Sumisid sa nakatagong mundo ng mga kuweba ng Biak

Malayo sa landas, gaya ng madalas niyang kaugalian, ang diver-explorer na si PIERRE CONSTANT ay naghahanap ng mga kweba sa isla sa West Papua kung saan minsang nabaon ang mga puwersa ng Hapon sa mga network sa ilalim ng lupa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang pangunahing isla ng arkipelago ng Biak ay nasa Cenderawasih Bay, malapit sa hilagang baybayin ng lalawigan ng Indonesia ng West Papua. Habang ang 90% ng mainland Papua ay Kristiyano, 50% ng Biak ay Muslim, bagaman ito ay orihinal na animista, dahil ang kultura ng Biak Numfor ay isang Melanesian.
Ang isla ay unang nakita ng Portuguese navigator na si Jorge de Meneses noong 1526, at ang Spanish navigator na si Alvaro de Saavedra ay naglayag pagkalipas ng dalawang taon.
Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang Biak ay isang muog para sa Imperial Japanese Army. Sa pagtatapos ng digmaan, 11,000 tropa ng IJN ang nagtatago sa mga kweba ng gubat na may maraming bala at siyam na Type 95 HaGo light tank, naghihintay sa mga puwersa ng US ni General McArthur.
Ang Gua Jepang (Japanese Cave), 5km mula sa Lungsod ng Biak, ay bahagi ng isang sistema na umaabot ng 3km patungo sa Parai Beach at nagbigay ng kanlungan para sa 3,000 mga tropang Hapones. Gayunpaman, pagkatapos mabaril ang isang eroplano ng US sa pamamagitan ng isang missile na pinaputok mula roon, sinimulan ng mga Amerikano ang pambobomba sa lugar, at pinatay ang mga nasa loob.
Sa pagtatapos ng Labanan sa Biak, na tumagal mula sa paglapag ng US noong 27 Mayo hanggang 17 Agosto, 1944, ang USA ay nagdusa ng 3,000 kaswalti at 474 na namatay, habang ang mga puwersa ng Hapon ay may 6,100 na patay at 450 ang nahuli. Nangako ang kanilang commander na si Col Kizume Naoyuki hara kiri.
Look ng Hapon
Pagkatapos ng dalawang araw na paglalakbay mula sa France sa pamamagitan ng Jakarta, lumapag ang aking eroplano sa Biak nang 5.30:XNUMXam. Ako ay jet-lagged, at aabutin ng dalawang araw bago mabawi.
Pupunta ako sa Gua Jepang (Japanese Bay) sakay ng isang motorsiklo na pagmamay-ari ni Jake, ang Asana Biak Hotelang receptionist. Nababalutan ng berdeng lumot, ang isang sementadong daanan ay humahantong sa isang hagdanan na nawawala sa ilalim ng lupa sa isang zigzag.
Sa halip na basa, ang pasukan sa archway ay parang sa isang katedral, na may tubig na tumutulo mula sa kisame. Ang napakalaking silid ay nagpapakita ng isang exit sa kanan at isa pang napakalaking isa sa kaliwa. Ang mga sirang bote ay nakalatag kung saan-saan.
Natuklasan ko ang isang ginintuang kayumangging buto na naka-embed sa sahig ng kuweba. Isang kahanga-hangang kurtina ng mga baging at mga ugat ang dumadaloy sa dingding sa kaliwa, na bumubukas sa isang malaking sinkhole. Ang site ay atmospheric.
Ang mga payat na puno ng pandan na may mga korona ng mahahabang matinik na dahon ay nakatayo nang tuwid sa gitna ng sinkhole, na nagdaragdag ng epekto ng Jurassic Park sa nakakatakot na kapaligirang ito. Matatagpuan ang mga lumang kalawang na Japanese barrel sa paanan ng mga nakasabit na baging.
Ang trail ay umiikot sa loob, dahan-dahang umakyat sa isang taas kung saan matatanaw ang core ng butas. Biglang, itinuro ni Jake ang isang tansong-kayumanggi na ahas, mga 1m ang haba, na nagpapahinga nang hindi gumagalaw sa unahan ko. “Mangabasio!”, babala niya, at napaatras. “Poisonous!”
Kumuha ako ng ilang mga shot bago ang ahas ventures up ang cliffside na may kamangha-manghang pasilidad. Ang open-air museum ay nagpapakita ng mga machine-gun, mortar, shell, bomba, rocket, koleksyon ng mga Japanese canteen, helmet, bote at maging ang mga lumang 4x4 at propeller.
Ito ay araw ng pamilihan sa Bosnik, lugar ng paglapag ng amphibious US noong Mayo 27. Ang mga stall ay nagbebenta ng mga tipikal na Papuan na pagkain tulad ng areca nut, kamoteng kahoy, kamote at sago cake, pati na rin ang pinausukang pugita at mga butil ng pinausukang shell, sariwang isda, dahon ng papaya, sitaw at saging.
Lahat ng tao ay ngumunguya ng areca sa buong araw at binabati ako ng matingkad na mapupulang ngiti habang naglalakad ako, isang estranghero sa kakaibang lupain: “Kumusta, ginoo!” Ang Bosnik ay ang departure point para sa mga pampublikong bangka patungo sa kalapit na Padaido Islands, na kilala sa pag-aalok ng mga kaakit-akit na dive-site.
Sakop ng gubat, isang 40m-high na limestone ridge ang tumatakbo na parang gulugod sa kahabaan ng timog na baybayin, hanggang sa Tanjung Barari, silangang kapa ng Biak. Isa itong lumang fringing reef na naging karst environment, na may mga kuweba at underground na ilog. Plano kong tuklasin ito sa mga susunod na araw.
Opiaref Cave
Still jet-lagged, bumangon ako ng 3am. Ang Divemaster na si Yulius ay nagpa-ikot mamaya sa kanyang motorbike, nakasimangot nang makita ang aking tambak bags. Pumunta kami sa nayon ng Opiaref, lampas sa Bosnik. Narinig ko ang tungkol sa isang malaking kweba na may mga pool ng tubig, isang palaruan para sa mga mag-aaral, at ako ay naghihintay ng ilang kweba-diving, bagaman si Yulius ay hindi isang cave-diver.
Upang maging tama sa pulitika binibisita namin ang 'bigman', na walang anumang pagtutol sa aking pagbisita. Sabik siyang malaman kung may matutuklasan ba ako.
Sa likod ng elementarya, isang landas ang patungo sa isang higanteng butas sa limestone cliff, sapat na malaki para sa isang subway tunnel. Ang Gua Serumi (Opiaref Cave) ay parang isang ilog sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng rockpile sa pasukan, ang mga water pool ay napakalinaw. Ito ang freshwater reservoir ng nayon.
Isinuot ko ang aking kagamitan sa isang madulas na bato na natatakpan ng bat guano, tumalon ako.
Ang unang pool ay 2-3m ang lalim, ngunit nakakita ako ng daanan sa kanan sa ilalim ng bato na bumulusok sa isang makitid na lagusan. May mga isda na sumalubong sa akin – sila ay slate-grey na may double dorsal palikpik, opaque cobalt blue na mga mata at nakausli na ibabang panga. Ang malalaki at matanong na mga hipon na may mahabang asul na mga pincer ay naaakit ng torch-beam.
Pumunta ako sa pangalawang pool. Madaling 10m ang taas, ang pangunahing lagusan ay nagtatapos sa isang batong pader, mga 60m mula sa pasukan. Pag-akyat sa mga bato sa gitna ng kweba, napansin kong tumataas ang lalim sa kabilang panig. Ang isa pang daanan ay bumubukas sa kanan, mas makitid at madulas.
Ang batong pader pa rin sa harap, napapansin ko ang matinding kaibahan sa pagitan ng puting limestone at ilang kitang-kitang madilim na kayumangging sedimentary rock. Isang patayong hugis-itlog na makitid na koridor ang bumubukas sa aking kaliwa at humahantong sa isang silid sa gilid, pahaba at kahanay ng pangunahing lagusan.
Ang ilalim ay natatakpan ng lubhang pabagu-bago, pinong banlik na a palikpik-sipa ay maaaring makaistorbo sa isang segundo. Ang mahusay na kakayahang makita ay isang plus. Maliit ang Gua Serumi at may pinakamataas na lalim na wala pang 9m.
Ipinakilala sa akin ni Yulius si Salmon, isang may balbas at masayahing Papuan na magsasaka. Isa ring maninisid, alam niya ang isang freshwater lake malapit sa Samares Beach sa hilagang baybayin: “Tayo na!”
Ang kalsada ay lumiliko saglit, pagkatapos ay nagiging isang dumi na inukit na may mga gullies ng ulan. Isa itong bulubunduking lugar ng makapal na gubat na may malalaking puno.
Iniwan ang sasakyan, tumuloy kami sa paahon, pagkatapos ay matarik na pababa sa susunod na 45 minuto. Ang kahindik-hindik na tunog ng mga chainsaw ay nagpapatunay na ang pagtotroso ay nangyayari sa lugar, at pinatahimik ang masayang hiyaw ng mga sulfur-crested cockatoos, Eclectus parrots at black-capped lories.
Ang Pantai Samares ay isang desyerto na dalampasigan sa Pasipiko. Isang tugaygayan ang umaakyat sa gubat sa pagitan ng malalaking puno ng buttress-root at nipa palms. Ang Opsnundi (Jumping Man) Lake ay lumilitaw sa isang clearing, isang mahiwagang, turquoise na pool ng tubig. Malaking troso ang nahulog dito, ngunit ang tubig ay gin-clear at ito ay isang visual enchantment.
Sinasabi sa akin ng aking mga feeler ang isang butas sa gitna, ngunit hindi ko malalaman kung hindi ako nakikipagsapalaran sa ilalim ng ibabaw.
Air Biru Cave
Sa nayon ng Anggraidi, sinusuri namin ang kuweba ng Air Biru. Ang malaking siwang ay parang isang napakalaking bibig na may mga pangil - nakaumbok, bilugan na mga stalactites. Ito ay isang malinaw na tubig na pool. Sinusuri ako ng isang malaking isda sa aking 15 minutong pagsisid ngunit nabigo akong makahanap ng anumang mga lead.
Kung makikita mula sa ilalim ng tubig, ang malalaking stalactites ay naghihikayat ng pagkamalikhain pagkuha ng larawan. Nakita ko ang dark-grey na isda na may dilaw na gilid palikpik sa isang sulok – ito ay ang parehong species tulad ng sa Opiaref, kahit na ang isang ito ay 25cm ang haba. Isang igat ang lumilitaw mula sa kadiliman patungo sa liwanag, sa isang iglap lang nawala.
Snermus at Snermas Lakes
Isang tar road ang nag-uugnay sa Lungsod ng Biak sa Korem sa hilagang baybayin. Tatlong tubig-tabang lawa ang nagbibigay ng ilusyon ng mga sinkhole, ngunit ang kulay berdeng mansanas nito ay nag-aalis ng anumang pag-asa.
Ang Snermus at Snermas Lakes ay nagbibigay ng mga disenteng swimming pool para sa mga lokal na bata gamit ang kanilang mga lumulutang na balsa at troso ngunit sa ilalim ng tubig ang visibility ay halos 50cm, at ang pinakamataas na lalim ay 12m sa silt. Nakakadismaya.
Duyan sa isang U-shaped bay, Korem Beach ay ang lugar ng isang mapangwasak sunami noong 1996. Ang Tanjung Saruri, sa hilagang baybayin, ay isang kapa na may mga nakataas na coral terraces. Ito ay isang napaka-photogenic na istante, na may mga pool ng tubig kapag low tide.
Ang karagdagang kanluran ay ang nayon ng Warsa, at sa kabila nito ay matatagpuan ang tulay na nagbibigay ng gateway sa isla ng Supiori, na mas bulubundukin kaysa sa Biak. Doon ay nahahati ang kalsada sa pagitan ng hilaga at timog, na humahantong sa Korido.
Mga 45 minuto sa timog ng tulay ay ang kawili-wiling kuweba ng Mankruro, na ginamit din ng mga sundalong Hapon.
Lawa ng Opsnundi
Sa lakas ng loob, bumalik ako sa Opsnundi dala ang lahat ng gamit ko. Nagboluntaryo si Salmon na buhatin ang tangke: “Walang problema, malalakas na lalaki ang mga Papuan!”. Sapat na ang dala ko napsak, ang gear sa isang mesh supot at ang camera sa haba ng braso.
Sa kabila ng kawalan ng sikat ng araw, ang pagsisid ay nagpapatunay na isang kapanapanabik na karanasan. Sa asul na tubig, namamangha ako sa paghalu-halo ng mga troso na nababalot ng mga lumot at nakasabit na algae, at mga isda na hindi pa nakakita ng maninisid.
Sa maximum depth na 13m, nakahanap din ako ng maliit na limestone cave, pero sa oras na matapos ko ang 52min dive nanginginig na ako.
Simpson's Cave
Isang kawili-wiling lugar ang makikita sa nayon ng Ruar, kung saan umaagos ang isang sapa mula sa isang kuweba sa gilid ng bangin. Sinundot ko ang aking ilong sa loob at, pagkatapos umunlad ng 10m sa underground tunnel, nakita ko na ang tubig ay lumalabas sa isang malalim na patayong hukay na may matalim na limestone sa paligid nito.
Sumisid ako gamit ang aking tanglaw at isang malakas na linya na nakakabit sa isang bato sa itaas ng butas. Sa lalim na 3.5m ang koridor ay pantay-pantay ngunit nakaharap ako sa isang patay na dulo, na walang lugar para sa akin na makalusot.
Si Simpson, ang 'bigman', ay naniniwala na ako ay masigasig na makita ang ilang Japanese caves sa gubat sa likod ng Ruar village. May pag-aalinlangan siyang tumitingin sa aking mga flip-flop ngunit nakasisigurong sinabi niya: "200m lang ang layo!"
Ito pala ay isang matarik na paakyat na paglalakbay, madulas sa gubat at isang oras doon at pabalik. Narating namin ang nakanganga na panga ng kuweba, sa paanan ng isang matarik na kumpol ng mga malalaking bato, ngunit walang makapasok doon na may mga flip-flops.
Nang sumunod na Linggo ng umaga, nakasuot ng puting sando at itim na kurbata, handa na si Simpsons para sa simbahan. “Babalik ako pagkalipas ng isang oras,” sabi niya. Ako ay mahimbing na natutulog sa isang upuan sa kanyang balkonahe kapag siya ay bumalik - lima at kalahating oras mamaya.
Bumalik sa site. Mabilis na pinutol ni Simpson ang ilang payat at tuwid na puno at ginawa itong hagdan na magbibigay-daan sa amin na makipag-ayos sa pasukan ng kweba.
Ang kuweba ay napakalaki, na may mga nakatagong silid, stalactites, shawls (calcite crystal formations), malalaking haligi at manipis na mga haligi.
Nagkalat ang sahig ng mga basag na bote, kinakalawang na lata at mga parisukat na biskwit-lata. Halos hindi ko maisip ang kakila-kilabot na mga kalagayan kung saan ang mga sundalong Hapones na ito ay nanirahan sa kadiliman, tulad ng mga daga. Ito ay tiyak na kaawa-awa at nakakapanlulumo sa pag-iisip.
Ang ilang mga labi ng isang gas maskAng mga bilog na salamin sa mata ay nakahiga sa lupa sa labas ng pasukan. Pinangalanan ko ang site na Simpson's Cave.
Lima Kamar
Nakatago pababa sa kaliwang bahagi ng kalsada ang isang hamak na Japanese memorial na may lumang kahoy na poste na inukit na may mga inskripsiyong Kanji. Ang malapit ay ang Lima Kamar, isang kweba sa ilalim ng lupa na may limang silid. "Dati itong ospital ng Hapon noong panahon ng digmaan," paliwanag ni Simpson.
Isa itong kumpol ng maliliit na silid na pinag-uugnay-ugnay ng makitid na mga daanan, na may mga lalagyan ng gamot at mga walang laman na bote na nakakalat sa isang sulok. Ang butas ng daga na ito ay nagbibigay ng nakakagigil na dimensyon sa mga kakila-kilabot ng nakaraan.
Isla ng Owi
Isang gabi ay nakilala ko ang Bupati, si Yusuf Melianus Maryen, na siyang pinunong pulitikal ng Rehensiya ng Biak sa loob ng mahigit 10 taon. Isang magiliw at magiliw na lalaki, buong puso niya akong binabati gamit ang tradisyonal na ceramic plate na nagpapakita ng Cenderawasih bird of paradise.
Ipinaliwanag ko ang katangian ng aking trabaho at nag-aalok si Bupati na dalhin ako sa Owi Island kasama ang kanyang bangka. Inihayag ng Salmon ang pagkakaroon ng mga kuweba na naglalaman ng "asul na tubig" doon.
Ang pagtawid sa isang patag na dagat ay tumatagal ng kalahating oras. Ang puting-buhangin na dalampasigan ng Owi Island ay napapaligiran ng umaalog-alog na mga puno ng niyog; sumasagwan ang isang bata sa kanyang hinukay na outrigger canoe.
Isang simbahang Katoliko ang nagpapakita ng signboard na nakasulat Rarama bebye: “Bahala ka”. Nagsasagawa kami ng isang ritwal na pagbisita sa 'bigman' na si Pete Demaras, isang lalaking may puting balbas na may pulang singsing ng areca-nut juice sa paligid ng baba.
Umakyat kami sa tuktok ng isang tagaytay at isang bagong kuweba ang bumubukas pababa sa isang madulas na dalisdis. “Ito ang Funfundei, na ang ibig sabihin ay 'Feelgood'... Noong panahon ng digmaan, ang mga sundalong Amerikano ay pumunta rito upang kumuha ng tubig”. Nagkaroon ng US airfield sa isla.
Binuksan ko ang aking headlamp, palihim akong pumasok. Kailangan kong maging akrobatiko sa mga makipot na daanan na may mga stalactites sa itaas. Nakatagpo ako ng isang malinaw na lawa at naisip ko: Susuriin ko ang isang ito! Hindi nagtagal ay namamangha ako sa dalawang napakagandang silid sa ilalim ng tubig na may mga stalactites, stalagmites, shawls at straw (tubular stalactites).
Nakahanap din ako ng ilang fossil. May isang combshell na may limang daliri, ilang Trochus turban shell at tulya. Ang maximum depth ay 5.5m at ito ay 20 minutong dive lang, na hindi pinapayagan ang paggalugad ng anumang karagdagang mga sipi. Nabuo sa ibabaw ng tubig, ang Feelgood Cave ay binaha ng tubig-ulan na tumatagos sa rooftop.
Bago umalis sa isla, naisip ni Salmon na dapat akong maging interesado sa ilang mga wrecks ng sasakyang panghimpapawid. “Hindi malayo!” saad niya. Ang 25min na paglalakad sa isang coconut grove papunta sa bush ng Owi Island ay humahantong sa isang tinutubuan ng tar highway - ang US airfield.
Pinunasan ko ang pawis sa noo ko gamit ang likod ng kamay ko. "Paano ang tungkol sa mga wrecks?" Nagtatanong ako, nananabik pa rin sa totoong bagay.
"Ang mga eroplano? Oh... wala na sila!"