Ang pagkawasak ng barko ay kinumpirma bilang Captain Cook's Endeavor

at 9: 18 am

Ang huling hatol sa pagkakakilanlan ng pagkawasak ng barko sa Newport Harbor, Rhode Island, USA ay inihayag ng Australian National Maritime Museum (ANMM) – kinukumpirma sa isang “preponderance of evidence” na ito ang orihinal na kilalang barkong ekspedisyon ni Captain James Cook na si HM Bark Endeavour.

Ang kumpirmasyon ay ang kasukdulan ng isang kontrobersyal na proyekto na tumagal ng humigit-kumulang 26 na taon, at dumating sa isang ulat na naglalaman ng bagong makasaysayang at arkeolohikong ebidensya upang matukoy ang lugar na dating kilala bilang RI 2394.

"Ibinigay Pagsikapan'Makasaysayan at kultural na kahalagahan sa Australia, Aotearoa New Zealand, England, USA at mga First Nations sa buong Karagatang Pasipiko, ang positibong pagkakakilanlan sa lugar ng pagkawasak ng barko nito ay nangangailangan ng pag-secure ng pinakamataas na posibleng antas ng pambatasan at pisikal na proteksyon para sa RI 2394,” sabi ng museo.

Tulad ng itinuturo din ng ulat, ang HMB Endeavour ay hindi naging isang bantog na sasakyang-dagat. Habang ginamit ito ng British naval officer at explorer na si Cook para sa kanyang 1768-71 Pacific voyage of discovery, para sa mga First Nations na sinasagisag nito ang pagsisimula ng kolonisasyon.

Matapos bumalik ang bark sa England ito ay ibinenta sa mga pribadong may-ari at, pinalitan ng pangalan Lord Sandwich, ginamit upang magdala ng mga tropa sa mga kolonya ng Amerika bilang suporta sa mga kampanyang British. Noong 1778 ang barko ay nasa mahinang kondisyon at itinago sa Newport Harbor upang tahanan ng mga bilanggo ng digmaan.

Nang kinubkob ng mga puwersang Amerikano at Pranses ang bayan na hawak ng Britanya, Lord Sandwich ay isa sa 13 mga sasakyang-dagat na naka-scuttle upang bumuo ng isang nakalubog na blockade, at walang mga tala na ito ay nasagip o inilipat.

Pinagtutulungang pag-aaral

Noong 1998 ang mga mananalaysay ng Australia na sina Mike Connell at Des Liddy at ang arkeologong maritime ng US na si Kathy Abbass ng Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) nagsimulang tumingin sa lugar ng pagkawasak.

Nang sumunod na taon, ang estado ng pag-aangkin ng Rhode Island na pagmamay-ari ng lahat ng mga scuttled na sasakyang-dagat ay pinagtibay sa isang pederal na hukuman, na nag-iiwan sa Rhode Island Historical Preservation & Heritage Commission (RIHPHC) na responsable sa pagprotekta at paglilisensya sa anumang gawaing arkeolohiko sa mga wrecks.

Noong panahong iyon, at muli noong 2019, ang RIMAP at ang ANMM ay nagkasundo sa isang hanay ng mga pamantayan na, kung matutugunan, ay magpapahintulot sa pagkakakilanlan ng RI 2394 bilang Lord Sandwich – at sapat na sa mga pamantayang ito ang sinasabi ngayon ng ANMM na natugunan.

Nagtulungan ang dalawang katawan sa isang serye ng limang archaeological expeditions hanggang 2004, nagsasagawa ng underwater scuba surveys, remote seabed sensing at pagsusuri ng mga sample ng bato, coal, timber at sediment, ngunit wala sa mga wreck-site ang matukoy bilang ang sa Lord Sandwich.

Australian National Maritime Museum diver (ANMM)

Ang proyekto ng RIMAP-ANMM ay ipinagpatuloy noong 2015, at nang sumunod na taon, ang bagong archival research ni Nigel Erskine ng museo ay lubos na nagpaliit sa lugar ng pag-aaral sa isang hilaga ng Goat Island, na kilala na naglalaman ng Lord Sandwich at apat na mas maliliit na wrecks.

Inimbestigahan ang mga ito sa pagitan ng 2017 at 2021, na pinaliit pa ang paghahanap sa dalawang pinakamalaking wrecks.

Goat Island, Newport Harbor

Ang RI 2394 ay isang mas malaking site kaysa sa isa, na may nakikitang mga labi na sumasakop sa isang 18 x 7m na lugar. Naglalaman ito ng isang tumpok ng ballast ng bato, isang linya ng malalaking lantad, articulated na mga tadyang troso, apat na bakal na kanyon at isang lead scupper (drain).

Ang mga sample ng hull timbers, ballast at artifacts ay nakolekta, at ang timber analysis ay nagpahiwatig na ang bow ay sumailalim sa makabuluhang pag-aayos gamit ang European wood sa bandang huli ng buhay ng barko - na naging kaso noong 1776.

Gamit ang RIHPHC excavation permit, sa pagitan ng 2019 at 2021 ang team ay nagsagawa ng mas detalyadong imbestigasyon, na inilantad ang katawan ng barko at mga tampok tulad ng bilge-pump well, keel at keelson at bow assembly.

Ang huling salita? Ang huling ulat ng museo

Ang mga sukat ng isang hanay ng mga structural timber ay malapit na tumugma sa mga sukat na ginawa sa panahon ng isang Royal Navy survey ng Endeavour noong 1768. Ang nakaligtas na katawan ng barko, mula sa bilge pump hanggang sa bow, ay malapit na tumutugma sa mga sukat ng barko, habang ang paglalagay ng magkapares at triple floor timber ay eksaktong katumbas ng mga lokasyon ng Endeavourang mga pangunahing- at foremasts.

Ang isang hindi pangkaraniwang dugtong na nagkokonekta sa stempost at pasulong na dulo ng kilya ay tumugma din sa mga natitirang paglalarawan.

HMB Endeavor ni Francis Joseph Bayldon

Fall-out

Ang naging collaborative na relasyon sa pagitan ng RIMAP at ANMM ay nagbago noong unang bahagi ng 2022 nang unang iniulat ng museo na ang Endeavour ay nakilala.

Bumalik si Abbass sa pamamagitan ng paggigiit na ang RIMAP ang nangunguna sa organisasyon para sa pag-aaral, na ang anunsyo ng museo ay parehong napaaga at isang paglabag sa kontrata, at ang mga tanong ay nananatiling masagot bago makagawa ng isang tiyak na konklusyon.

“Kapag tapos na ang pag-aaral, ilalagay ng RIMAP ang lehitimong ulat sa website nito, "sabi niya - kahit na walang nai-post doon tungkol sa Endeavour kamakailan. Divernet ay lumapit sa RIMAP para sa komento.

Ang huling ulat ng museo maaaring ma-download dito.

