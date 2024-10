Libu-libong mga item sa pagkawasak ng barko sa UK ang ibinebenta

Ang mga alalahanin na ang makasaysayang koleksyon ng maraming libu-libong mga item ng maritime memorabilia mula sa Charlestown Shipwreck Treasure Museum sa Cornwall ay ibebenta ay maisasakatuparan sa unang bahagi ng susunod na buwan, habang sila ay nasa ilalim ng martilyo sa Penzance.

Divernet iniulat noong Agosto sa posibleng pagsasara ng museo sa St Austell at pagpapakalat ng mga nilalaman nito kung hindi maibenta ang ari-arian bilang isang going concern.

Ang pagbebenta ng mga nilalaman ng museo ay nagtatanghal ng isang malaking pagkakataon para sa mga kolektor ng artepakto - higit pa dahil ito ay pinagsama sa "The Shipwreck Archive of Richard Larn OBE".

Si Larn, ngayon ay 93, ay kabilang sa mga nangungunang wreck-divers at may-akda ng UK noong ika-20 siglo, at bilang isang co-founder at direktor ng museo ay may pananagutan sa pag-assemble ng unang koleksyon nito noong 1960s at '70s.

Ang awtoridad sa pagkawasak ng barko ng British Isles na si Richard Larn

Kasama sa pagbebenta ng Larn ang kanyang personal na archive ng 1,630 na aklat, malawak na mga file ng pananaliksik mula sa kanyang napakalaking 10-taong proyekto Shipwreck Index ng British Isles, mga tsart at daan-daang larawang ginamit sa kanyang mga aklat. Kasama rin ang isang seleksyon ng mga wreck artifact na na-salvage ni Larn mismo.

Inilalarawan ng Lay's Auctioneers of Penzance ang mga kaganapan bilang "posibleng dalawa sa mga pinakakapana-panabik na benta na hiniling sa amin na hawakan", at patakbuhin nila ang mga ito sa loob ng apat na magkakasunod na araw, na may mga panonood na magsisimula sa Nobyembre 1.

Ang isang araw na pagbebenta ng Larn sa 5 Nobyembre ay sinusundan ng pagbebenta ng Charlestown Shipwreck Treasure Museum sa 6, 7 at 8 Nobyembre.

Bihira at mahalaga

Ang museo naglalaman ng humigit-kumulang 7,000 mga bagay mula sa mga pagkawasak ng barko kabilang ang Mary Rose, Titanic, Lusitania at Royal Charter, at lahat ay inaalok bilang bahagi ng £1.95 milyon na humihingi ng presyo nang ang buong ari-arian ay napunta sa merkado - isang presyo na mukhang hindi natugunan.

Ang kasalukuyang may-ari na si Sir Tim Smit, co-founder ng Eden Project at may-ari ng Lost Gardens of Heligan, ay gumawa ng contingency plan upang i-auction ang mga exhibit sakaling mapatunayang imposibleng ibenta ang museo at mga nilalaman bilang isang patuloy na pag-aalala.

Timber stern section mula sa HMS Eagle, nawasak sa Isles of Scilly noong 1707 (Lay's Auctioneers)

Inilalarawan ni Lay ang mga artifact bilang "isa sa mga pinakakahanga-hangang koleksyon ng marine archeology saanman sa mundo" at sinabi na ang ilan ay "napakabihirang at mahalaga".

Ang pag-catalog sa malawak na koleksyon ng museo, na kasalukuyang nahahati sa 1,200 na lote "at nadaragdagan pa", ay napatunayang parehong kaakit-akit at mapaghamong, sinabi ng auction house. "Palagi naming nalaman na sa sandaling nagsimula kaming tumingin nang mabuti, at natutunan ang makasaysayang background, kami ay nabighani ng barya o armas o anumang relic nito, na nakabalot sa marine concretion na hawak namin sa aming mga kamay."

“Nalaman namin ang tungkol sa kasaysayan ng bawat barko, kung paano ito nawasak, ang mga buhay na nawala, at ang mga karanasan ng mga taong iyon sa kanilang huling nakakatakot na ilang minuto. Ito ay isang pantay na pang-edukasyon at nakakapagpakumbaba na karanasan."

Mga tansong artifact mula sa kargamento ng 1667 'Mullion Pin Wreck', ang Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Pangunahing mapagkukunan

Itinuro ni Richard Larn ang kanyang sarili na sumisid sa Thames noong 1947 gamit ang isang German Draeger U-boat escape set. Pagkatapos maglingkod sa Merchant Navy noong 1950 ay sumali siya sa Royal Navy, kung saan nanatili siya sa loob ng 22 taon.

Bahagi siya ng unang pangkat ng mga scuba diver na nag-operate mula sa Dragonfly helicopter, na nagre-recover ng mga gunnery target drone sa Malta. Sumali siya sa British Sub-Aqua Club noong 1957 at pinamunuan ang Royal Navy Sub-Aqua Club sa pamamagitan ng pamumuno sa maraming internasyonal na diving expeditions.

Ang brass bell ng barko mula sa ss Grip, lumubog noong 1897 sa Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Pagkatapos ng pagsasaliksik sa Scilly naval disaster noong 1707 ay natuklasan niya at nag-imbestiga ng ilang makasaysayang pagkawasak sa mga isla, kabilang ang HMS Kaugnayan. Siya ang nagtatag ng commercial diver pagsasanay center Prodive pati na rin ang Charlestown Shipwreck & Heritage Center noon, na pinatakbo nila ng kanyang asawang si Bridget hanggang 1998.

Sa pagitan nila ang mag-asawa ay nagsulat ng higit sa 65 mga libro, at ang kanilang anim na tomo Shipwreck Index ng British Isles nananatiling mahalagang mapagkukunan para sa mga wreck divers, maritime historian at archaeologist. Kinilala ng 2009 na OBE at iba pang mga parangal ni Larn ang kanyang mga serbisyo sa marine heritage.

Leather na sapatos at kahoy na huling mula sa HMS Association, na sinisid at natuklasan ni Richard Larn noong 1967 (Lay's Auctioneers)

Ang mga oras ng panonood sa Penzance para sa Larn sale ay: 1 at 4 Nobyembre 9am-5pm, 2 Nobyembre mula 9am-1pm, at para sa Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale sa museo sa 2, 3, 4 at 5 Nobyembre mula 9am-4pm.

Parehong mga benta, na isinasagawa sa Penzance at online, magsisimula ng 10am. Hanapin buong detalye ng mga lote at kaayusan sa site ng Lay's Auctioneers.

