Ang mga wreck-hunters ay nalulutas ang isa pang misteryo ng Great Lakes

Mula noong 1980s maraming mga scuba diver ang humarap sa hamon ng paghahanap ng pagkawasak ng John Evenson sa Lake Michigan, ang isang dive-club ay nag-post pa ng $500 na reward – ngunit ngayon lang natuklasan ang steam tugboat na nawala noong 1895 – sa loob lamang ng 13m ng tubig.

Ang mga istoryador ng maritime na sina Brendon Baillod at Robert Jaeck, na kilala sa pagkakaroon ng dalawang makasaysayang pagkawasak ng Great Lakes sa nakalipas na dalawang taon, ay nakipagtulungan nang malapit sa Wisconsin Historical Society at pinaliit ang lugar ng paghahanap gamit ang kontemporaryong pahayagan at ang sariling mga account ng kapitan bago ilapat ang kanilang high-resolution na sidescan sonar sa gawain.

Naglagay sila ng tatlong araw mula noong Setyembre 13 para sa pangangaso ngunit ang kanilang pananaliksik ay napakatumpak na tumagal lamang ng limang minuto upang mahanap ang marka, apat na milya hilagang-silangan ng Algoma malapit sa Green Bay.

Wreck-hunters Baillod at Jaeck sa tabi ng bangka ng una (Brendon Baillod)

Ang John Evenson kapansin-pansin ang boiler sa scan (Brendon Baillod)

Ang ipinakita sa DeepVision Little Eye sonar screen ay isang malaking boiler, at nang i-deploy ng pares ang kanilang ROV, ipinakita rin nito ang hull-bed na may higanteng propeller, steam engine at iba't ibang piraso ng makinarya.

Ang napakalaking steam boiler (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Ang arkeologo sa ilalim ng dagat ng estado ng Wisconsin na si Tamara Thomsen ay dumating kinabukasan kasama ang maninisid na si Zach Whitrock upang magsurvey, magdokumento at kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng wreck na iniulat nina Baillod at Jaeck. Mula sa 2,000+ hi-res na larawang nakunan ng mga diver, gumawa si Whitrock ng isang 3D photogrammetry na modelo.

Still image ng photogrammetry model ng John Evenson (Zach Whitrock)

Pinangalanan sa tagabuo

Ang 16m steam-powered timber tug ay itinayo na John Evenson sa Milwaukee noong 1884 at ipinangalan sa kanyang sarili. Pangunahing ginagamit sa paghatak ng mga barko papasok at sa pamamagitan ng Sturgeon Bay Ship Canal, gayundin para sa pagsagip ng mga pagkawasak ng barko, sa mga huling taon nito ay naghakot ito ng mga barge ng bato mula sa quarry ng Laurie Brothers sa Sturgeon Bay hanggang sa mga daungan ng lawa ng Wisconsin.

Ang John Evenson noong mga 1890 (Brendon Baillod sa kagandahang-loob ng pamilyang Harold J Benash)

Noong ika-5 ng Hunyo, 1895, ang John Evenson sumailalim lang sa pagkukumpuni ng boiler nang magpasya ang kapitan nitong si John Laurie na tumugon sa isang kahilingan at hilahin sa kanal ang isang mas malaking barko, ang steam barge Ako si Watson Stephenson at ang dalawang subsidiary nito na schooner-barge. Maalon ang lawa sa ilalim ng malakas na hangin.

Ang Ako si Watson Stephenson, na tumaob sa John Evenson (Koleksiyon ni C Patrick Labadie)

Habang sinusubukang kunin ang linya ang John Evenson tumawid sa busog ng mabilis na gumagalaw na barge, na sumalo dito sa popa. Ang John Evenson ay inindayog sa busog ng isa pang sisidlan at tumaob, lumubog sa loob ng tatlong minuto.

Si Kapitan Laurie at apat sa mga tripulante ay itinapon sa tubig at kalaunan ay nailigtas ngunit ang bumbero na si Martin 'Baldy' Boswell, na natutulog sa ilalim ng mga deck, ay hindi nailigtas.

Pinag-isipan ito ng mabuti

Noong 1897 nagpasya ang magkakapatid na Laurie na iligtas ang tugboat at umarkila ng bangka para sa gawain, ngunit dahil nakatanggap na sila ng bayad sa insurance ay hinarap nila ang pag-asam ng isang nakapipinsalang pagtatalo sa insurer, at sa huli ay iniwan ang pagkawasak kung saan ito nakahiga, buo ang makinarya nito.

Ang propeller (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Ang paglubog ay malawakang naiulat noong panahong iyon ngunit ang mga detalye ng lalim ng tubig ay tila malawak na nag-iiba, mula sa pagitan ng 15m hanggang 90m, na nakalilito sa mga naghahanap sa paglipas ng mga taon.

Ngayon ang plano ay para sa wreck na ma-nominate para sa US Pambansang Rehistro ng Mga Makasaysayang Lugar at ginawang available para bisitahin ng mga sport divers.

Sina Baillod at Jaeck ay mga miyembro ng Wisconsin Underwater Archaeology Association, na naghihikayat sa pagbabahagi ng mga natuklasan sa pagkawasak ng barko sa publiko.

Ang mga wreck-hunters ang may pananagutan paghahanap ng buo ay nananatiling ng schooner Trinidad sa Lake Michigan noong Hunyo 2023, gaya ng iniulat sa Divernet, pati na rin ang schooner Margaret A Muir pagkalipas ng isang taon.

Galugarin ang modelo ng photogrammetry ng John Evenson.

