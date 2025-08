Ang mga wreck-hunters ay naghahanap ng isang bapor, humanap ng isa pa

Isang 19th-century na wreck ang natuklasan sa Fox River sa Oshkosh sa Wisconsin - hindi ang bangka na inaasahan ng scanning team na mahanap kundi isa na binuo sa parehong mga yarda.

Mga miyembro ng Wisconsin Underwater Archaeology Association (WUAA) ay nagsasagawa ng limang oras na high-resolution na sonar survey bilang bahagi ng Wisconsin Historical Society's Programa sa Pagpapanatili ng Maritime.

Ang mga nakaraang survey ay maliit at naka-localize, kaya sinusubukan ng team na imapa ang lahat ng posibleng wreck-site sa 4km stretch ng ilog na umaagos sa Lake Winnebago.

Ang kanilang DeepVision sonar ay magbibigay-daan sa buong 150m na lapad ng ilog na masakop sa isang solong pass, at ang mga bagay na interesante ay mailarawan sa napakataas na resolution.

LW Crane kasama ng iba pang mga steamboat sa ilog ng Mississippi noong 1872 (Murphy Library Special Collections)

Ang mga imbestigador ay umaasa na makahanap ng nawawalang bapor na tinatawag Lungsod ng Berlin, na itinayo noong 1856 at kilala mula sa mga makasaysayang talaan na lumubog sa bahaging iyon ng ilog. Ang barko ay ginamit upang magdala ng mga pasahero at kargamento sa pagitan ng Berlin at Oshkosh, at 30m ang haba na may 5.5m beam.

Noong Nobyembre 1870 ito ay naka-angkla malapit sa Oshkosh boatyard para sa isang winter overhaul nang sumiklab ang sunog sa barko. Ang anchor-chain ay kailangang putulin, iniiwan ang Lungsod ng Berlin na naaanod sa ilog habang nasusunog ito sa linya ng tubig bago lumubog.

Sa kabila ng nakaplanong lugar ng paghahanap, nakahanap ang team ng isang bahagyang nakabaon na katawan ng barko, ngunit ito ay humigit-kumulang 27m ang haba at 7m ang lapad, na may isang busog na sinasabing katulad ng isang Great Lakes scow schooner - isang sisidlan na may flat-bottomed hull at isang fore-and-aft rig na may hindi bababa sa dalawang palo.

Naniniwala sila na ito ay ang LW Crane, isa pang timber steamer na itinayo sa parehong mga barko ng Berlin bilang ang Lungsod ng Berlin ngunit noong 1865. Ito rin ay kilala na nasunog hanggang sa linya ng tubig at lumubog, sa St Paul Railroad slipway sa Oshkosh noong 1880.

Ang posibleng LW Crane wreckage

Ang slipway ay natagpuan halos kaagad sa kabila ng ilog mula sa lokasyon ng pagkawasak, habang ang mga stone caisson mula sa St Paul Railroad bridge ay nasa 100m lamang ang layo mula dito.

Ang koponan ay umaasa na scuba-dive ang site, kahit na sinasabi nila na ang visibility ay napakahina na ang mas maraming detalye at sukat ay maaaring makuha mula sa hi-res sonar survey.

Ang ilog ay naglalaman ng malalaking halaga ng natural na mga labi tulad ng mga puno, troso at malalaking bato pati na rin ang mga seksyon ng mga pantalan ng bangka, caisson at maliliit na bangkang pangisda. Ang isa pang bagay na matatagpuan sa panahon ng survey ay maaaring bahagi ng isang lumang tulay - o ang bow section ng maagang paddle-steamer ang Menasha, inabandona noong 1861.

Inimbestigahan din ng team ang isang mababaw na wreck-site na natagpuan noong 2016 at pinangalanan ang Kevin's Wreck ayon sa isa sa mga nakahanap, si Kevin Cullen. Higit pang naguho, ito ay nananatiling hindi nakikilala ngunit hindi naisip na ito ang Lungsod ng Berlin dahil ang bapor na iyon ay kilala na naanod sa ibaba ng agos.

