nakakakilig sa sarili nitong paraan.

At dahil ang muck-diving ay karaniwang ginagawa sa mababaw, mainit na tubig, hindi ka nakikipagkarera laban sa mga limitasyon ng decompression o paggamit ng hangin. May kalayaan ang mga pagsisid na ito na nagbibigay-daan sa iyong ganap na tumutok sa pagmamasid at pagkuha ng mga litrato.

Ang pasensya ay ang iyong pinakamalaking asset. Habang tumatagal, mas nabubuhay ang seabed. Ang mga nudibranch ay gumagapang na parang maliliit na hiyas ng kulay. Ang mga alimango at hipon ay masipag na kumakalat, nagtatayo ng mga tahanan at nag-aalis ng pagkain.

At pagkatapos ay nariyan ang mga headline acts: bobbit worm, kasama ang kanilang mala-alien na panga, at mga asul na singsing na octopus, na ang kagandahan ay nagtatago ng isang nakamamatay na lihim.

Reticulated goniobranchus nudibranch

Porcelain crab

Coral banded shrimp

Ang mga pana-panahong bisita ay nakakadagdag sa kilig. Ang mga dragon sea-moth ay dumadaloy sa buhangin tulad ng mga nilalang mula sa alamat. Gumagaya ang mga octopus sa mga pagtatanghal, na nagiging iba pang mga hayop na may halos komedya na timing. At lumilipad na mga gurnards kasama ng kanilang mga pakpak-Gusto palikpik glide elegant na parang nangangahas na hindi ka manood. Ang mga ito ay hindi lamang larawan-mga pagkakataon; ang mga ito ay mga kuwentong dala-dala mo pagkatapos ng pagsisid.

Clown anemonefish

Isang decorator crab na talagang napunta sa bayan

Longhorn cowfish

Ito ang uri ng pagsisid na nagbabago sa iyo. Inilipat nito ang iyong pansin sa maliit, banayad at kakaiba. Ito ay isang kasanayan sa pasensya, kung saan ang mga gantimpala ay dumarating sa mga naglalaan ng oras upang tumingin nang mabuti. Nagbabalik ka na iniisip kung ilang beses mo nang nakalimutan ang isang espesyal na bagay dahil hindi ito malakas o halata.

Dito, ang mga tahimik na bagay ang nag-iiwan ng pinakamalaking impresyon – kung handa kang magbigay ng pansin at maaaring duling ng kaunti.

5 PINAKAMAHUSAY NA MUCK-DIVE SITES SA NORTH BALI

1. MUCK BAY

Sino ang hindi mahilig sa isang magandang muck-dive? Nag-aalok ang Muck Bay ng kakaibang tanawin mula sa karaniwang mga coral reef ngunit huwag mong hayaang lokohin ka niyan. Punong-puno ito ng buhay – at talagang kakaibang buhay ito!

LALIM: 2-12m

KARANIWANG NAninirahan: Nudibranch, lumilipad na gurnards, hipon, alimango, eel, seahorse, cuttlefish

MGA ESPESYAL NA GUEST: Frogfish, gayahin ang mga octopus, ornate ghost pipefish

Ornate ghost pipefish

2. SECRET BAY

Ang pagtuklas sa Secret Bay sa Gilimanuk ay isang kakaibang karanasan. Ang mababaw na bay ay nag-aalok ng muck-diving sa pinakamaganda nito, isang malinaw na kaibahan sa Menjagan o Pemuteran Reefs. Isang napakasikat na twilight dive-site para sa mga underwater photographer at mahilig sa macro, sikat sa maliliit na alien critters at bobbit worm.

LALIM: 2-12m

KARANIWANG NAninirahan: Snake eel, olive sea snake, frogfish, nudibranch, hipon, devilfish, ghost pipefish

MGA ESPESYAL NA GUEST: Bobbit worm, banded sea snake, dragonet, mimic octopus, flying gurnards

Halgerda batangas nudibranch

3. PURI JATI

Isa pang mahusay na muck-dive site na may maraming iba't ibang mga hayop sa dagat at iba't ibang uri ng hayop pugita, mahusay para sa mga macro shot. Ang ibaba ay binubuo ng itim na bulkan na buhangin, na ginagawa itong isang perpektong backdrop para sa mga high-contrasted na close-up. Dahil ito ay isang mababaw na dive-site, karaniwan naming ginagawa ang pinakamahusay nito at mas matagal ang pagsisid.

LALIM: 2-18m

MGA KARANIWANG NAninirahan: Gayahin ang mga octopus, harlequin shrimps, snake eels, Ambon scorpionfish, dragonets, stargazers

MGA ESPESYAL NA GUEST: Mabuhok na palaka, mga octopus na may asul na singsing, mga octopus ng niyog, mga Shaun the Sheep nudibranch

Reef lizardfish

4. MATAHARI

Ang Matahari ay isang bagong natuklasang macro dive-site sa Pemuteran Bay. Ang pinagkaiba nito ay ang tanging dive-site sa labas lamang ng baybayin ng Pemuteran na nagho-host ng napakagandang mimic. pugita. Kung maswerte ka, baka masilip mo pa ang isang dugong o dalawa!

LALIM: 4-20m

KARANIWANG NAninirahan: Gayahin ang mga octopus, garden eel, pink skeleton shrimps

SPECIAL GUESTS: Dugongs, blue-spotted sting rays

Isang pares ng anemone na hipon

5. NUDI BEACH

Ang Nudi Beach ay isang magandang go-to para sa macro diving. Ang puting mabuhanging dalisdis nito na may nakakalat na mga coral patch ay tahanan ng maraming nudibranch, kabilang ang ilang mga pambihirang nahanap na lumalabas sa halos bawat pagsisid.

LALIM: 5-25m

COMMON DWELLERS: Nudibranchs galore!

MGA ESPESYAL NA GUEST: Mga seamoth, ghost pipefish, sumasayaw na hipon, seahorse, sting ray na may batik-batik na asul

Crocodile flathead

Easy Divers Bali Easy Divers Bali ay naging pundasyon ng pagsisid sa hilagang-kanlurang Bali mula noong 1998. Bilang isang PADI 5* Eco Dive-Centre at Gold Green Palikpik miyembro, pinagsasama nito ang pagpapanatili sa nangungunang serbisyo. Ang mga grupo ng dive ay pinananatiling maliit, kaya palagi kang inaalagaan ng mabuti. Alam ng team ang kanilang negosyo, ang kagamitan ay nasa mahusay na kondisyon at lahat sila ay tungkol sa kaligtasan. Maaari mong tuklasin ang magagandang muck site o magtungo sa Menjangan Island para sa mga vertical coral wall sa nag-iisang pambansang parke ng Bali. Baguhan ka man sa diving o maraming dive sa ilalim ng iyong sinturon, sinabi ng team na titiyakin nito na gagawin mo ang pinakamahusay na oras sa Pemuteran.

Gayundin sa Divernet: ANG M-VALUE SA MGA ISLA NG MGA DIYOS, PAGHAHATI NG DIVES SA BALI, ANG PARAISONG ISLA NG BALI, GOOD & BAD BEHAVIOR IN BALI