44% ng mga reef-building corals ay nasa panganib na ngayon

Hindi bababa sa 44% ng mga reef-building coral species ang nasa panganib ng global extinction, ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, na nag-anunsyo ng mga resulta ng global assessment nito sa COP29 UN climate conference sa Azerbaijan.

Tinasa ng International Union for Conservation of Nature & Natural Resources ang conservation status ng 892 warmwater reef-building coral species para sa Pulang listahan, na kasalukuyang minarkahan ang ika-60 anibersaryo nito. Ang huling pagtatasa ay isinagawa 16 na taon na ang nakalilipas, nang humigit-kumulang 33% ng mga korales ang itinuturing na nasa ilalim ng banta.

"Habang nagtitipon ang mga pinuno ng daigdig sa UN climate conference sa Baku, ang pandaigdigang pagtatasa ng coral na ito ay malinaw na naglalarawan ng matitinding epekto ng mabilis na pagbabago ng klima natin sa buhay sa Earth at nag-uuwi sa tindi ng mga kahihinatnan," sabi ng direktor-heneral ng IUCN na si Dr Grethel Aguilar.

“Ang malusog na ecosystem tulad ng mga coral reef ay mahalaga para sa kabuhayan ng tao – pagbibigay ng pagkain, pagpapatatag ng mga baybayin at pag-iimbak ng carbon. Ang proteksyon ng ating biodiversity ay hindi lamang mahalaga para sa ating kapakanan ngunit mahalaga para sa ating kaligtasan.

"Ang pagbabago ng klima ay nananatiling pangunahing banta sa mga corals na nagtatayo ng mga bahura at sinisira ang mga natural na sistema na ating pinagkakatiwalaan. Dapat tayong gumawa ng matapang, mapagpasyang aksyon upang mabawasan ang mga greenhouse gas emissions kung nais nating matiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa sangkatauhan."

Reef sa Raja Ampat (IUCN Picture Library / Jason Suwandy)

Ang mga natuklasan ay batay sa pinakabagong update sa katayuan mula sa Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) kasama ang kasalukuyan at hinaharap na mga banta gaya ng inaasahang pagtaas ng pag-init at mga pangunahing kaganapan sa pagpapaputi, gamit ang data ng Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Bilang karagdagan sa pagbabago ng klima at mga kaugnay na malubhang kaganapan sa pagpapaputi, ang iba pang banta sa kalusugan ng coral ay kinabibilangan ng polusyon, agricultural run-off, sakit at hindi napapanatiling pangingisda.

Staghorn at elkhorn

Iniaalok ang IUCN bilang mga halimbawa ng staghorn (Acropora cervicornis) at elkhorn coral (Isang palmata), Critically Endangered species sa Caribbean na nakaranas ng makabuluhang pagbaba dahil sa tumaas na pag-init, polusyon sa tubig, mga bagyo at ang matinding epekto ng mga sakit sa coral.

Elkhorn coral – Critically Endangered in the Caribbean (MSC)

Ang mga pangunahing solusyon para sa pag-save ng mga corals mula sa pagkalipol ay ang pagputol ng mga greenhouse-gas emissions at mga aksyon upang palakasin ang resilience ng mga species. Inirerekomenda din ng mga assessor ang higit pang pananaliksik sa kung at paano makakaangkop ang mga coral sa mas maiinit na tubig, na may limitadong ebidensya ng adaptasyon sa ngayon.

"Nalaman namin sa loob ng maraming dekada na ang mga coral reef ay nasa frontline ng pandaigdigang klima at mga krisis sa biodiversity, at ang bagong resultang ito ay muling nagkukumpirma nito," sabi ni Dr David Obura, co-chair ng IUCN SSC Coral Specialist Group.

"Kung walang mga kaugnay na desisyon mula sa mga may kapangyarihang baguhin ang trajectory na ito, makikita natin ang karagdagang pagkawala ng mga reef at progresibong pagkawala ng mga coral species sa mas malaki at mas malalaking kaliskis."

Coldwater corals

Ang karamihan ng mga corals ay matatagpuan sa buong Indo-Pacific ngunit ang pandaigdigang pagtatasa ng mga reef-building corals ay kinabibilangan din ng 85 Atlantic species na naka-highlight kamakailan sa isang PLOS One artikulo sa journal, ang mga ito ay partikular na lubhang nanganganib ng matinding taunang pagpapaputi, polusyon at sakit.

Ang mga pagsusuri sa Red List ng coldwater corals ay nagpapatuloy, na may 22 species lamang ng kabuuang 4,000+ ang nasuri sa ngayon. Ang mga pangunahing banta sa mga species na ito ay kinabibilangan ng bottom trawling, deep-sea mining, oil and gas drilling at deep-sea cable-laying, na may puting coral (Desmophyllum pertusum) isang halimbawa ng isang species na tinasa bilang Vulnerable.

"Ang pinakabagong pandaigdigang pagtatasa ay nagdudulot ng nakakabagabag na balita para sa mga korales, na may higit sa 340 species na ngayon ay itinuturing na nasa panganib ng pagkalipol," sabi MSC Foundation punong tagapayo sa agham na si Prof David Smith.

"Ang isang karagatan na walang gumaganang coral reef ay magiging isang madilim na katotohanan, na nagpapakita ng kagyat na pangangailangan upang makahanap ng mga solusyon sa krisis sa klima habang sabay na tinutugunan ang krisis sa coral ngayon."

