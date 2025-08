Ang wreck-diver na si Mazraani ay namatay sa Atlantic expedition

Ang kilalang US technical diver na si Joe Mazraani ay namatay kasunod ng isang Atlantic wreck-dive sa mahigit 300km mula sa hilagang-silangang baybayin ng USA.

Si Mazraani, 48 at nakabase sa New Jersey, ay nag-dive kasama ang isang grupo mula sa kanyang bangka Malinaw noong 29 Hulyo nang siya ay napaulat na sumailalim sa isang medikal na emerhensiya. Tinulungan siya ng iba pang mga diver pabalik sa bangka at sinubukan ang mga hakbang na nagliligtas-buhay, ngunit hindi na siya muling buhayin.

Ang bangka ay dumating sa New Bedford, Massachusetts nang maaga sa sumunod na umaga, at ang estado at lokal na pulisya at ang US Coast Guard ay nagsasagawa ng isang pagsisiyasat.

"Habang pinipili naming panatilihing pribado ang mga detalye, sa kasalukuyan ay wala kaming dahilan upang maghinala ng error sa diver o pagkabigo ng kagamitan," sabi ng kasosyo ni Mazraani na si Jennifer Sellitti sa ngalan ng kanilang kumpanyang nakabase sa New Jersey na Atlantic Wreck Salvage at Malinaw. "Ang lahat ng mga indikasyon ay tumuturo sa isang medikal na emerhensiya."

Ang grupo ay sumisid sa silangang gilid ng Georges Bank, na kilala sa mga teknikal na maninisid ng US, na ginalugad ang isang hindi kilalang pagkawasak ng barko na tinatawag nilang "Ang Big Engine Steamer".

Wreck expeditions

Si Mazraani ay kilala bilang isang maritime historian pati na rin isang technical-diving explorer. Ipinanganak sa Lebanon, lumipat siya sa USA noong siya ay 15 at nagpatuloy upang maging isang abogado sa pagtatanggol sa krimen. Siya rin ay naging scuba diver mula noong kalagitnaan ng 1990s, na nag-wreck-diving sa New York, New Jersey at Massachusetts sa bawat pagkakataon.

Isang open-circuit trimix at rebreather diver, isa rin siyang lisensiyadong kapitan ng bangka, at nilagyan ng 14m Malinaw para sa deep wreck exploration.

Pinangunahan niya ang mga ekspedisyon upang sumisid sa U-550, ang huling diveable German U-boat wreck sa North Atlantic, at ang Andrea Doria pati na rin ang pakikibahagi sa iba pang mga paglalakbay sa tulad ng mga iconic malalim na wrecks bilang ang Lusitania at ang British, kung saan siya ay na-kredito sa paghahanap ng kampana noong 2019.

Ilang linggo lamang bago mamatay si Mazraani, ang Malinaw ang koponan ay nakagawa ng isang makabuluhang pagtuklas sa 70m-lalim Andrea Doria, ang Italian liner na lumubog noong 1956, na nagpatuloy upang mabawi ang isang 1.5m na taas na gyro compass repeater mula sa lugar ng tulay.

Nahanap ni Mazraani ang wedged-in item sa unang dive ng 11-14 July expedition, at kinuha siya at ang kapwa-diver na si Chris Ogden ng apat na dive na nagtatrabaho sa isang nakapaloob na espasyo upang alisin at itaas ito.

"Imposibleng maipakita ang artefact na ito kung wala ang pagtutulungan ng magkakasama at katatagan nina Maz at Chris," sabi ni Atlantic Wreck Salvage. Nakakita rin ang mga diver ng porthole, isang magaan at mahusay na napreserbang mga keramika sa biyahe.

'Mas malaki kaysa sa buhay'

Malinaw Ang mga ekspedisyon ng pagwasak ay naitala sa mga aklat Where Divers Dare: The Hunt For The Last U-Boat ni Randall Peffer at Mapanganib na Mababaw, Sa Paghahanap Ng Mga Ghost Ships Ng Cape Cod nina Peffer at Eric Takakjian.

Joe Mazraani kasama si Jennifer Sellitti (New Jersey Office of the Public Defender)

"Si Joe Mazraani ay mas malaki kaysa sa buhay," sabi ni Sellitti. "Siya ay mabait, mahabagin at mapagbigay. Isang tagapagturo at isang estudyante, isang kaibigan, kapatid, anak at kapareha.

“Kung nagmomotor sakay ng D/V Malinaw, pagsisid sa malalim at mapanganib na tubig, o pagtatanggol sa kanyang mga kliyente sa korte, hiniling ni Joe ang pinakamahusay sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Minsan hinihingi niya ito nang masungit - ngunit palagi niyang hinihingi sa pamamagitan ng halimbawa."

"Nabuhay siya ng buo sa bawat sandali, nang walang kompromiso. Ayaw niyang mamatay sa ginagawa niya ang gusto niya - wala ni isa sa amin ang gusto niya. Gusto niyang mabuhay ito, tumanda sa paggawa nito. Ngunit kapag nakatira ka sa gilid, kung minsan ang gilid ay tumutulak pabalik."