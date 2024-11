Pinararangalan ng mga wreck-divers ang WW2 airmen sa bawat panig ng Canada

Dalawang World War Two bomber wrecks sa Canada ay ginunita ng mga dive-team. Ang parehong sasakyang panghimpapawid ay bumagsak at lumubog noong 1943, ay muling natuklasan noong 2022 - at sa bawat kaso ay isang katawan lamang mula sa kanilang apat na tao na crew ang narekober.

Sa kanlurang baybayin ng Canada, ang mga maninisid mula sa Underwater Archaeological Society ng British Columbia (UASBC) ay naglagay ng 90kg concrete plaque noong 9 Nobyembre para markahan ang 26m-deep na lokasyon ng isang RAF training aircraft na bumagsak sa Pacific malapit sa Vancouver Island. Kinuha rin nila ang compass ng navigator, na nakalatag sa ilalim ng dagat, para sa konserbasyon.

Ang compass ng navigator (UASBC)

Ang Handley Page Hampden P5433 medium bomber ng RAF Operational Training Unit 32 ay lumipad mula sa isang RCAF aerodrome sa Patricia Bay (na ngayon ay Victoria International Airport) noong huling bahagi ng hapon ng Marso 14, 1943.

Ang aircrew ay binubuo ng dalawang Australian, ang piloto na si P/O Allan Hunt at ang navigator na si P/O Reginald Manttan, at ang Canadian wireless operators/gunners na sina P/O Grant Hall at Sgt Howard Piercy.

Isang Handley Page Hampden bomber (RAF)

Ang kanilang nakagawiang paglipad sa pagsasanay ay nilayon upang makapagsanay sa paglipad nang mababa sa Pasipiko, at kalaunan ay lumilipad sa gabi, ngunit sa bandang 5.30:450 ng hapon ay nakita ang sasakyang panghimpapawid na umiikot sa taas na XNUMXm at sumisid nang patayo sa Saanich Inlet. Napatay ang lahat ng apat na airmen, bagaman ang katawan lamang ni P/O Hunt ang narekober.

Ang malawak na nakakalat na labi ay natuklasan noong 2022 ng maninisid na si Lyle Berzins habang nasa labas siya ng paggawa ng pelikula sa mga octopus. Nang mag-imbestiga pa ang mga UASBC divers, nakakita sila ng mga propeller, isang makina, landing-gear, compass at boot soles.

Landing wheel (UASBC)

Propeller (UASBC)

Kinailangan ng malaking pananaliksik ng koponan upang paliitin ang partikular na Handley-Page Hampden mula sa 104 na naka-istasyon sa Patricia Bay noong WW2, dahil hindi bababa sa 26 sa kanila ang nag-crash.

Ang UASBC dive-team (UASBC)

Ang Hampden twin-engined medium bomber ay sinasabing nakakuha ng reputasyon para sa mga pagkabigo ng makina. Ito ay nagsilbi sa mga unang yugto ng digmaan sa Europa, pangunahin ang operasyon sa gabi, ngunit itinigil ng RAF Bomber Command noong huling bahagi ng 1942 dahil ang mga mabibigat na bombero na may apat na makina ay mas pinili para sa mga pagsalakay. Tingnan ang a 3D modelo ng bahagi ng wreck-site.

Bombardier's box

Ang pagkawasak ng sasakyang panghimpapawid sa silangang bahagi ng bansa, isang Royal Canadian Air Force B-24 Liberator, ay nasa lalim ng 40m sa 56km na haba ng Gander Lake, sa gitna ng isla ng Newfoundland. Isang “bombardier's box” ang nakuha kamakailan para ipakita sa isang aviation museum sa bayan ng Gander.

Isang kaparehong markang B-24 bomber (Library & Archives Canada)

Ang bomber, na itinalagang 589 D, ay bumagsak sa ilang sandali pagkatapos ng take-off noong Setyembre 4, 1943, bilang resulta din ng pagkabigo ng makina, na ikinamatay ng lahat ng apat na tripulante: pilot Wing Commander JM Young, Squadron Leader John Grant MacKenzie, Flying Officer Victor Bill at Leading Aircraftman Gordon Ward. Tanging ang katawan ni MacKenzie ang maaaring mabawi mula sa baligtad na pagkawasak ng mga hardhat divers sa oras ng pag-crash.

Ang sasakyang panghimpapawid ay matatagpuan sa pamamagitan ng sonar-scan at ROV noong 2022, na sinundan ng paggalugad sa scuba ng Shipwreck Preservation Society of Newfoundland at Labrador (SPSNL) divers na sinamahan ng isang documentary film-crew. Tanging ang mga pakpak, pasulong na fuselage at landing gear lamang ang matatagpuan, at pagkatapos ay isang propeller.

Si Neil Burgess, presidente ng lipunan, ay nakibahagi sa inisyal at kamakailang pagsisid, na inilarawan niya sa CBC bilang ang "pinakamamanghang diving na nagawa ko" dahil sa laki ng eroplano at sa napakababang visibility.

Ang kahon ng kontrol sa pagitan ng paglabas ng bomba, na matatagpuan sa bukas na ilong (Maxwel Hohn / SPSNL)

Ang bombardier box, kung hindi man kilala bilang ang bomb release interval control box, ay nakakabit sa ilong ng eroplano sa pamamagitan lamang ng mga wire. Nahulog ito nang putulin ito ni Burgess, na mas nabawasan ang visibility habang napilitan siyang kumapa sa silt upang mahanap ito - na sa kalaunan ay ginawa niya.

Ngunit binigyang-diin niya na ang pagkawasak ay tinatrato nang "ang lubos na paggalang", na walang ibang pagtatangka na ginawa upang abalahin ito.

Ang departamento ng arkeolohiya ng Memorial University of Newfoundland ay naglilinis at nag-iingat ng kahon para ipakita sa Gander's North Atlantic Aviation Museum.

Gayundin sa Divernet: Natagpuan ng mga GREEK DIVERS ANG LUFTWAFFE AIRCRAFT WRECK SA 60M, 5KM DEEP: NAWALA BA ANG ELECTRA AIRCRAFT NG EARHART NA ITO?, Ang JUNKERS JU-88 BOMBER AY AEGEAN PLANE WRECK STAR