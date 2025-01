Mag-pack lang ng snorkel para sa mga liveaboard trip na ito

Ang operator ng tour na Dive Worldwide ay nauugnay sa mga liveaboard at resort trip para sa mga scuba diver, ngunit kung minsan ay snorkelling lang ang kailangan – ng mga diver na gustong makipagkita sa malalaking hayop ngunit hindi pinapayagang makipag-ugnayan sa kanila sa scuba, halimbawa, o sa pamamagitan lamang ng hindi- mga maninisid na naghahangad ng mga pangmatagalang karanasan sa dagat.

Sumisid sa Buong Mundo, na nagtatampok ng higit sa 200 destinasyon sa buong mundo, ay nag-uulat ng "lumalagong trend sa mga customer nito" para sa mga itinerary na partikular sa snorkelling habang ipinakilala nito ang dalawang naturang holiday para sa 2025, sa Indonesia at Maldives.

“Mula sa mga iconic na hayop tulad ng whale shark at manta ray hanggang sa makulay na coral reef, karamihan sa mahika sa ating karagatan ay nangyayari sa mababaw, at ang mga magagandang karanasang ito ay naa-access na ngayon ng mga snorkeller gaya ng sa mga diver,” sabi ng brand manager ng operator na si Phil North.

Ang Coral Triangle Snorkelling Adventure ay isang linggo sa Coral Sea ng Indonesia sa 27m Mga Bugis – na kung saan ay natutulog lamang ng walong bisita, at may walong tripulante upang tumugma.

Itinayo noong 2022, ang timber boat ay idinisenyo upang makagawa ng kaunting epekto sa kapaligiran, na walang pang-isahang gamit na plastic na ginagamit sa barko, at tumatakbo sa isang synthetic na gasolina na gawa sa plastic na basura.

Mula Mayo hanggang Setyembre bumisita ito sa Komodo at mula Nobyembre hanggang huling bahagi ng Marso ay lumipat sa biodiversity epicenter na Raja Ampat. Magsisimula ang mga snorkelling trip sa Marso at nagkakahalaga ng £3,495pp para sa pitong gabing akomodasyon at isang gabi sa Jakarta (lahat ng dalawang pagbabahagi), paglilipat at mga pabalik na flight mula sa UK.

Maaaring tangkilikin ang palabas ng manta ray habang nag-snorkelling

Maldives Snorkelling Conservation Cruises ay nakatuon sa mga pakikipagtagpo sa alinman sa mga manta ray o whale shark at pinapatakbo sa pakikipagtulungan sa Manta Trust at Maldives Whale Shark Program, na may mga pagkakataong makisali sa mga proyekto ng citizen-science at maranasan ang lokal na kultura sa daan.

Ang pitong gabing onboard (dalawang nagbabahagi sa isang cabin) kasama ang mga aktibidad at paggabay, paglilipat at mga pabalik na flight mula sa UK ay may presyo mula £2,545pp. Ang mga pag-alis ay sa Pebrero 2, Marso 2, Marso 23, Agosto 18, Oktubre 4, at Disyembre 21.

