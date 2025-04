7 DAHILAN KUNG BAKIT PABORITO NG FAN ANG WAKATOBI

Ang Wakatobi Resort ay isa sa mga pinakatanyag na destinasyon sa diving at snorkeling sa buong mundo. Ang mga bisita mula sa buong mundo ay gumagawa ng mga plano upang bisitahin ang liblib na isla paraiso, at ang mga kawani ng resort ay handa na para sa kanilang pagdating.

Sa paglipas ng mga taon, tinawag ng maraming bisita ang Wakatobi na isang "pangarap na destinasyon," ngunit ano nga ba ang nagpapanatili sa resort sa tuktok ng napakaraming listahan ng mga paborito ng mga diver? Narito ang ilan lamang sa mga dahilan.

REMOTE PERO ACCESSIBLE

7 DAHILAN KUNG BAKIT PABORITO NG FAN ANG WAKATOBI 9

Wakatobi ay nakaupo sa isang maliit na isla sa isang malayong sulok ng Indonesia sa Southeast Sulawesi. Ngunit hindi tulad ng maraming destinasyong wala sa daan, ang pagpunta sa resort ay hindi mangangailangan ng isang string ng mga puddle jumper, inter-island ferry at sakay ng taxi. Sa halip, ang mga darating na bisita ay sasalubungin ng mga kawani ng concierge sa Bali Airport, at mula sa sandaling iyon ay inaasikaso na nila ang lahat, mula sa mabigat na pag-aangat hanggang sa pag-coordinate ng mga paglilipat at pag-iskedyul ng magdamag na layover. Nagbibigay-daan ito sa mga bisita na magpahinga at mag-refresh bago sumakay ng direktang mid-morning charter flight sa pribadong airstrip ng Wakatobi. Sa pagdating, maaari kang mag-relax sa tanghalian at magplano ng afternoon dive, alam na ang iyong mga bag ay naihatid na sa iyong bungalow o villa, at ang iyong scuba gear ay inilipat sa dive center at handa nang gamitin.

ANG SHORE MAY HIGIT PA

Wakatobi's House Reef ay nakakuha ng reputasyon bilang isa sa pinakamagagandang shore dive sa mundo. Maaaring tuklasin ng mga diver at snorkeller ang malawak at magkakaibang site na ito sa loob ng ilang araw, na gumagawa ng mga bagong tuklas sa bawat paglulubog. Mula sa tabing-dagat, isang malawak na lugar ng mga grass bed at coral head ang nagtataglay ng maraming maliliit na kayamanan na naghihintay ng mga pagtuklas. Walumpung metro mula sa baybayin, ang isang mababaw, coral-encrusted shelf ay lumilipat sa isang matarik na dalisdis at pader na pabagsak na lampas sa hanay ng scuba. Ang pader ng House Reef sa kahabaan ng hilaga at timog ng resort jetty ay natatakpan ng isang siksik na amerikana ng matitigas at malambot na corals, sea fan, sponge, at tunicates, na may mga overhang na lumilikha ng mga pahingahang lugar para sa mga residenteng pagong, lobster at iba pang crustacean habang maraming uri. ng mga nag-aaral na isda ay lumalangoy sa malapit at palabas patungo sa asul.

Mga diver na nagtatanggol sa pader sa ibaba ng dulo ng Jetty ng resort.

Madali ang pagpasok sa House Reef, dahil ang mga diver at snorkeller ay maaaring lumangoy mula sa baybayin o bumaba sa hagdan sa jetty. Ang mga piling ng jetty ay nakakaakit ng mga shoaling fish, at nakakumpol sa malapit ang dose-dosenang anemone na may mga iconic na clownfish. Bilang karagdagan, ang site ay magagamit sa mga diver at snorkeller araw at gabi, at kapag hiniling ang Wakatobi "mga taxi boat" ay magdadala ng mga bisita sa mas malalayong bahagi ng House Reef upang malaya silang makabalik sa jetty.

ISANG UNDERWATER ZOO

Ang Giant Star pufferfish (Arothron Stellatus) ay maaaring lumaki hanggang 1m ang haba. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonesia

Ang pribadong marine preserve na ginawa at sinusuportahan ng Wakatobi Resort ay tahanan ng ilan sa mga pinaka malinis at biodiverse na coral reef sa mundo. Ang bawat isa sa higit sa 40 mga site na binisita ng mga dive boat ng resort ay kahanga-hanga sa sarili nitong paraan, ngunit ang ilan ay lalo na tinatangkilik ng mga staff at diver. Kabilang sa mga ito ay Ang zoo. Isang mabilis na biyahe sa bangka mula sa resort, ang site na ito ay isa sa mga pinaka-fishiest na lugar sa gitnang Indonesia. Malapit sa baybayin, ang isang patch reef sa loob ng sand-bottom bay ay nagbibigay ng kanlungan para sa isang kayamanan ng kawili-wiling marine life. Ang maaliwalas na pagtingin sa mga coral ay maglalantad ng frogfish, ghost pipefish at leaf scorpionfish na nagtatago sa simpleng paningin. Ang mas malapit na pagsisiyasat ay maaaring magbunyag ng mas maliliit na premyo tulad ng mabalahibong squat lobster, habang ang isang survey sa ibaba ay magbubunga ng mga kakaibang burrower tulad ng stargazer at ang alien-like mantis shrimp. Malalaking paaralan ng goatfish, sweetlips, at fusilier paliko-liko. Ang mga mushroom anemone sa The Zoo ay tahanan ng kanilang kapangalan na mushroom pipefish, na isang maliit na puting pipefish na may tatsulok na ulo na nagbibigay dito ng hitsura ng isang maliit na sawa sa ilalim ng dagat. Ang Zoo ay higit sa lahat ay isang hard coral site, ngunit ang isang maliit na tagaytay ay umaabot sa labas ng reef sa humigit-kumulang 20m na ​​may ilang nakamamanghang, malalaking rose corals, makulay na malalambot na korales at isang matarik na drop off sa malalim na tubig.

Ang twin spot lionfish ay lalabas sa kanilang pinagtataguan upang manghuli ng pagkain kapag lumubog ang araw.

Ang Zoo ay isang paboritong site para sa night dives din. Sa takipsilim, maraming uri ng makukulay na isda ang lumalabas mula sa staghorn coral at durog na bato. Sa ilalim ng takip ng buong kadiliman, isang bagong hanay ng mga hayop sa gabi tulad ng pangangaso ng cuttlefish, makukulay na flatworm at maraming species ng lionfish ang humahampas sa reef, kabilang ang mailap na Twinspot lionfish. Matatagpuan dito ang Bobtail squid at octopus, at makikita sa mga dive lights ang libu-libong kumikinang na mga mata mula sa iba't ibang hipon at alimango na tumatambay sa halos bawat bitak at siwang.

ISANG TRIP TO THE EDGE

Lumalangoy ang isang scuba diver sa tabi ng coral reef na hugis Ridgeline sa isang site na tinatawag na Blade, Wakatobi, Indonesia.

Ang natatanging site na kilala bilang Blade ay nabuo sa pamamagitan ng isang hilera ng manipis, parallel seamounts na tumataas mula sa isang mas malalim na tagaytay hanggang sa loob ng dalawang metro mula sa ibabaw. Kapag nakita sa profile, ang buong pormasyon ay kahawig ng mga ngiping may ngipin ng isang higanteng kutsilyo na nakalagay sa gilid, kaya ang pangalan nito. Ang mga indibidwal na tuktok ay mahaba ngunit medyo makitid. Ang mga maninisid na umaanod malapit sa ibabaw ay maaaring aktwal na tingnan ang magkabilang panig ng mga pormasyon nang sabay-sabay mula sa itaas. Ang Blade ay halos kasingganda nito, kumpleto sa makukulay na hanay ng mga higanteng espongha at sea fan na kung minsan ay maaaring lumaki hanggang 2-3m ang lapad.

Ang mga red whip corals ay lumalaki sa matarik na gilid ng bawat tugatog, na nagbibigay ng kamangha-manghang mga pagkakataon sa larawan. Ang mga multi-kulay na crinoid ay madalas na makikita na nakadapo sa mga dulo ng mga gorgonians, na nagpapalawak ng kanilang mga galamay upang mahuli ang mga dumaraan na kapirasong pagkain. Ang banayad na agos ay nagbibigay-daan sa mga maninisid na lumipad mula sa tuktok hanggang sa tuktok, na nagbubunga ng isang pakiramdam ng walang timbang na paglipad. Sa kabuuan, ang Blade ay isang karanasang hindi agad nakalimutan.

KARANIWANG KARAGDAGANG PANGKAT

Nag-aalok ang Wakatobi ng isang bagay para sa lahat. Ang mga maninisid ay maaaring gumugol ng mga oras na nakakarelaks sa mababaw na bahura at tuklasin ang mga nasisilungan na look o bumaba sa mga taluktok na natatakpan ng coral na umaakit sa malalaking paaralan ng isda. Ang mga bahura na nagsisimula nang napakalapit sa ibabaw ay bumababa sa lalim na higit sa 100 metro, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa mahabang multi-level na mga profile, at nagbibigay ng mga extended-range divers ng mga bagong pagkakataon.

Asul na batik-batik na stingray

Natutuwa ang mga masugid na maninisid na malaman na ang Wakatobi ay parehong kasiya-siya para sa mga non-diving partner at mga bata sa bahay, dahil ang resort ay pampamilya at nag-aalok ng iba't ibang aktibidad sa tubig, beach, at lupa. Maaaring ayusin ang mga bungalow upang tumanggap ng mga pamilya, at mayroong isa at dalawang silid na waterfront villa na nag-aalok ng mas maraming espasyo. Isang nanny program ang nagpapalaya sa mga bagong magulang, at ang Bubblemaker at junior diving program ay nagbibigay-daan sa mga kabataan na ligtas na maranasan ang mundo sa ilalim ng dagat. Ang parehong mga premier reef na wow divers ay parehong nag-iimbita sa mga snorkeller na binibigyan ng pantay na paggalang bilang mga diver at tinatanggap sakay ng mga bangka na patungo sa maraming mga site na may mababaw na bahagi. Lumilikha ito ng mga natatanging pagkakataon para sa mga hindi diving na miyembro ng pamilya na sumali sa kasiyahan.

DIVING UPANG MAGKAIBA

7 DAHILAN KUNG BAKIT PABORITO NG FAN ANG WAKATOBI 10

Sa isang panahon kung kailan ang pagiging berde ang tamang gawin, nananatiling pinuno ng rehiyon ang Wakatobi sa konserbasyon at pangangalaga sa kapaligiran. Ang award-winning na Collaborative Reef Conservation Program ng resort ay kabilang sa una sa uri nito, na lumilikha ng bagong paradigma para sa napapanatiling turismo. Ang resort ay nagpapatakbo ng mga istasyon ng recycling at waste-water mitigation, nag-isponsor ng lingguhang paglilinis na kinasasangkutan ng hanggang 100 lokal na tao, at nakikipagtulungan nang malapit sa mga lokal na komunidad at pamahalaan sa mga isyu ng pamamahala ng basura. Ang mga may-ari ng resort ay naging instrumento sa pagdadala ng malinis na solar power sa rehiyon.

MAINIT NA PAGSASABUHAY AT MASARAP NA PAGTUTOL SA ILAW

Pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa Wakatobi's Jetty.

Ipinagmamalaki ng koponan ng Wakatobi ang paghahatid ng isang espesyal na timpla ng mabuting pakikitungo na pinagsasama ang isang limang-star na etika sa serbisyo sa init ng isang kaibigan ng pamilya. Ang mga ngiti ay nasa lahat ng dako, at walang kahilingan ang walang kuwenta o nakalimutan. Ang isang partikular na highlight ng karanasan sa Wakatobi ay oras ng pagkain. Ang mga fine dining at malalayong lokasyon ay hindi palaging magkasama, ngunit nagbibigay ang Wakatobi ng kamangha-manghang at masarap na pagbubukod sa panuntunang ito. Ang mga direktang charter flight na nagpapabilis sa mga bisita sa Wakatobi ay nagbibigay din sa mga kusina ng resort ng tuluy-tuloy na supply ng mga pinakasariwang pagkain at ani mula sa Bali at sa buong mundo.

Ang pangunahing lokasyon sa tabing-dagat ng resort restaurant ay lumilikha ng isang nangungunang karanasan sa kainan sa isang nakakarelaks ngunit eleganteng setting, na may isang menu na may kasamang malawak na hanay ng mga internasyonal na pagkain kasama ang nakakaintriga na sampling ng mga lutuing Indonesian, lahat ay inihanda nang sariwa ng isang ekspertong culinary team. Ikinalulugod ng mga chef na lumikha ng mga paborito ng bisita kapag hiniling at maaari ring tumanggap ng hanay ng mga espesyal na kinakailangan sa pandiyeta.

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa Wakatobi Resort, o marahil ay mag-iskedyul ng sarili mong pagbisita sa kanilang munting paraiso? Bisitahin wakatobi.com kung saan maaari mong kumpletuhin ang a mabilis na pagtatanong sa paglalakbay o i-e-mail ang kanilang koponan sa office@wakatobi.com.