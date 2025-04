Tragic wreck ng 'pinakaligtas' na barko na natagpuan sa Lake Superior

Ang pinakabagong matagal nang nawawalang sasakyang-dagat na natuklasan ng napakaraming Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) ay ang Western Reserve – itinuturing na isang panahon noong ika-19 na siglo bilang isa sa mga pinakaligtas na barko sa mga lawa.

Nawala siya kasama ang may-ari at mga miyembro ng kanyang pamilya sa "Shipwreck Coast" ng Lake Superior noong 1892. Nawala ang lahat maliban sa isa sa 28 tao na nakasakay.

Ang 90m steel steamship ay natagpuan mga 96km hilaga-kanluran ng base ng GLSHS sa Great Lakes Shipwreck Museum, Whitefish Point sa Michigan.

Ang mga miyembro ng lipunan ay gumamit ng side-scan na sonar mula sa kanilang research vessel David Boyd upang hanapin ang Western Reserve huli noong nakaraang tag-araw, kahit na kamakailan lamang inihayag ang paghahanap.

Ang wreck ay malayo sa baybayin at nahati sa dalawa, kung saan ang bow section ay nakapatong sa stern lampas sa normal na scuba-diving depth sa humigit-kumulang 180m.

Larawan ng sonar ng Western Reserve

Sa sandaling tinawag na "Inland Greyhound", siya ay inangkin sa Great Lakes bilang isa sa pinakaligtas na mga barkong nakalutang.

Pagpasok sa serbisyo noong 1890 siya ay naging isa sa mga unang all-steel na sasakyang-dagat sa rehiyon, na nilagyan upang magdala ng mas mabibigat na kargada sa mas mabilis na bilis kaysa sa mga karibal na gawa sa kahoy - at naatasang magbasag ng mga rekord.

Pleasure cruise

Makasaysayang larawan ng Western Reserve (GLSHS)

Ang barko ay pagmamay-ari ng shipping magnate na si Captain Peter G Minch, na nagpasya na ihalo ang negosyo sa kasiyahan at isama ang kanyang asawa, ang kanilang dalawang maliliit na anak at kapatid na babae kasama ang kanyang anak na babae upang magsaya sa isang paglalakbay-dagat sa huling bahagi ng tag-init hanggang sa Lake Huron hanggang Two Harbors sa Minnesota. Ang barko ay nasa ballast ngunit mangolekta ng isang karga ng iron ore para sa paglalakbay pabalik.

Pagdating sa Whitefish Bay noong Agosto 30, nagbago ang magandang panahon, gayunpaman, at si Kapitan Albert Myer, na nagdala ng sarili niyang 19-taong-gulang na anak na lalaki, ay bumaba ng angkla upang maupo ang pinakamasama sa mga mahirap na kondisyon bago umuusok sa Lake Superior.

Sa puntong ito ang Western Reserve ay nahuli sa isang unos at nagsimulang maghiwalay bandang alas-9 ng gabi.

Steering-post (GLSHS)

Port running light (GLSHS)

Ang mga miyembro ng pamilya at mga tripulante ay nakasakay at nailunsad ang dalawang lifeboat, ngunit ang isa sa mga ito, na gawa sa metal, ay mabilis na tumaob at ang isa, ang timber boat ay nakabawi lamang ng dalawa sa mga tripulante na nawala.

Makalipas ang sampung minuto ang Western Reserve lumubog, naiwan ang mga sakay ng natitirang lifeboat na mag-isa sa dilim habang patuloy ang unos.

Isang barkong bapor ang dumaan nang malapit sa susunod na 10 oras, ngunit nabigo ang mga tripulante nito na makita ang lifeboat, na walang mga flare. Mga 7.30am ito ay umabot sa loob ng isang milya mula sa timog-silangang baybayin ng Lake Superior ngunit sa kasamaang palad ay tumaob ito sa mga breaker doon. Tanging ang wheelsman na si Harry Stewart ang nakaligtas sa pagsubok na magkuwento

Broken forward mast (GLSHS)

Foremast na nakahiga sa busog na windlass (GLSHS)

Ang isang kasunod na pagtatanong ay nagpahiwatig na ang tagagawa ng barko ay nakagawa Western Reserve gamit ang kontaminadong bakal na malutong, na nagiging bulnerable sa metal na pagkapagod. Ang trahedya ay hahantong sa mas mahigpit na pamantayan para sa paggamit ng steel plate sa paggawa ng barko ng US.

Malayong imahe

Ang GLSHS director ng marine operations na si Darryl Ertel at ang kanyang kapatid at unang asawa na si Dan ay naghahanap ng Western Reserve sa nakalipas na dalawang taon, at sa wakas ay nakakuha ng marka sa gilid ng daungan ng David Boyd.

Nag-scan sila sa halos 800m sa magkabilang gilid ng bangka at ang malayong imahe ay maliit, ngunit nang sukatin ni Darryl ang anino ay umabot ito sa halos 12m.

Capstan-pole rack sa port gunwale sa bow area (GLSHS)

Bow at anchor-chain (GLSHS)

“Kaya bumalik kami sa ibabaw ng barko at nakita namin na mayroon itong mga cargo-hatches, at parang nahati ito sa dalawa, isang kalahati sa ibabaw ng isa at bawat kalahati ay sinusukat gamit ang side-scan na 150ft [45m] ang haba,” sabi ni Darryl Ertel. “Pagkatapos ay sinukat namin ang lapad at tama ito, kaya alam namin na nakita namin ang Western Reserve. "

Nag-deploy ng ROV, na naghahanap ng mga feature gaya ng kampana ng barko para kumpirmahin ang unang pagkakakilanlan ng magkakapatid na Ertel.

Ang paglubog ng Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

"Ang bawat pagkawasak ng barko ay may sariling kuwento, ngunit ang ilan ay mas trahedya," komento ng GLSHSAng executive director ni Bruce Lynn. "Pinapatibay lang nito kung gaano kadelikado ang Great Lakes... anumang oras ng taon."

