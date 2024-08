Inendorso ng UN ang proyekto ng WreckLife ng Malta 

Ang proyekto ng WreckLife, na naglalayong mapanatili ang mga pagkawasak ng barko sa paligid ng mga isla ng Maltese at gumamit ng teknolohiya upang dalhin ang mga ito sa mas malawak na publiko kaysa sa mga scuba diver, ay inendorso ng United Nations Dekada ng Karagatan, ang marine-conservation initiative na humahantong sa 2030.

Ang WreckLife ay pinamamahalaan ng Heritage Malta's Underwater Cultural Heritage Unit (UCHU), na nagsasabing ang layunin nito ay palalimin "ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga makasaysayang pagkawasak sa mga baybaying dagat ng Maltese at sa kanilang nakapalibot na kapaligiran sa dagat".

Bomber ng Maryland sa tubig ng Maltese (John Wood / Heritage Malta)

Nilalayon ng WreckLife na tugunan ang mga hamon ng pagkasira ng wreck at ang epekto nito sa mga marine organism at ecosystem, sabi ng UCHU. Ang programa ay nagsasangkot ng isang pangkat ng mga eksperto sa cross-disciplinary, kabilang ang marami na nakabase sa University of Malta, pagbuo ng mga bagong pamamaraan ng wreck-research at pag-publish ng mga open-access na artikulo tungkol sa kanilang mga natuklasan.

Gamit ang diskarteng "Mag-explore, Mag-record at Magbahagi", ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay sinusuri upang ang hinaharap na pagkasira ng mga pamanang kultural sa ilalim ng dagat ay mahulaan at mapigilan o maiiwasan.

Sinabi ng Heritage Malta na nakabuo ito ng isang hanay ng mga inisyatiba para sa pagbabahagi ng mga natuklasan sa ilalim ng dagat sa publiko. Nito Museo ng Virtual nag-aanyaya sa mga tao na tuklasin ang mga makasaysayang lugar na matatagpuan sa mga tubig sa baybayin ng Maltese at nai-render online, habang ang programang Dive Into History 360 ay gumagamit ng mga hi-res na virtual-reality na karanasan upang maabot ang mga madla sa mga paaralan at iba pang sentrong pang-edukasyon, mga kumperensya at sa pamamagitan ng parehong lokal at internasyonal na mga kaganapan.

Sponge growth sa destroyer HMS Southwold (Heritage Malta)

“Ang pag-endorso ng United Nations sa proyekto ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pag-iingat sa ilalim ng dagat na kultural na pamana sa buong mundo," sabi ng Heritage Malta. “Ang mga shipwrecks sa ating mga dagat ay pinag-aaralan bilang ecological islands, pinagsasama ang mga archaeological methodologies sa biological research na kinabibilangan ng sediment-sampling, temperature-mapping at light measurements.

"Ang mga operasyong pang-siyentipiko sa pagsisid gayundin ang iba pang teknolohiya sa ilalim ng dagat ay ginagamit para sa pagsubaybay at pagkolekta ng data, na nagbibigay ng data na may mataas na resolution para sa hindi pa nagagawang mga insight sa ecological dynamics sa paligid ng mga underwater archaeological site na ito."

Pagkasira ng sasakyang panghimpapawid ng Junkers Ju88 (John Wood / Heritage Malta)

5 artificial reef

Samantala, kung naisip mo na ang Malta ay tila mayroon nang malaking alokasyon ng mga diver-friendly na wreck-site kumpara sa karamihan ng mga bahagi ng Mediterranean, tila mas maraming artipisyal na bahura ang kailangan pa.

Pinag-aaralan ng mga eksperto kung aling limang site ang pinakaangkop para sa paglalagay ng isang hanay ng naturang mga atraksyon ng isda at maninisid, ayon sa Malta Ngayon.

Ambjent Malta, ang katawan ng gobyerno na responsable para sa pag-iingat at pagpapahusay ng mga likas na yaman ng Malta sa itaas at sa ilalim ng tubig, ay gumagawa ng limang taong plano ng pagkilos para ipakilala ang mga bahura sa limang lokasyon sa loob ng Marine Protected Areas, pati na rin ang isang 10-taong plano para palawigin ang deployment .

Ang layunin nito ay parehong mapahusay ang marine biodiversity ng Malta at ilihis ang mga diver at snorkeller sa mga bagong lugar bilang isang paraan ng pagpapagaan ng pressure sa mga kasalukuyang site.

Bagama't maraming sinadyang pag-scuttling ng mga sasakyang-dagat upang makabuo ng mga artipisyal na bahura sa mga nakaraang taon, isa lamang na purpose-built reef structure ang sinasabing na-deploy sa mga isla ng Maltese hanggang ngayon - 20 taon na ang nakakaraan sa St Julian's, sa hilaga lamang ng kabisera ng Valletta .

Ang isang makabuluhang pagtaas sa pagkakaiba-iba ng mga species ay sinasabing naganap sa at sa paligid ng site sa loob ng apat na taon.

