Isang malalim na pagsisid sa Kostas Thoctarides

Ano ang kinakailangan upang mahanap ang isang submarino na nawala nang higit sa walong dekada? Sa pamamagitan ng masusing pagsasaliksik at pagkahilig sa kasaysayan ay inihayag kamakailan ni Kostas Thoctarides ang kanyang ikawalong pagkatuklas sa sub wreck, HMS tagamaneho ng tanke, gaya ng iniulat sa Divernet. Ibinahagi niya ang ilan sa kanyang mga karanasan sa paggalugad sa ilalim ng dagat sa pakikipag-usap kay ROSS J ROBERTSON, kasama ang karagdagang pananaliksik ni Dr KONSTANTINOS GIANNAKOS

Bawat sulok ng bawat silid ay puno ng matatayog, hindi maayos na mga salansan ng mga libro, at mga istante na humahagulgol sa sobrang bigat ng naipong kaalaman. Pinalamutian ng nautical artwork ang mga dingding, na nilagyan ng paminsan-minsang brass diving helmet o compass – mga tahimik na relic ng kalaliman.

Ang pagpasok sa suburban na apartment ng Athens na ito ay parang tumatawid sa ibang mundo, isang sagradong espasyo kung saan nagsasama-sama ang kasaysayan, paggalugad, at dagat. Ang hangin ay tila bumulong sa mga misteryo ng karagatan.

Wreck-hunter na si Kostas Thoctarides

Malugod akong tinanggap ng host ko nang may magiliw na tango, na iminuwestra ang isang mahabang mesa na malinaw na nagsilbing sentro ng hindi mabilang na mga pagpupulong at malalim na talakayan. Ang kanyang mainit at madaling pag-uugali ay agad akong napanatag, at hindi nagtagal ay nagsimulang dumaloy ang aming pag-uusap.

Habang siya ay mabilis na kumukuha ng mga libro mula sa mga istante o gumawa ng mga suot-suot na folder upang bigyang-diin ang isang punto, naging malinaw: Ako ay nasa presensya ng isang tao na ang malawak na kaalaman ay kaagaw lamang ng kanyang walang limitasyong pagkahilig sa lahat ng bagay na pandagat.

Hindi dapat ito nagulat. Pagkatapos ng lahat, nakikipag-usap ako kay Kostas Thoctarides - isang alamat sa internasyonal na komunidad ng diving, na ang pangalan ay umaalingawngaw tulad ng kalaliman na kanyang na-explore.

Dive logbook

Ang personal na dive logbook ni Kostas ay nararapat na itago bilang isang pambansang kayamanan. Mula sa kanyang unang scuba dive noong 1986, na-explore niya ang hindi mabilang na mga pagkawasak ng barko, kabilang ang isang kahanga-hangang bilang ng mga submarino. Kapansin-pansin, noong 1997 natuklasan niya HMS Perseus, na natamaan ng minahan ng Italyano noong Disyembre 1941 at ngayon ay nasa 52m sa pagitan ng mga isla ng Zakynthos at Kefalonia ng Greece.

Sa pamamagitan ng purong pananaliksik, siya rin ang unang nakilala U-133, na sinaktan ng minahan ng Greek noong 14 Marso, 1942, ilang sandali matapos umalis sa base ng German U-boat sa Salamis, malapit sa Athens. Ito ngayon ay nasa 72m ang lalim mula sa isla ng Aegina sa Saronic Gulf.

Nagsimula ang paglalakbay ni Kostas sa kalaliman pagkatapos makumpleto ang espesyal na pagsasanay sa mixed-gas deep diving noong 1987, nang siya ay itinulak sa mahirap na mundo ng propesyonal na diving. Sinanay ng mga prestihiyosong paaralan ng estado sa UK (HSE) at France (INPP & COMEX), mabilis siyang sumulong sa pinakamataas na antas.

Si Thoctarides noong mga unang araw niya bilang isang commercial diver (Kostas Thoctarides)

Tinanggap ang mga makabagong teknolohiya, nakamit niya ang sertipikasyon mula sa kilalang kumpanyang Pranses na COMEX bilang piloto ng submersible. Tetis para sa National Center for Marine Research, at bilang punong piloto ng ROV.

Ang kanyang kadalubhasaan ay nagtulak sa kanya upang galugarin at idokumento ang daan-daang mga pagkawasak ng barko noong ika-20 siglo, kabilang ang mga makasaysayang sasakyang-dagat gaya ng mga Hellenic destroyer. Vasilissa Olga at Haydra, ang submarino Katsonis, at ang ex-ocean liner na HMHS British, sister-ship sa Gahigante.

Ginalugad din niya ang pagkawasak ng Hellenic Navy fast-attack torpedo boat P-25 Kostakos, na lumubog noong Nobyembre 1996 sa panahon ng naval exercises kasunod ng isang banggaan sa pampasaherong lantsa Samaina sa isla ng Samos, na may pagkawala ng apat na tripulante.

"Ang isa sa mga pinaka-mapanghamong mixed-gas dives ng aking karera ay naganap noong 1996, sa panahon ng kasagsagan ng krisis ng Greek-Turkish sa mga islet ng Imia," paggunita ni Kostas. “Sa gitna ng tumitinding tensyon, ang isang Greek Navy AB 212 helicopter ay trahedya na bumagsak sa hilaga ng mga isla, kasama ang tatlong-taong tripulante nito na nawala sa dagat.

"Bilang bahagi ng operasyon sa pagbawi, sumisid ako sa lalim na 96m, nag-navigate sa tense sa pulitika at pisikal na magulong tubig upang mahanap at mabawi ang lumubog na PN21 helicopter," aniya, na binibigyang-diin ang lawak ng kanyang karanasan sa mga operasyon sa ilalim ng dagat na may mataas na stake.

Mga Kumpetisyon

Si Kostas ay pinarangalan ng maraming beses para sa kanyang mga serbisyo sa Greece. Personal na pinuri ng dating Ministro ng Pambansang Depensa na si Gerasimos Arsenis ang kanyang mga kontribusyon, gayundin si Lt-General Kapravelos, Hepe ng Hellenic Army General Staff, para sa pagbawi ng dalawang nawawalang sundalo mula sa Lake Vouliagmeni noong 1993.

ROV view (Kostas Thoctarides)

Noong 1996 muli siyang kinilala ng Hellenic Navy General Staff at Chief Vice-Admiral Paliogiorgos para sa kanyang kritikal na tungkulin sa pagbawi ng PN21 helicopter. Sa parehong taon, siya ay pinarangalan muli ni Vice-Admiral Paliogiorgos para sa pangunguna sa paghahanap at pagbawi ng P-25 Kostakosnawawala ang crew.

Ang kanyang kadalubhasaan ay nagtamo rin sa kanya ng mga parangal lampas sa militar. Noong 2003, ang Hellenic Ministry of Transport & Communications, kasama ang Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, ay iginawad sa kanya ng isang karangalan na pagkilala para sa kanyang mga kontribusyon sa pagbawi ng nahulog na sasakyang panghimpapawid sa tubig ng Greece.

Noong 1997, ipinagkaloob sa kanya ng International Academy of Letters & Arts ang gintong medalya at ang prestihiyosong Gantimpala ng Kabutihan at Katapangan. Bukod pa rito, noong 2000 ay pinarangalan siya ng British Submarine Old Comrades Association para sa pagtuklas Perseus.

Walang humpay na Pursuit

Si Kostas ay isang mahusay na may-akda at isang producer ng mga pelikula at dokumentaryo sa TV, na dalubhasa sa paggalugad ng mga makasaysayang pagkawasak ng barko noong ika-20 siglo.

Sa mga nakalipas na taon, patuloy niyang tinatanggap ang teknolohiya para sa pagtulak sa mga hangganan ng mas malalim na pagtuklas ng mga wreck, gamit ang mga ROV na makatiis sa matinding pressure at kundisyon na mas mahusay kaysa sa mga human diver.

"Ang malayuang pag-pilot ng isang ROV ay malayo sa madali, gaya ng masasabi sa iyo ng aking anak na si Agapi," tumawa siya. “Siya ang unang sertipikadong babaeng ROV operator sa Greece. Kailangan hindi lang ng specialized skill-set kundi ng 'sixth sense' para magawa ito ng maayos,” pagmamalaki niya.

Si Kostas Thoctarides at ang kanyang anak na si Agapi ay nagtungo sa isang wreck-site (Kostas Thoctarides)

Iyon ay sinabi, ang kanyang kagamitan sa pag-scan ay higit sa lahat ay binubuo ng isang binagong, off-the-shelf na fish-finder na sonar sa halip na dalubhasang gear, na binibigyang-diin ang kakayahan at karanasang iyon na higit sa pangangailangan para sa mga mamahaling gadget.

Ang pinagkaiba ni Kostas ay isang walang humpay na pagnanasa na nagtutulak sa kanya na magsagawa ng multi-layered na pananaliksik, masusing pinagsama-sama ang mga makasaysayang talaan at mga account ng saksi. Sa bawat pagkawasak na natuklasan niya, sinabi ni Kostas na nakakaranas siya ng isang kapana-panabik na pagmamadali - ang kilig sa mga nagsisiwalat na mga kuwento na ang pisikal na ebidensya lamang ang ganap na makapagbibigay.

"Noong Nobyembre 2021, natuklasan ko ang WW2 Italian submarine Jantina, pina-torpedo ng British submarine HMS Torbay noong 5 Hulyo, 1941. Ito ay nakahiga sa lalim na 103m sa timog ng Mykonos, ngunit nagkaroon ng twist – ang buong seksyon ng bow ay nawawala. Hindi ito matatagpuan kahit saan, at talagang nabahala ako. Kinailangan ko pa ng tatlong taon para mahanap ito.”

Anti-submarine-net cutter sa huli na matatagpuang busog ng Jantina (Kostas Thoctarides)

"Naghanap ka ng tatlong taon?"

“Kahit kailan kaya ko, oo. Lumabas na agad na lumubog ang busog, ngunit ang iba pang barko ay nagpatuloy sa unahan bago tuluyang bumaba.

"Napakahalaga ng paghahanap ng busog - hindi lamang nito nakumpirma ang pagkakakilanlan ng wreck, dahil mayroon itong kakaibang mekanismo sa pagputol ng lambat, ngunit isiniwalat din nito na sarado ang mga torpedo-hatches. Nangangahulugan iyon na ang mga tripulante ay ganap na nagulat sa HMS Torbay. "

Ang ROV ay umiikot sa isang pagkawasak (Kostas Thoctarides)

"Ang pagtitiyaga ay dapat ang susi sa iyong tagumpay," sabi ko.

“Absolutely,” masiglang sagot niya. “Inabot lang ako ng 25 taon upang mahanap ang submarinong HMS Pananagumpay sa 2023!”

Alam ko nang mabuti ang kuwento - si Kostas ay nakahanap ng mga ginastos na torpedo sa seafloor, na nakatulong sa kanya upang matuklasan ang mahalagang kasaysayan ng pagkawasak.

Kasunod ng pagsalakay ng Aleman sa Greece noong Abril 1941 at ang kasunod na paglikas ng mga puwersa ng British at Commonwealth, nagkaroon ng pag-aagawan upang ilikas ang mga stranded na sundalo habang sabay-sabay na nagtatag ng isang tago na network ng mga lokal na espiya at impormante upang isabotahe ang pananakop ng Axis.

Ang pagkawala ng Pananagumpay noong unang bahagi ng 1942 sa panahon ng isang napakalihim na misyon ng MI9/SOE na kilala bilang Operation Isinglass ay nagdulot ng matinding suntok sa mga operasyon ng paniktik ng Britanya sa rehiyon, hindi bababa sa dahil sa awayan sa pulitika na dulot nito.

Saradong engine-room hatch sa HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Naghahanap online

Inisip ko kung napatunayang nakakatulong ang Internet sa mga pananaliksik ni Kostas. "Sa limitadong paraan lamang, dahil karamihan sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga materyales ay naka-archive lamang sa papel," sabi niya.

"Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang halimbawa: Noong 22 Oktubre, 1943, sa panahon ng mga operasyon malapit sa isla ng Kalymnos, ang Griyegong destroyer RHN Adrian tumama sa isang minahan na napunit ang buong busog nito, ngunit hindi ito lumubog.

"Nagpadala ang maninira para iligtas, HMS Hurworth, tumama sa parehong minefield at lumubog, na nag-iwan ng malubhang pinsala Adrian upang iligtas ang mga nakaligtas nito pati na rin ang sarili nitong mga tripulante.

“Laban sa lahat ng pagkakataon, Adrian tanyag na nakabalik sa Alexandria, Egypt, habang umiiwas sa mga pag-atake ng Luftwaffe, sa kalaunan ay dumating noong Disyembre 6 sa pagtanggap ng isang bayani – maliwanag.”

Isa pang ROV view (Kostas Thoctarides)

Inabot ni Kostas ang isang malaking file, inilabas ang isang lumang tsart na maingat niyang ibinuka sa mesa sa harapan ko. Nagpakita ito ng isang serye ng mga meticulously plotted parallel lines, bawat isa ay konektado sa pamamagitan ng 180° turn.

“Pagkatapos ng digmaan, ang kapitan ng Adrian, Si Ioannis Toumbas, ay inatasang linisin ang mismong minahan na nagpalumpong sa kanyang barko,” nagpatuloy siya. “Ito ang tsart mula sa operasyong pagwawalis ng minahan, at sa kalaunan ay nakatulong ito sa akin na mahanap ang nawawalang busog ng Adrian.” Mula sa kanyang tono, ang pagtuklas ay hindi lamang isang makasaysayang tagumpay kundi isang malalim na personal.

“Wala sa Internet ang mga ganoong chart – kahit ang kaalaman sa mga ito ay hindi online – kaya kailangan pa ring madumihan ng isang tunay na researcher ang kanyang mga kamay, wika nga,” nakangiti niyang pagtatapos.

Ang pangkat ng mag-ama (Kostas Thoctarides)

Ang Ika-8 Submarino: HMS tagamaneho ng tanke

"At ang iyong pinakabagong natuklasan? Maaari mo bang sabihin sa akin ng kaunti pa tungkol sa HMS tagamaneho ng tanke?” tanong ko.

"Buweno, pagkatapos ng 81 taon ito ay natagpuan - kahit na ito ay hindi maliit na gawa at tumagal ng maraming mga pagtatangka at hindi mabilang na oras ng masusing pananaliksik."

Buksan ang hatch ng conning tower ng HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Ang submarino ay nasa lalim na 253m sa pagitan ng mga isla ng Ikaria at Donousa. “Nahati ito sa tatlong magkakaibang mga seksyon: ang busog, midsection at stern. Ang kalagayan ng pagkawasak ay nagpapahiwatig ng isang marahas na paglubog dahil sa isang pagsabog ng minahan.

Baluktot na pagkasira (Kostas Thoctarides)

"Mukhang ang mga minahan ang naging bane ng mga submarino," komento ko.

“Oo, talaga. Halos imposible silang makita, lalo na mula sa isang submarino. Hindi mo malalaman na nandoon sila maliban na lang kung nagsabit ka ng cable o tumama ito sa katawan ng barko – noon, huli na ang lahat. Marami silang binawian ng buhay.

“Lahat ng 64 na crew-member na sakay ng tagamaneho ng tanke nawala ang kanilang mga buhay, at isang mahalagang bahagi ng pagtuklas ay ang pagtiyak na ang kanilang pahingahang lugar ay nananatiling hindi nababagabag. Naghahanap tagamaneho ng tanke hindi lamang niresolba ang isang walong dekada nang misteryo, ngunit nagsisilbi rin itong taimtim na paalala ng mga sakripisyong ginawa ng magigiting na lalaking iyon.”

Ripples ng reflection

Nag-iisip tungkol sa susunod na mabagbag na hahanapin (Kostas Thoctarides)

Para kay Kostas, ang kanyang mga natuklasan ay hindi lamang tungkol sa paglutas ng mga misteryo – tungkol ito sa pag-iingat ng mga kuwentong maaaring mawala sa oras. Ang kanyang gawain ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng kasaysayan at sa kasalukuyan, na nagpapaalala sa atin ng malalim na koneksyon na ibinabahagi natin sa mga nauna, at ng kahalagahan ng paggalang sa kanilang mga pamana sa pamamagitan ng paggalugad at kaalaman.

Nagbibigay-daan sa amin ang scuba at remote diving na tuklasin ang mga nasa ilalim ng dagat na ito, na nagbibigay-daan sa amin na mabawi at mapangalagaan ang isang mayamang kasaysayan na kung hindi man ay mananatiling nakatago sa amin magpakailanman.

Si Kostas Thoctarides ang nagpapatakbo ng mga kumpanya Mga Serbisyo ng ROV at ang Planet Blue dive-centre sa Lavrio malapit sa Athens.

Si ROSS J ROBERTSON, isang Advanced Open Water at Nitrox Diver, ay isang may-akda at tagapagturo na may matinding interes sa mga barkong Aegean at kasaysayan ng WW2 ng Greece. Pinagsama-sama ang mga elementong ito sa maraming artikulo sa magasin at pahayagan, siya rin ang tagapangasiwa ng website w2stories.org Si DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, isang retiradong infantry major, ay sumulat para sa Kasaysayan ng Militar magazine (Govostis Publications), ang website slpress.gr, at ww2stories.org, na nakatuon sa mga paksang Anglo-Greek noong WW2.

