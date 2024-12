Ang global liveaboard operator na Aggressor Adventures ay handa na salubungin ang mga diver sa pinakabagong sasakyang-dagat nito na may mga espesyal na panimulang diskwento na hanggang US $1,000 sa susunod na taon mula sa simula ng Mayo. Ang 16-pasahero Komodo Aggressor ay isang tradisyonal phinisi Ang Indonesian timber sailing vessel ay nakatakdang tuklasin ang anim na itinerary sa gitna ng Coral Triangle.

Sakop ng pitong, siyam, 10 at 11 gabing ekskursiyon ang Komodo National Park (North), Komodo National Park (North at South), Komodo at Sumbawa, North at South Sulawesi, Banda Sea at Alor archipelago. Ang rehiyon ay kilala para sa malinis nitong malambot na mga pader ng coral, napakaraming aktibidad ng pelagic at ang hindi makamundo na maliliit na nilalang na matatagpuan sa "black-sand dives".

Upang ipagdiwang, Aggressor Adventures ay nag-aalok $500, $600 at $1,000 na ipon bawat tao para sa mga bagong paglalakbay sa Komodo Aggressor sa pagitan ng 1 Mayo 1 at 25 ng Disyembre, 2025. Kailangang mag-book ang mga bisita bago ang Disyembre 31, 2024 upang samantalahin ang mga alok.

"Ang mayamang rehiyong ito ay kasing ganda sa itaas ng tubig gaya ng nasa ibaba," sabi ni Aggressor Adventures Chairman & CEO Wayne Brown. “Ang mga maringal na Komodo dragon, pink-sand beach at engrandeng bulkan ay lumilikha ng isang kamangha-manghang backdrop para sa tubig ng Indonesia na tahanan ng mga whale shark, mantas, hammerhead at nakamamanghang malambot at matitigas na coral reef.

"Bilang isang photographer sa ilalim ng dagat, natutuwa ako sa walang katapusang hanay ng mga macro critters, tulad ng flamboyant cuttlefish, blue-ringed octopus at ornate ghost pipefish. Ang hindi nasirang hangganan na ito, na ipinares sa world-class na luxury at amenities ng Komodo Aggressor, ay lumilikha ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran para sa aming mga bisitang Aggressor."

Komodo Aggressor (Aggressor Adventures)

Dinisenyo para sa mga maninisid, ang tatlong antas na yate ay nagtatampok ng walong naka-air condition na stateroom, bawat isa ay may pribadong banyo, at mapagpipiliang double o twin bed.

Nag-aalok ang dalawang upper-level suite ng mga pribadong balkonaheng sinasabing perpekto para sa pagtangkilik sa serbisyo ng kape sa umaga at makapigil-hiningang paglubog ng araw. Gumagawa ang on-board chef ng mga bagong handa na Indonesian at European delicacy, sabi ng operator, na hinahain sa isang maluwag na main-deck na dining-room na gawa sa teak, ironwood at iba pang katutubong materyales sa Indonesia. Lahat ng dives ay ginawa mula sa dalawang malalaking dive-tender.

Ang Komodo Aggressor nagbibigay ng mga diver ng nitrox fills, camera table, charging station, banlawan at hiwalay na basa at tuyo na mga seksyon ng gear. Ang scuba diving reservation ay maaaring gawin online sa Aggressor Adventures.

