Flores, gateway sa Komodo

Naghihintay ang mga dragon, manta ray, bihirang critters at mga labi ng Hobbit Men sa scuba diver na bumibisita sa Komodo National Park, isang mahiwagang reserba ngunit mayroon ding mga hamon na dapat lagpasan. Ibinibigay ni PIERRE CONSTANT ang kanyang pangkalahatang-ideya sa mga salita at larawan

Ang kapuluan ng Indonesia ay nasa sangang-daan ng tatlong pangunahing tectonic plate: ang Indo-Australian, Eurasian at Pacific. Ang Lesser Sunda Islands ay bahagi ng Western Banda Arc, sa pagitan ng Java at Banda Islands, kung saan ang pinagmulan ay Tertiary volcanic.

Ang Isla ng Flores ay bahagi ng panloob na arko ng mga batang isla ng bulkan, na binubuo mula kanluran hanggang silangan ng Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo at Rinca, pagkatapos ay nagpapatuloy sa Solor, Pantar, Alor, Kambing at Wetar.

Ang unang bulkanismo na bumuo sa Flores ay submarino. Noong kalagitnaan ng Miocene, idineposito ang sandstone at limestone sa ilalim ng tubig sa loob ng mga basin na pumapalibot sa gulugod ng bulkan ng Flores.

Labing-anim na fossil site ang natuklasan sa isla, na nagpapakita ng mga higanteng pagong at ang 900,000 taong gulang na pygmy elephant Stegodon sondaari. Kabilang sa mga fossil ng Vertebrate ang Komodo dragon (Varanus komodoensis), buwaya at ang elepante Stegodon floresensis. Ang highly endemic fauna na ito ay naalis sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog.

Noong 2003, si Theodore Verhoeven ay nakahukay ng mga artifact ng bato at mga buto ni Flo, isang 25-taong-gulang na babae na mahigit 1m lang ang taas mula 18,000 taon na ang nakalilipas. Kinakatawan niya ang isang bagong species, Homo floresensis, na kilala bilang Hobbit Man, naisip ng kanyang mabait na tumira sa kuweba kung saan siya natagpuan sa loob ng 100,000 taon.

Bungo ni Flo, ang orihinal na 'babaeng Hobbit'

Ang mga fossil ng 47 indibidwal na stegodon ay natagpuan din sa site. Ang mga bata ng species ay magiging pangunahing pinagmumulan ng pagkain Homo floresensis.

Noong 2014, marami pang matatandang labi ng tao ang natuklasan sa Flores, mas malapit sa mga labi ng ating ninuno. Bading erectus at pagdating mula sa Africa mga isang milyong taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng panahon, ang proseso ng ebolusyon ay humantong sa dwarfism sa isla.

Ang Pulang Bangka

Ang ipinanganak sa Italya na electronic engineer na si Cinzia Mariolini ay naging dedikadong maninisid noong 1990. Isang dive instructor sa Australia at Maldives, kalaunan ay nagsimula siyang mamahala ng mga diving operation, bumili ng 75% ng Flores Diving Center sa 2015.

Ang Cinzia ay nagpapatakbo ng mga day-trip palabas ng Labuan Bajo, ang kanlurang dulo ng Flores, patungo sa mga isla ng Komodo National Park sa isang tradisyonal na Indonesian na kahoy. kapal kayu.

Pinangalanan Mutiara Permata or Nagniningning na Perlas ang "Red Boat", tulad ng kilala rin, ay 21m ang haba, 3.6m ang lapad at may anim na silindro na 180hp Mitsubishi diesel engine. Mayroon itong pitong crew at kapasidad para sa 13 divers.

Bow ng Red Boat

daungan ng Labuan Bajo sa pagsikat ng araw

Ang Komodo National Park ay sumasaklaw sa 2,200sq km, na binubuo ng isang coastal section ng kanlurang Flores, ang tatlong malalaking isla ng Komodo, Rinca at Padar, pati na rin ang 26 na maliliit na isla at ang nakapalibot na tubig ng Sape Strait.

Ito ay nilikha noong 1980 sa simula upang protektahan ang pinakamalaking butiki sa mundo, ang Komodo dragon (Varanus komodoensis), at idineklara ng UNESCO bilang World Heritage Site, pagkatapos ay Man & Biosphere Reserve.

Ang bahaging ito ng Coral Triangle ay naglalaman ng ilan sa pinakamayamang marine biodiversity sa Earth, na may 1,000 species ng isda, 385 hard corals, 70 sponges, 10 dolphin, pitong whale pati na rin ang manta rays, turtles at dugong.

Ang isang populasyon ng 1,200 residente ng reef mantas ay nakilala sa parke. Ang manta fisheries ay opisyal na ipinagbawal sa Indonesia noong 2014.

Nag-cruising resident manta ray sa Cauldron

Ang araw ng pagsisid ay nagsisimula nang maaga. Nagkikita ang mga divers sa Flores Diving Center sa 7am. Ang limang minutong lakad sa kahabaan ng abalang pangunahing kalye ng Labuan Bajo ay humahantong sa Pelabuhan, ang daungan ng bayan na may hitsura ng isang napakaaktibong marina ng mga bangkang pangingisda at turista. Sa tag-araw, ang Labuan Bajo ay isang maalikabok, maingay na lugar, kung saan mabilis na tumataas ang temperatura sa araw.

Ang mga simoy ng dagat ay nagdudulot ng maluwag na kaginhawahan sa loob ng 90 minutong paglalakbay sa mga isla, na karamihan ay baog, dilaw at kulay abo, na may madilaw na savannah na nasunog at pinaputi sa ilalim ng nakakapasong araw. Hindi nakakagulat, kung saan ang temperatura ay umaabot sa average na 40°C sa araw.

Isang napakadetalyadong briefing ang ibinigay sa deck ni Darmin, ang 30 taong gulang na Indonesian dive-guide, tungkol sa aming unang site, Siaba Besar, sa hilagang bahagi ng parke sa itaas ng Rinca at Komodo.

Darmin, divemaster sa Flores Diving Center

Siaba Besar Island

May mga particle sa tubig ngunit ang coral garden ay kahanga-hanga at napakaraming buhay-isda. Nakikita namin ang mga paaralan ng mga striped fusilier, malalaking mata sa pula o pilak depende sa kanilang mood, diagonal sweetlips (Plectothinchus lineatus), dilaw na masked angelfish (Pomacanthus xanthometopon), anim na banda na mga anghel at mga ulap ng antias.

School of bigeyes at diver

Maamo berdeng pagong

Sa tuwa, napansin ko ang isang bonanza ng mga amuang berdeng pagong na tamad na nagpapahinga sa ibabaw ng mga corals ng mesa. Pambihira, isa sa kanila ay walang pagtutol sa aking pag-zoom in para sa isang close-up shot at isang portrait. Nakakatulog sa seabed, isa pang malaking indibidwal na may sukat na hanggang 1.5m ang haba.

Likas na mahiyain, isang paaralan ng mga humpback unicorn (Naso bachycentron) ginawa para sa isang masayang pagkikita. Isang rock-mover wrasse (Novacullichthys taeniourous) ay nagtatrabaho sa coral rubble.

Ang mahusay na Indian dive-guide na si Navneet, isang instructor sa Andaman Islands, ang nagbigay ng briefing para sa Mawan site. Ito ay na-promote bilang isang istasyon ng paglilinis para sa mga mantas, na ginawa sa amin na sabik, ngunit walang sinag na makita. "Noong Sabado, nakatagpo kami ng isang whale shark!" beamed isang German na bisita. Swerte mo.

Ang agos ay nagpabalik-balik na nakakainis. Walang gaanong nangyari maliban sa isang magandang kamatis na anemonefish (Amphiprion frenatus) na umaaligid sa itaas ng anemone nito.

Tomato anemonefish

Ang isang kahon ng tanghalian sa sundeck, sa ilalim ng lilim ng canvas, ay karaniwan. Para sa pagsisid sa hapon, tumungo kami sa Loh Buaya sa hilagang-kanlurang baybayin ng Rinca, ang lokasyon ng istasyon ng ranger ng Komodo National Park. Mag-aalok ito ng pagkakataon para sa malapit na pakikipagtagpo sa isang Komodo dragon.

Bumaba kami sa isang kahoy na pontoon at isang sementadong daanan patungo sa istasyon ng parke, kung saan sinalubong kami ng ranger na gagabay sa amin. Maagang hapon, matindi ang init. Anim na malalaking Komodo dragon ang matahimik na humihilik sa lilim ng kuwartel, na walang kibo na naghihintay sa kanilang mga bisita na may malamig na titig.

Armado ng mahabang kahoy na patpat, siniguro ng guide na hindi kami masyadong makakalapit sa mga butiki. Sinundan ito ng paglalakad sa tuktok ng burol para sa panoramic view ng bay at nakapalibot na mga burol, at 45 minutong paglalakad pabalik kung saan wala kaming nakasalubong na mga dragon. Ang perpektong booby trap para sa mga turista.

Dragon na papalapit sa isang waterhole sa Loh Liang, Komodo Island

Noong 2005, nasiyahan ako sa isang tunay na engkwentro sa timog ng Rinca. Ibinagsak ng bangka ang angkla sa isang desyerto na dalampasigan sa Horseshoe Bay at napakaganda ng ginintuang liwanag ng hapon. Tamang-tama ang timing para sa mga larawan ng yate, kaya humingi ako ng pahintulot sa kapitan na pumunta sa lupa.

"Hindi kung walang crew-member, para sa seguridad," babala niya. Walang problema. Wala pa akong limang minuto sa beach nang may lumabas na 2.5m Komodo dragon mula sa mga palumpong mga 40m ang layo.

Nakababa ang ulo, gumalaw ito na parang pusa ang lakad, ang bifid na dila ay lumalabas-labas sa nguso para makakuha ng disenteng pabango sa akin, lumapit ito, na ikinakaway ang makapangyarihang mga braso pasulong mula kaliwa pakanan. Ito ay isang kaakit-akit ngunit nakakatakot na tanawin.

Bigla itong huminto ng 20m mula sa akin habang pini-frame ko ito gamit ang aking telephoto lens, isang tuhod sa lupa. With a red devilish eye, tinitigan ako nito saglit, nasa gilid ang ulo. Tumigil ang mundo. Pagkatapos, na parang nasiyahan ang pag-usisa nito, bumalik ito sa mga palumpong.

Mga site sa Northern Komodo

Maraming mga dive-site ang pinakaangkop para sa mga nagsisimula, na may kalmadong tubig at maliit na aksyon ng isda. Ang pagsisid sa Komodo ay nakikilala sa pagitan ng "pagbagsak ng tubig", kapag ang tubig sa Pasipiko ay dumadaloy sa timog sa Indian Ocean, at "pagtaas ng tubig", kapag ang mga tubig ng Indian Ocean ay dumadaloy sa hilaga sa Pasipiko.

May kapansin-pansing pagbaba ng 2-3° sa temperatura ng tubig mula sa karaniwang 28°C sa isang tumataas na biyahe, dahil sa pag-angat ng southern trench. Magagawa mo nang walang wetsuit ngunit karamihan sa mga tao ay nagsusuot pa rin ng 3mm at ang ilan ay gusto pa rin ng 5mm!

Dahil nalantad sila sa mga temperaturang ito araw-araw, ang mga divemaster ay palaging nagsusuot ng wetsuit na may kasamang hood. Upang sumisid sa katimugang baybayin ng Komodo at Rinca, isang 5mm na wetsuit ay sapilitan.

Ang Mantas, ang iconic na highlight ng Komodo, ay makikita sa Mawan, Manta Point at Cauldron sa silangan at hilaga ng Komodo Island. Sa ikatlong araw, ang plano ay sumisid sa hilagang mga lugar ng Komodo: "Ito ang pinakamahusay na mayroon sa Komodo sa mga tuntunin ng pagkilos ng isda," pagkumpirma ni Cinzia. Hindi ako mabibigo.

Sa isla ng Mawan

Giant sweetlips, Mawan

Whitetip shark na nagtatago sa ilalim ng coral, Pengah Kecil

Sumisid sa pagbagsak ng tubig, ang Castle Rock ay isang mabatong outcrop na nakausli sa dagat. Ang agos ay tumatakbo mula kanluran hanggang silangan, at nakita namin ang pag-aaral ng yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus), giant and bigeye jack, whitetip at gray reef shark, schooling Teira batfish, red snapper at napakaamo na Napoleon wrasse. Isang malaking batik-batik na eagle ray ang advanced, full frame, sa dulo ng dive.

Schooling Teira batfish, Castle Rock

Buntis na whitetip shark sa Castle Rock

Paaralan ng yellowfin surgeonfish

Blue-spotted sting ray sa coral rubble, Crystal Rock

Ang Cauldron ay isang clearwater channel sa pagitan ng Gili Lawa Laut at Gili Lawa Darat, na may kaunting agos lamang. Ang panauhing si Katrina mula sa Inglatera, nagtatrabaho sa isang proyekto sa pagsasaliksik para sa Marine Megafauna Foundation, sumakay upang magbigay ng kaunting usapan tungkol sa mantas bago ang pagsisid.

Ang organisasyon, na nagsimula noong 2008 sa Mozambique kasama sina Drs Simon Pierce at Andrea Marshall, ay nagbukas ng base sa Nusa Lebongan sa Bali noong 2011 at kalaunan ay itinatag sa Labuan Bajo, kung saan nag-alok si Katrina ng lingguhang pag-uusap tungkol sa pinakabagong pananaliksik.

Ang briefing ni Katrina sa mantas

Sa panahon ng pagsisid isang juvenile resident black and white reef manta, matanong tungkol sa mga diver, ay naging isang co-operative model, na umiikot sa amin ng ilang beses sa ibabaw ng puting buhangin na ilalim.

Resident manta na nakaharap sa mga diver, Cauldron

School of red snapper (Lutjanus bohar) na may bigeye jack sa itaas, Cauldron

Pumikit ang kaldero sa isang funnel at isang channel na tinatawag na Shotgun, kung saan tumaas ang agos. Ang mga paaralan ng pula at itim na snapper at bigeye jack ay nagtitipon sa pasukan. Ang paghinto ng kaligtasan ay ginawa sa kabilang panig ng Shotgun, kung saan ang isang kolonya ng mga garden eels ay naka-carpet sa mabuhanging ilalim.

Ang mantas ay 5 milyong taong gulang ngunit may ninuno na elasmobranch na bumalik noong 415 milyong taon. Ang mga bottom-feeder na ito ay mga filter-feeder din na may limang hasang, at ang hugis ng brilyante ay ginawa para sa bilis.

ID markings at remoras sa ilalim ng reef manta sa Cauldron

Asul na batik-batik na boxfish na may mga maninisid, Manta Point

Wala na Manta genus ngayon – ito ay pinalitan ng Mobula, at dalawang natatanging species ang kinikilala: ang pelagic giant manta (Mobula birostris) at ang resident reef manta (Mobula alfredi). Ang melanistic mantas ay hindi isang hiwalay na species, ngunit mayroong isang posibleng ikatlong species sa Caribbean.

Palaging lumilitaw ang mga babae na sinusundan ng mas maliliit na lalaki sa mainit na pagtugis sa panahon ng pag-aasawa. Ginagamit ng lalaki ang kanyang mga ngipin para kumapit sa pectoral fin ng babae. Magkaharap sa isa't isa sa ventral, ang pagsasama ay tumatagal mula 30 segundo hanggang dalawang minuto.

Pagkatapos ng 12-buwang pagbubuntis, ang isang baby manta ay binabalot sa loob ng babae bago ipanganak, tulad ng isang corn-cob. Kapag isinilang ito ay nagbubukas upang ipakita ang isang 2m wingspan.

Ang Mantas ang may pinakamalaking utak sa anumang isda, at ang pag-asa sa buhay ay 40-70 taon. Kumakain sila ng plankton, plastic siguro, barrel roll, at maaaring sumisid sa lalim na 1,400m para pakainin. Ang paglipat ng Manta ay naobserbahan mula Komodo hanggang Bali.

Ang Mantas ay nasa IUCN Red List bilang Vulnerable to extinction at ang kanilang populasyon sa mundo ay bumababa, ngunit sila ngayon ay protektado sa Indonesia, kung saan sila ay itinuring na nagdadala ng 15 milyong dolyar ng turista taun-taon.

Butas sa Bato

Batu Bolong, ang 'Hole in the Rock'

Ang isa pang kapaki-pakinabang na dive-site ay ang Batu Bolong o "Hole in the Rock". Natagpuan sa hilaga ng Manta Point sa hilagang-kanluran ng Komodo Island, ang nakahiwalay na batong ito ay bahagyang lumilitaw at pahalang, na may kitang-kitang arko sa itaas.

Sa ilalim ng tubig, ito ay isang manipis na drop-off. Sa pagbagsak ng tubig, ang agos ay mabilis na dumadaloy mula hilaga hanggang timog sa magkabilang panig ng bato, at ang mga maninisid ay kailangang mag-zigzag mula sa magkabilang gilid sa protektadong lugar.

Napoleon at bluefin jack, Batu Bolong

Table at staghorn corals sa Batu Bolong

Maraming buhay ng isda ang nagtitipon doon, mula sa mga makinis na unicorn, Vlaminck unicorn at bluefin jack hanggang sa mga higanteng sweetlip (Plectorhinchus albovittatus), na may mga hawksbill turtles na kumakain sa coral. Ang malalaking table corals sa mababaw ay nagho-host ng mga ulap ng anthias, damsels, parrotfish at wrasse.

Ang Napoleon wrasse ay isang pangkaraniwang nakikita, at ang isa ay nakakakuha ng paminsan-minsang sorpresa ng isang malaking banded sea snake sa isang pangangaso. Sa pagtaas ng tubig, kapag bumabaligtad ang daloy ng kasalukuyang, bababa ang temperatura mula 28°C hanggang 25°C.

Banded sea snake sa pangangaso sa mga orange cup corals, Batu Bolong

Ang North Tatawa ay isang malugod na pagbabago. Ang isla ay tuyo, maburol at kayumanggi na may puting bulkan na bangin at desyerto na puting-buhangin na dalampasigan.

Ang tanawin sa ilalim ng dagat ay ang makulay na dalisdis at coral garden, na may mga bato at bommies na natatakpan ng orange at white soft corals, Dendronephthya lila at Tubastrea berdeng korales at malalaking brown tube sponges.

Malambot na korales, anim na banda na angelfish at dayagonal na sweetlip sa North Tatawa Island

Orange-rimmed batfish (Platax pinnatus) sa isang istasyon ng paglilinis ng Tatawa

Orange at white soft corals at blue seastar, North Tatawa

Sa maraming isda ng reef, kakaibang hawksbill na nanginginain sa bahura at mga pagkakataon para sa malapad na anggulo ng mga larawan laban sa araw, ang nakakaganyak na kapaligiran ay isang enchantment.

Sindak at mahika

Tulad ng Galapagos, ang Komodo ay may pangalang nababalot ng aura ng pagkamangha at mahika. Gayunpaman, ang Komodo National Park (KNP) ay maaaring biktima ng katanyagan na maaaring humantong sa pagbagsak nito.

Mas malinis na hipon sa bubble coral

Sa aking huling pagsisid sa Castle Rock at Crystal Rock sa hilaga, nagulat ako sa pagkakaroon ng 15 dive-boat sa site, na nagsasalin sa isang pulutong ng mga maninisid sa ilalim ng tubig. Hindi kung ano ang tutukuyin mo bilang isang tunay na malinis na karanasan.

Noong huling bahagi ng 1990s, 30,000 katao ang bumisita sa Komodo National Park. Tumaas ito sa 36,000 noong 2009, noong 2015 ay 95,410 at noong 2018, 176,000, na may malalaking projection para sa mga susunod na taon.

Tradisyonal na nayon ng Manggarai, Belaraghi

Mga bata ng nayon ng Gelakoko

Ang sitwasyon ay nagiging out of control at ilang dive operators sa Labuan Bajo, kabilang ang Flores Diving Centre, ay nagtaas ng kanilang mga boses sa hindi pag-apruba. Kung isasaalang-alang ang mataas na bayad na ipinapataw sa mga bisita at diver, naging iresponsable ba ang pamunuan ng KNP?

Tinuligsa ng IUCN 2017 World Heritage Conservation Outlook Assessment para sa KNP ang mga mapang-abuso at ilegal na pangingisda at hindi kinokontrol na pagtaas ng bilang ng mga turista. Ang mga seryosong banta ay nagmula rin sa populasyon ng tao sa mga tuntunin ng polusyon at basura, at ang listahan ng World Heritage Site ng KNP ay naging isang "makabuluhang alalahanin".

Goby sa hydroid stem

Mga diver na nagrerelaks sa ibabaw sa dulo ng isang dive

Hindi iginalang ng mga mangingisda ang mga no-take zone at tumataas ang pating; hindi epektibong ipinatupad o pinahintulutan ng mga park rangers ang mga gumagawa ng mali, ang mga biyahe sa dive-boat ay tumaas nang husto - lahat ng ito ay humihingi ng regulasyon ng pag-access ng bangka sa mga dive-site.

Kailangang ipatupad ang mga mooring facility upang maiwasan ang anchor damage sa mga coral reef. Kinakailangan ang pag-zoning kung saan pinahihintulutan o ipinagbabawal ang mga partikular na aktibidad.

Pagkatapos ay dumating ang Covid pandemic, at noong 2022 ay bumaba ang turismo sa halos 50,000 bawat taon. Noong 2023 tinanggap ng parke ang 300,488 bisita, isang malaking pagtaas mula sa nakaraang taon. Habang ang mga bisita sa Labuan Bajo ay apat na beses sa pagitan ng 2019-2024, sila ay hinuhulaan na aabot sa isang milyon sa taong ito.

Mga Isla ng Labuan Bajo

Ang isang nakaraang pag-aaral ay nagpahiwatig na ang bilang ng mga bisita sa Komodo taun-taon ay dapat na limitado sa maximum na 219,000 dahil sa epekto ng malalaking pulutong sa pag-uugali ng mga Komodo dragon. Ang mga awtoridad ay matagal nang naghahanap ng mga paraan upang limitahan ang mga bilang sa pamamagitan ng pagtaas ng mga bayarin sa parke.

Dahil dito, ang pamamahala ng parke, ang BTNK, ngayon ay nagpaplano na isara ito sa ilang partikular na araw ng linggo upang muling buuin ang ecosystem, at i-redirect ang mga turista sa iba pang mga atraksyon sa rehiyon. Ang patakarang ito ay inaasahang maipapatupad mula 2025. Tutol ang mga residente ng Komodo Island sa plano, dahil ang kanilang kita at kabuhayan ay nakasalalay sa turismo.

Ang pang-araw-araw na bayad sa pagpasok para sa Padar Island ay kasalukuyang 150,000 rupiah (£7.40) sa karaniwang araw at 250,000 rupiah (£12.40) sa katapusan ng linggo. Para sa mga taong sumasakay sa cruise, ang entry fee sa KNP ay na-update noong Abril 2024 hanggang 400,000 rupiah para sa mga nasyonal at 700,000 rupiah (£34.70) para sa mga dayuhan.

Panoramic view, Padar island

Muck-diving

Walang kumpleto ang paglalakbay sa Flores kung walang sumisid sa Maumere, sa silangang bahagi ng isla. Ang Maumere ay kapansin-pansing nawasak noong 1992 sa pamamagitan ng isang 6.8 na lindol na may sentro ng lindol sa Dagat ng Flores, na sinundan ng isang nagwawasak na tsunami na pumatay sa 2500 katao.

Tumungo upang sumisid sa Maumere

Signal gobies, Signigobius biocellatus

Kelimutu crater lakes, Moni, central Flores

Ang mga coral reef ay dumanas ng bunga ng pinsala at kahit na nagkaroon ng ilang pagbabago mula noon, ang lugar ay hindi maaaring tumugma sa pagsisid sa Komodo National Park.

Ang pagkakaroon ng sinabi na, isa ay dapat isaalang-alang ang napakagandang muck-diving na inaalok. Pinaghahalo nito ang parehong coral rubble at mga patch ng bulkan na buhangin, pinong banlik at maging ang mga kama ng seagrass, na nagho-host sa Flores seahorse bukod sa iba pa.

Ang mga nudibranch encounter ay kasiya-siya at may kasamang mga species tulad ng: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui na may asul na cerata at orange na mga tip, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum at ilang Phyllodesmium species kabilang ang P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Ang highlight sa kanilang lahat para sa akin ay ang napakalaki Niamira alleni datiCeratosma sp nudibranch, isang napakabihirang makita at ang aking kauna-unahan! Puting perlas, natatakpan ito ng mga knobs at nagpapakita ng kamangha-manghang krus ng mga appendage sa likod nito, na may parang perlas na kulay-pilak na hasang na parang bulaklak sa gitna.

Ang mas kapansin-pansin ay ang mala-probe na extension ng appendage na tumataas mula sa tuktok ng ulo nito, na natatakpan din ng mga knobs. Isang makapigil-hiningang nilalang, na humihingal sa akin na parang may hallucinogenic na paningin...

Ang napakabihirang Niamira allen giant nudibranch

Bakit napakalaki ng mga Komodo dragon? Mga komodo dragon Ang napakalaking sukat ng Komodo dragon ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng pagiging isang "relict population" ng malalaking varanid lizard na dating nanirahan sa buong Indonesia at Australia noong Pleistocene era. Ang mga fossil na natagpuan sa Australia ay may petsang 3.8 milyong taong gulang. 900,000 taon na ang nakalilipas sa Flores Island, ang mga dragon ng Komodo ay pinakain sa mga dwarf elephant (Stegodon sondaari). Ngayon, ang kanilang pagkain ay halos mga usa ng Timor, bagaman kumakain din sila ng bangkay, invertebrates, ibon at maging isda. Minsan ay naisip na ang kanilang makamandag na kagat ay dahil sa potent bacteria sa bibig, ngunit ngayon ay lumalabas na may mga glandula ng kamandag sa ibabang panga na naglalabas ng ilang nakakalason na protina at isang anticoagulant bukod sa iba pa. Nagdudulot ito ng pagbaba ng presyon ng dugo, pagkalumpo ng kalamnan at pagkawala ng malay. Ang mga dragon ay pumatay sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga ngipin upang magdulot ng pagkabigla at trauma. Nakapagtataka, mayroon silang mahusay na kalinisan sa bibig. Pagkatapos magpakain, gumugugol sila ng hanggang 15 minuto sa pagdila at pagdila ng kanilang ulo sa mga dahon. Ang pag-aasawa ay nangyayari sa pagitan ng Mayo at Agosto at ang mga itlog ay inilatag sa Setyembre. Ang mga lalaki ay nag-aaway sa mga babae. Maaaring monogamous ang mga dragon at bumubuo ng "mga pares na bono", isang bihirang pag-uugali para sa mga butiki. Animnapung porsyento ng mga itlog ay idineposito sa pugad ng orange-footed megapode, 20% sa ground level at 20% sa maburol na lugar. Naglalagay sila ng clutches ng hanggang 20 itlog sa karaniwan, na may panahon ng pagpapapisa ng itlog na 7-8 buwan. Binasag ng mga bagong hatch na dragon ang itlog gamit ang ngipin ng itlog. Masugatan sa kapanganakan, sumusukat sila ng 46cm at naghahanap ng kanlungan sa mga puno sa unang ilang taon ng pag-iral upang maiwasan ang predation ng cannibalistic adults. Ito ay tumatagal ng 8-9 na taon para mature ang isang dragon, at maaari itong mabuhay ng hanggang 30 taon. Ang Timor deer ang pangunahing biktima ng mga dragon Isang kamangha-manghang kababalaghan ang naobserbahan sa Chester Zoo sa England noong 2005. Isang bihag na babae na nagngangalang Flora, na hindi nakipag-ugnayan sa isang lalaki nang higit sa dalawang taon, ay may hawak na 11 itlog. Pito ang napisa at lahat ay lalaki. Ang mga siyentipiko noong una ay ipinapalagay na si Flora ay maaaring nag-imbak ng tamud mula sa isang nakaraang pakikipagtagpo sa isang lalaki, ngunit ito ay napatunayang hindi tama. Ito ang unang halimbawa ng parthenogenesis sa mga dragon ng Komodo. Ang pangalawang kaso ay naobserbahan sa Sedgwick County Zoo sa Kansas noong 2008 nang ang dalawang unfertilised na itlog ay nagbigay din ng mga lalaking hatchling. Ang reproductive adaptation na ito ay nagbibigay-daan sa isang babae na nakahiwalay - iyon ay, isang island niche - na makabuo ng mga supling ng lalaki sa pamamagitan ng parthenogenesis, at makipag-asawa sa mga iyon upang masiguro ang populasyon ng sexually reproducing ng parehong mga supling ng lalaki at babae. Dalawampu't apat na pag-atake sa mga tao ang iniulat sa pagitan ng 1974 at 2012. Noong 2008, isang grupo ng limang scuba diver na na-stranded sa beach ng Rinca Island ang inatake ng mga Komodo dragon. Sila ay dinampot makalipas ang dalawang araw ng isang Indonesian rescue boat. Paglubog ng araw sa Komodo National Park, makikita mula sa Labuan Bajo Noong 2009, isang national park guide na nakatalaga sa Rinca ang tinambangan at nilaga ng dragon na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Noong Mayo 2017, isang 50-taong-gulang na turistang Singaporean na naglalakad mag-isa sa isla ng Komodo sa kabila ng lahat ng payo, ay nakaligtas sa isang pag-atake ngunit para sa isang malubhang nasugatan na binti. Noong 2015, ang bumababang populasyon ng mga dragon ay tinasa na 3,014 indibidwal. Ang Komodo dragon ay naging extinct sa Padar Island noong 1975. Isang vulnerable species sa listahan ng IUCN, ang Komodo dragon ay opisyal na pinoprotektahan mula noong 1980.

Gayundin sa Divernet: KOMODO SA ISANG SHOESTRING, ALOR SA SARILI, ALOR FISH SOUP – MEDYO RECIPE!, ALOR AQUAMEN