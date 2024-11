Natuklasan ng mga wreck detective ang torpedoed WW1 armed steamer

Nahanap ng mga mananaliksik ang pinaniniwalaan nilang pagkawasak ng HMS Stephen Furness, isang WW1 armed boarding steamer na lumubog noong 1917 sa Irish Sea.

Ang pagtuklas ay bahagi ng proyektong "Tungo sa Pambansang Koleksyon" mula sa UKRI Arts & Humanities Research Council (AHRC), isang inisyatiba na idinisenyo upang iugnay ang magkakahiwalay na koleksyon sa mga museo, gallery, aklatan, at archive sa UK sa isang permanenteng network.

Pagsubaybay Stephen Furness itinampok sa isa sa limang sub-proyekto: ang tatlong taon, £2.9 milyon Mga Tubig na Walang Daanan pakikipagtulungan ng 25 organisasyon sa UK na pinamumunuan ng Historic England (HE).

Postcard ng larawan ni Gibson na nagpapakita ng Stephen Furness

Ang 88m steamer ay itinayo sa West Hartlepool bilang isang pampasaherong sasakyang-dagat para sa Tyne Tees Steam Shipping Co, na ipinangalan sa chairman nito at inilunsad noong 1910 upang magdala ng hanggang 370 pasahero sa pagitan ng Newcastle at London.

Ang Stephen Furness naging isang Royal Navy armed boarding steamer nang sumiklab ang WW1, na nagsisilbi sa ruta patungong Murmansk sa Russia. Ang gawain ng naturang mga barko ay magpatupad ng mga blockade sa pamamagitan ng pagharang at pagsakay sa mga dayuhang barko.

Siya ay patungo sa Lerwick patungong Liverpool para sa pagkukumpuni noong Disyembre 13, 1917, nang siya ay nakita ng submarinong Aleman. UB-64 sa North Channel, 16km silangan ng pasukan sa Strangford Loch at kanluran ng Isle of Man.

Isang torpedo ang sumalo sa kanya sa pagitan ng tulay at funnel, na nagresulta sa pagsabog ng boiler. Lumubog ang barko sa loob lamang ng tatlong minuto, bago mailunsad ang kanyang mga lifeboat, na naging sanhi ng pagkamatay ng 95 crew at anim na opisyal. 12 lalaki lamang ang nakaligtas.

90m ang lalim

Multibeam sonar-scanning data na nakolekta ng research vessel ng Bangor University Prinsipe Madog ay ginamit upang suriin ang mga sukat ng isang bilang ng mga wreck-site sa rehiyon, at ang impormasyong ito ay pinagsama sa mga mapagkukunan ng archival tulad ng mga war-log ng German U-boats.

Ang 35m research vessel na si Prince Madog (Bangor University)

Pinag-aralan din ng koponan ang mga simulation ng hangin at tidal na kondisyon sa oras ng paglubog upang matunton ang mga huling sandali ng barko, batay sa dispersal ng apat na bangkay na natagpuan sa malayo sa baybayin ng North Wales.

Iminungkahi ng mga resulta na ang mga meteorological record at hindcast na mga modelo ay maaaring gamitin nang mas madalas upang makatulong na matukoy ang mga nawawalang sasakyang-dagat kapag ang iba pang positional na impormasyon ay limitado.

Nasa 90m ang lalim ng wreck at naisip noon na sa Swedish cargo vessel Maja, torpedo sa pagkawala ng siyam na buhay isang buwan bago matapos ang digmaan. Ang mga mananaliksik ngayon ay naniniwala na sila ay matatagpuan MajaAng mga nananatiling ilang milya pa sa timog.

"Ang malamang na pagkakakilanlan ng HMS Stephen Furness ay isang napakatalino at nakakaganyak na halimbawa ng potensyal ng maritime heritage data ng UK at isang patotoo sa pakikipagtulungan at mahusay na gawaing tiktik ng Unpath'd Waters,” komento ni HE's Barney Sloane, punong imbestigador ng Unpath'd Waters.

“Napakayaman ng maritime heritage ng UK, at ang aming proyekto ay naglalayong tuklasin kung paano namin maa-access, mai-link at hanapin ang pamana na ito sa mga bagong paraan upang lumikha ng mga bagong kaalaman at kuwento. Ang resultang ito ay isang kahanga-hangang halimbawa kung gaano kahalaga ang gayong pagsisikap.”

Mapa na nagpapakita ng lokasyon ng wreck, ang naitalang posisyon ng U-boat noong panahon ng pag-atake at kung saan dinampot ang mga nakaligtas na mga mandaragat (Bangor University)

Natunaw na mga hadlang

"Ang kahanga-hangang pagtuklas na ito ay nagpapakita kung ano ang maaaring makamit kapag ang mga organisasyong pamana ng kultura ay nagsasama-sama upang itulak ang pagbuo ng isang inklusibo, pinag-isa, naa-access, inter-operable at napapanatiling UK digital collection," sabi Tungo sa isang Pambansang KoleksyonAng direktor ng programa ni Rebecca Bailey.

“Towards a National Collection is about connecting and opening access to UK heritage – para sa lahat, hindi lang sa mga akademikong mananaliksik. Gusto naming lutasin ang mga hadlang sa pagitan ng mga tao, koleksyon at pananaliksik – malaki at maliit, siyentipiko at kultural, pambansa at rehiyonal.

"Ang apat na mandaragat na naghugas sa baybayin ng North Wales ay nagbigay ng pagkakataon na gumamit ng makabagong siyentipikong pagsusuri upang ipaalam sa aming teorya ang tungkol sa pagkawasak. Gayunpaman, mahalagang tingnan ang mas malaking larawan dito; kahit saan man ang pagkawasak ng HMS Stephen Furness natapos, ito ay apat na lalaki sa mahigit isang daan na namatay nang lumubog ang barko.

"Madaling makulong sa kasabikan sa paghahanap ng nawawalang pagkawasak ng barko, ngunit mahalagang alalahanin din ang trahedya ng tao na walang hiwalay na pagkakaugnay."

Isa pang modelong view ng wreck (Bangor University)

Remembrance weekend kasama ang PADI

Ang ahensya ng pagsasanay na PADI ay nag-aanyaya sa mga diver na tuklasin ang mga wrecks ng WW1 at WW2 wrecks sa mga guided dives kasama ang mga partner na dive-centre sa buong UK ngayong weekend, na may Remembrance Sunday sa 10 Nobyembre at Remembrance Day sa Lunes.

Ang mga kalahok na sentro kabilang ang Aquanaut Scuba & Snorkelling Center, Dive Rutland, DiveUK, DV Diving, Gatwick Scuba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Diving, Old Harbor Dive Center, ORCA Scuba Diving Academy, Oyster Diving at Teign Diving Center ay nangakong suportahan ang paglikha ng mga karanasang "nag-uugnay sa mga maninisid sa nakaraan at sa hinaharap ng karagatan", sabi ng PADI.

Ang mga dives ay ipinangako na "pagsamahin ang magalang na pag-alaala sa pagkakataong maunawaan ang mga makasaysayang lugar na ito mula sa isang bagong pananaw". Makipag-ugnayan sa iyong pinakamalapit PADI dive-center para sa karagdagang impormasyon.

