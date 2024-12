20 minuto kasama ang pinakadakilang freediver sa mundo

Matagal na niyang tinatangkilik ang status na iyon ngunit ngayon lang naabot ni ALEXEY MOLCHANOV ang mas malawak na madla sa buong mundo, sa pamamagitan ng bagong 90min na dokumentaryo Freediver. Ang kanyang proyekto na basagin ang lahat ng limang rekord ng malalim na isport sa 2023 ay nagbigay ng isang nakakahimok na plot-hook - ngunit, sa lahat ng kanyang mga responsibilidad, nagsisimula ba siyang maglaro nito nang mas ligtas? Tinalakay niya iyon kay Steve Weinman - pati na rin ang posibilidad na magdagdag ng isa pang 10m depth sa mga world record na iyon

Nasiyahan ka ba sa panonood ng Freediver?

“Nagustuhan ko nang husto ang pelikula. Sa tingin ko ito ay nagpapakita ng kapaligiran nang napakahusay, ito ay nagpapakita ng kagandahan ng isport, ang ilang mga panganib ng isport upang maunawaan ng mga tao kung ano ang magagawa nila kung sila ay magiging isang freediver – maaari silang magkaroon ng mga pakikipagsapalaran, maaari silang matuto kung paano manatiling kalmado at magpahinga nang mas mabuti, ngunit ipinapakita rin nito na may ilang mga panganib at kung bakit ito ay isang team sport – dapat palaging mayroong isang tao na magbibigay ng kaligtasan para sa iyo kapag ikaw ay nasa ilalim ng tubig.

"Sa tingin ko ito ay isang napakahusay na pelikula - nagustuhan ko ito."

Ito ba ay isang tumpak na salamin ng iyong buhay?

“Sasabihin kong oo, ito ay isang tumpak na pagmuni-muni ng aking buhay. Syempre, parte lang ito ng buhay ko, kulang ang oras sa isang pelikula para mag-reflect ng buong buhay, pero malaking parte ng buhay ko ang mga kompetisyon. Hindi ito sumisid nang malalim sa aking lugar ng trabaho – lahat ng ginagawa ko para mapalago ang freediving na komunidad, na isang bagay na ginagawa ko sa labas ng sport.

"Ang isport ay isang malaking bahagi ng aking buhay, naglalakbay at nakikipagkumpitensya, ngunit sa parehong oras, batay sa pamana ng aking ina [Natalia Molchanova], ang kanyang sistema ng edukasyon, ang kanyang paraan ng edukasyon, marami akong nakatuon sa pagpapalago ng komunidad ng freediving, ang paggalaw.

“Medyo outside of the movie ito pero focus ko, passion ko. Gustung-gusto kong tiyakin na parami nang parami ang mga propesyonal na paaralan sa buong mundo na nakapagtuturo sa mga tao na ligtas na mag-freedive.”

Napanood mo na ba ang pelikula kasama ang iyong pamilya [asawang Elena at anak na si Max]?

“Hindi pa. Napanood ko ito sa Los Angeles at isa itong freediving group – mayroon kaming 200 tao na pupunta at manood ng closed screening ng pelikula at ito ay mga freediver at kaibigan lang mula sa buong US. May mga nanggaling sa New York, may mga galing sa Miami at ang kapatid kong babae na ngayon ay nasa London. Oo, ito ay mahusay na kumalat sa buong mundo at ako ay naglalakbay sa lahat ng oras – ako ngayon ay nasa Dubai, kung saan mayroon kaming lokal na komunidad ng mga freediver na nakakita nito.

"Gayundin, dahil ito ay inilabas sa States ngayon at ang mga karapatan ay hindi sa buong mundo, maraming miyembro ng komunidad ang naghihintay pa rin sa pelikulang ito na maipalabas sa mga bahagi ng Europa o Asia atbp."

Iniisip ko kung ano ang iisipin ng iyong anak tungkol dito?

Molchanov at ang kanyang anak na si Max (Paramount Pictures)

“Max, anak ko, mahilig siya sa tubig at apat na taong gulang na siya sa loob ng isang buwan. Sabay kaming lumangoy at sumisid. Minsan nanonood siya ng mga recording ng kumpetisyon at sasabihin niya: 'Mag-dive ako kasama si daddy, may maskara rin ako' – may maskara at flippers siya at hinihintay ko siyang tumanda ng kaunti para makapag-dive kami. lalo pang magkasama, at sigurado akong magugustuhan niya ito.”

Gusto mo bang makita siyang may parehong uri ng karera na mayroon ka?

“No, I don't think I would push him to have the same career as me, hindi naman. Ang magagawa ko lang ay ipakita sa kanya ang sport na ito at turuan siya para may kakayahan siya. Ito ay isang bagay na maibabahagi ko nang husto at siguraduhing matututo lang siya mula dito at maaari itong maging isang aral na magagamit niya sa anumang bahagi ng kanyang buhay sa hinaharap.

"Ang diskarte sa akin ng aking ina ay ipinakita niya sa akin ang maraming iba't ibang mga aktibidad na maaari kong subukan at pinayagan niya akong pumili kung ano ang gusto ko.

"Sa ilang mga punto noong ako ay 11 o 12 ako ay lumalangoy mula noong ako ay tatlong taong gulang at naglalaro ng biyolin mula noong ako ay apat na taon, at pareho akong mahusay. Kaya sabi ng mama ko tingnan mo, ano gusto mong ituloy? Ngayon na ang oras upang piliin kung ito ay magiging water sport o musika.

"Pagkatapos ay pinili ko ang water sport, tama, ngunit mayroon akong halimbawa para sa aking ina na dinadala niya ako sa lahat ng mga klase na ito - at ito rin ay mga klase ng chess at table tennis at tennis atbp at ilang martial arts. Kaya maaari mo lamang payagan ang iyong mga anak na gawin ang lahat ng mga bagay na ito at piliin na hanapin ang kanilang hilig.

“So I found my passion in freediving pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ng anak ko. Ipapakita ko lang sa kanya ang maraming bagay at hayaan siyang magdesisyon.”

Nagawa ba ng pelikula ang pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili nang iba sa anumang paraan?

"Oo, sa tingin ko ang pagtingin sa iyong sarili mula sa gilid ay palaging insightful. Para sa akin, natural na itulak ang mga limitasyon at makipagsapalaran, at sa aking pagsusumikap na masira ang higit pang mga rekord sa mundo kung minsan ay sumusulong ako nang kaunti.

“And being able to see this from the side and listening to the story according to the view of the director, and how he explain it, I think that's always insightful. Parang nakikita ko kung ano ang hitsura nito kapag pinagsama-sama ito, ang larawang ito at pagkatapos ay footage mula sa aking mga blackout. Tulad ng isang simpleng pag-record mula sa kumpetisyon, hindi ito kasing-drama na parang ginawa man lang sa komentaryo, na ginagawang mas dramatiko.

“Napapaisip na naman ako, gusto ko ba kasing i-push? Siguro susubukan kong maging mas ligtas at hindi ma-stress ang aking mga kaibigan at pamilya sa mga nabigong dives na ito! Kaya naiisip ko yun pero hindi ko alam kung babaguhin ba talaga ako nito. Upang magawa ang mga rekord ng mundo kailangan kong itulak, kailangan kong tuklasin ang aking mga limitasyon, matuto mula dito at mag-adjust nang naaayon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pagkukulang na ito.

"Kaya oo, ito ay kawili-wili at sa tingin ko ito ay nagpapaisip sa akin tungkol sa mga bagay na ito."

Tiyak na nakuha ko ang mensahe mula sa pelikula na nagsisimula kang mag-isip tungkol sa paglambot sa iyong diskarte, na nasa isip ang pamilya, sa mga tuntunin ng marahil ay mas may kamalayan sa kaligtasan kaysa sa nakaraan. Makatarungan ba iyon?

Alexey Molchanov sa kanyang natatanging gintong suit (Paramount Pictures)

“Patas iyon, oo. Dahil din sa anak ko. Nung nag-dive ako dati hindi ko masyadong iniisip yung safety part. Syempre, lagi akong nag-iingat at magsasapanganib lang ako kung mayroon akong mahusay na team ng suporta – mga medics, safety diver atbp – ngunit kapag mayroon kang mga anak, ito ay isang karagdagang pag-iisip: OK, gusto ko bang itulak nang husto o sigurado ako na makakaligtas ba sa pagsisid na ito at makakabalik nang ligtas?

"Kaya tiyak sa mga nakaraang taon nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga dives nang iba, at mahirap. Mayroon akong ilang mga kaibigan na huminto sa pakikipagkumpitensya at hindi nila nagawang gawin ang ideyang ito na kapag mayroon silang mga anak, paano nila patuloy na isasapanganib ang kanilang buhay?

"At sa freediving, kung hindi ka sumisid sa limitasyon ay ligtas ito, ito ay isang ligtas na isport na may tamang pangkat ng kaligtasan sa paligid mo, ngunit kapag itinulak mo ang mga rekord ng mundo ay medyo mas mapanganib. Sa pangkalahatan, sasabihin ko na oo, mas maingat ako ngayon at ngunit hindi ko sasabihin na natatakot akong isulong ang mga rekord sa mundo - nararamdaman ko pa rin ang pagnanais na gawin ko iyon.

Ito pa rin ba ang talaan ng CNF [Constant Weight No Fins] na talagang tumatanda – kailangan mong basagin ang 102m record ni William Trubridge?

"Sigurado, ang CNF record ay nasa labas at dahil natapos namin ang dokumentaryo ay palagi akong gumagawa ng pamamaraan. Sigurado akong magagawa ko ang record na ito sa susunod, sabihin nating, anim na buwan. Handa na ako at sa sandaling magsimula ang bagong season sa susunod na taon, sa susunod na Marso/Abril, susundan ko ang record na ito.”

Kaya't umaasa ka pa rin sa isang punto na hawak ang lahat ng limang depth record sa isang pagkakataon?

"Sa palagay ko ang pangunahing punto ng pelikula, upang mahawakan ang lahat ng limang rekord sa isang taon, ay higit sa lahat dahil hindi ako pinayagang makipagkumpetensya noong 2022 [bilang isang Russian national, dahil sa pagsalakay ng bansa sa Ukraine] at pagkatapos ay bumalik ako sa mga kumpetisyon noong 2023 at ang layunin ay maibalik ang mga tala sa mundo na nawala ko dahil hindi ako nakikipagkumpitensya. Iyon ang dahilan kung bakit ito ang ideya na makuha ang lahat ng mga tala sa parehong oras

“Sa pangkalahatan, sa palagay ko para sa mga susunod na season ay hindi na ako gaanong interesado sa lahat ng limang rekord nang sabay-sabay – maganda ito at susubukan kong gawin iyon, ngunit sa palagay ko kahit ang pagkuha lamang ng mga solong rekord, tulad ng pagkuha ng No. Fins record sa isang season at maaaring isa pang record sa ibang disiplina – isa o dalawang world record sa isang season ay marami. Limang rekord sa mundo sa isang taon, ito ay napakatindi.

“Itong dokumentaryo, napakaraming paglalakbay, napakaraming kumpetisyon. Sa tingin ko para maramdaman ko na binabalanse ko ang aking mga pagsisikap sa pagitan ng sports ngunit lumalaki din sa komunidad, nasisiyahan akong gumawa ng mas kaunting mga rekord sa mundo. Ang limang rekord na ito ay napakaraming pagsisikap at sa palagay ko sa susunod na season ay lalapitan ko ito sa mas balanseng paraan at susubukan kong gawin ang iilan lamang.

Ngunit ito ay isang napakahusay na anggulo para sa mga layunin ng pelikula. Sa pakikipag-usap tungkol sa hindi ko kayang makipagkumpetensya sa 2022, iniisip ko kung ano ang pakiramdam na makipagkumpetensya sa ilalim ng isang neutral na bandila sa 2023? Naabala ka ba niyan sa anumang paraan?

“Ang Freeliving ay isang napaka-indibidwal na isport, hindi ito tungkol sa koponan at higit pa tungkol sa mga indibidwal, kaya masarap sa pakiramdam dahil lahat kami ay nakipagkumpitensya bilang mga indibidwal at ang komunidad ay mahusay at sumusuporta. Ito ay hindi isang bagay na talagang naramdaman na mahirap o masyadong negatibo, kaya sa tingin ko sa suporta ng komunidad ay maayos ito.

Maaaring mukhang sa isang taong nanonood ng Freediver na marahil ay hindi pamilyar sa isport na, kahit na napapalibutan ka ng mga tao, maaari itong maging isang malungkot o nakahiwalay na buhay. Sa tingin mo ba makatarungan iyon?

"Sasabihin ko na kapag hinanap mo ang mga rekord na iyon, ito ay isang maliit na komunidad. Mayroong malaking komunidad ng mga freediver na tinatangkilik ito bilang isang isport, bilang isang aktibidad sa pamumuhay para sa pakikipagsapalaran, upang tamasahin ang tubig, ngunit bagama't mayroon lamang isang napakaliit na grupo ng mga tao na gusto ang mga rekord, ito ay isang napaka-friendly na komunidad, at pakiramdam ko ay isang maraming suporta.

"Hindi ko sasabihin na pakiramdam ko ay nag-iisa o nag-iisa - sasabihin ko na sa mga kumpetisyon kasama ang lahat ng aking kapwa freediver ay parang isang pamilya."

Nakipagkasundo ka ba kay Michael John Warren, ang direktor ng Freediver?

“Yes I had great conversations with him and I think from the very start it was a good chemistry and we were able to openly discuss anything about the movie. Nagawa kong mag-ambag ng aking mga ideya at sa tingin ko ito ay isang napakaganda at nagtutulungang proseso. Kaya nagkaroon kami ng magandang relasyon noong pelikula at ngayon pagkatapos ng pelikula ay nakikipag-ugnayan kami, kaya oo!"

Ano ang iyong personal na paboritong freediving na pelikula – o marahil ito ang isang ito?

“Hanggang ngayon ang main freediving movie pa rin Ang Malaking Asul ni Luc Besson, at ito ay mula noong 1988 ngunit ito ay napakahusay na ginawa, ito ay maganda, ang cinematography ay kamangha-manghang. Kahit ngayon, kung panoorin mo ito, ito ay isang bagay na nagbibigay sa iyo ng ganitong pananaw sa freediving.

Freediver (Paramount Pictures)

"Sa tingin ko ang isa sa pinakamagandang sandali sa pelikula ay kapag ang pangunahing bayani na si Jacques Mayol [na ginampanan ni Jean-Marc Barr] ay naglalakad upang gawin ang kanyang pagsisid at ang camera ay kumukuha ng pelikula na paatras. Makikita mo kung paano lumalapit ang freediver na ito sa platform kung saan niya gagawin ang dive at kung paano na siya nasa meditative zone na ito. Kaya kakaiba ang shot na ito, sa tingin ko walang ibang nakapagpakita ng inner state ng freediver na papalapit sa dive.

"Ito ay isang kamangha-manghang shot. Napanood ko ito kamakailan ilang buwan na ang nakakaraan - Ang Malaking Asul ito talaga at sa tingin ko ay oras na para gumawa ng isa pang tampok na pelikula sa lalong madaling panahon!”

Gusto mo bang masangkot diyan?

"Gusto kong makasali sa susunod na tampok na pelikula para sigurado, oo."

Paano mo nakikita ang iyong sariling hinaharap na lampas sa kompetisyon - bilang isang instruktor?

"Nagagawa ko na ngayon ang ilang mga bagay nang magkatulad. Ang mapagkumpitensyang freediving ay isang malaking bahagi ng aking pokus sa ngayon ngunit din sa trabaho ay nakatuon ako sa pagpapalago ng komunidad sa aking kumpanya Mga Molchanov, batay sa pamamaraan at pilosopiya ng aking ina at sa mga tool sa pagsasanay para sanayin ang mga freediver. Nagsasanay kami ng mga propesyonal upang magkaroon ng mas maraming instructor at mas maraming paaralan sa buong mundo.

"Kaya ang pagpapalago ng komunidad para sa akin ay napaka makabuluhan at gusto kong tiyakin na mas maraming lugar sa buong mundo kung saan maaari kang matuto ng freediving nang ligtas. Yan ang focus ko ngayon. Sigurado akong gagawin natin ito sa loob ng maraming, maraming taon at mag-aambag sa isport sa maraming antas at mag-oorganisa din ng mga kaganapan, kaya sa palagay ko ang paggawa ng nilalaman, marahil ang pagkuha sa mga komentaryo at paggawa ng ilang mga proyekto sa lugar na ito ng freediving ay isang bagay na ako interesado ako.

“Maaaring ang mga dokumentaryo sa hinaharap ay tungkol sa mapagkumpitensyang isport ngunit maaari ring sumaklaw sa panig ng kapaligiran ng sport – kung paano makatutulong ang mga freediver sa paglutas ng mga problema sa kapaligiran, pagtulong sa paglilinis, pagmamasid sa hayop atbp. Maraming dapat gawin sa freediving at sa palagay ko ay in the role of producer in the future, iyon ang kinaiinteresan ko.

Panghuli, sa tingin mo ba ay may posibilidad ng isang pisyolohikal na tagumpay na maaaring magbigay-daan sa mga freediver na maging mas malalim sa hinaharap?

“Nakikita ko na kaya kong gumawa ng mas malalim na pagsisid – sabihin nating, naiintindihan ko kung paano gumawa ng 10m na ​​mas malalim na pagsisid. I would need to prepare, even like spend a couple of months more preparing for the records, and maybe just stay somewhere where depth is better accessible. It's not easy, it will take me some years, maybe a few years, maybe five years, pero nakikita ko yung 10m na ​​yun.

"At pagkatapos ay sa tuwing itutulak natin ang limitasyon, mayroon akong ganitong pakiramdam: Maaari ba akong itulak nang kaunti pa o hindi? Ang No Fins record na ito ay nasa loob ng pito o walong taon at hindi ito napabuti kaya ipinapakita nito na, OK, kapag walang palikpik ay talagang mahirap – maaari tayong umunlad ng 2m, ng 3m ngunit 10m ay nakakabaliw.

"Ngunit sa mga monofin, na may bi-fins, nakikita ko ito - at alam kong mas lalalim tayo."

Ang kasalukuyang AIDA world depth record ni Alexey Molchanov: Variable Weight (VWT) 156m (28 March, 2024) Patuloy na Timbang (CWT) 136m (29 Setyembre, 2023) Constant Weight Bi-Fins (CWTB) 125m (10 Setyembre, 2024) Hawak ng yumaong si Natalia Molchanova ang static apnea world record na 9min 2 sec sa nakalipas na 11 taon. Si Alexey Molchanov ay nagtakda ng 33 AIDA at CMAS at 1 Guinness world record at nanalo ng 34 pinagsamang ginto, pilak at tanso na indibidwal at mga medalya ng koponan sa mga kaganapan sa kampeonato sa mundo.

Gayundin sa Divernet: Freediver: Mas Malalim sa mundo ni Molchanov (pagsusuri ng pelikula). Freediver ay available na ngayon sa Prime Video o para bumili o magrenta sa digital.