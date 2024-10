Ito ay medyo maliit na sasakyang-dagat, ngunit ang isang paghatak na lumubog sa lawa ng Nahuel Huapi sa hilagang Patagonia noong unang bahagi ng ika-20 siglo ay naging semi-mythical na katayuan sa oras na ang mga gumagawa ng pelikula ay nakipagtulungan sa mga geologist upang malutas ang misteryo ng kinaroroonan ng wreck.

Ang Nahuel Huapi ay isang pinahabang lawa ng Andean sa pagitan ng mga lalawigan ng Rio Negro at Neuquen sa Argentina, at inilalarawan na may kumplikadong heograpiya kasama ang iba't ibang sangay, peninsula at isla nito.

Larawan ng tug Helvecia II (Patagonian Visual Archive)

Ang lokal na kumpanya ng produksyon na Acuanauta Films ay gumagawa ng isang feature-length na dokumentaryo na pinamagatang Ang Paghahanap Para sa Helvecia, base sa kwento ng long-lost lake tug Helvecia II. Ito ay nakakaranas ng malaking kahirapan sa paghahanap ng pagkawasak, gayunpaman, hanggang sa humiling ito ng tulong mula sa Argentina's National Scientific & Technical Research Council (CONICET).

Hinatak ng tug ang mga barge na may dalang mga manufactured goods sa pagitan ng Argentina at Chile at kilalang lumubog sa Nahuel Huapi noong 1906, sa isang lugar malapit sa port city ng San Carlos de Bariloche, kung saan nakabase ang kumpanya ng pelikula. Sa paglipas ng mga taon, ang mga haka-haka sa mga dahilan ng paglubog ay mula sa isang pagsabog at isang higanteng alon hanggang sa sabotahe.

Ang direktor ng pelikula at scuba diver na si Nicolas Mazzola ay nakarinig ng maraming kuwento tungkol sa Helvecia II mula sa kanyang yumaong ama. Sa mga taon mula noong 2020 sinisikap niyang hanapin ang wreck gamit ang isang echo-sound habang kasabay nito ay muling itinatayo ang kasaysayan nito, at kalaunan ay napagpasyahan niya na ang pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat ay dapat na inilipat ito mula sa orihinal na lokasyon nito.

Tsunami wave

Nalaman ni Mazzola na pinag-aaralan ng isang koponan ng CONICET ang "Great Earthquake" noong 1960 sa rehiyon, kung saan ang paggalaw ng seismic ay nagdulot ng pagguho ng lupa malapit sa Bariloche, na naging sanhi ng pagbagsak ng isang pier kasama ng mga naka-moored na bangka at nagdulot ng malaking tsunami wave.

Nagtataka ang direktor kung ang pagkawasak ng Helvecia II maaaring inilipat sa ganitong paraan sa ilang mga punto, marahil ay nabaon sa sediment, at kung ang paglipat nito ay maaaring kalkulahin sa siyensiya.

CONICET Environmental Studies Group sa isang field trip sa Nahuel Huapi lake (CONICET)

Sinagot ng mga espesyalista sa CONICET lake systems na kabilang sa Environmental Studies Group ng Andean Patagonian Institute of Biological & Geoenvironmental Technologies ang hamon.

Sinuri ng koponan nito ang lahat ng data na nakolekta na mula sa lugar ngunit walang nakitang mahalaga. Pagkatapos ay bumaling sila sa mga high-resolution na bathymetric na talaan ng parehong orihinal na lugar ng paghahanap ng wreck at mga nakapaligid na lugar, na inilalapat ang kanilang kadalubhasaan sa "limnogeology".

"Inimbestigahan namin ang mga kaganapan na nakakaapekto at nakaapekto sa mga lawa ng rehiyon sa kasalukuyan at sa nakaraan, tulad ng mga kaganapan sa seismic, pagguho ng lupa, pagbaha o kawalang-tatag sa baybayin, mga tsunami sa lawa at pagsabog ng bulkan, bukod sa iba pa," sabi ng mananaliksik ng CONICET na si Gustavo Villarosa, na nanguna. ang Helvecia II pangkat. Ang mga pag-aaral ay ginagamit upang makatulong na maunawaan ang mga panganib sa mga populasyon sa baybayin at mga aktibidad ng turista, komersyal at libangan.

Gustavo Villarosa kasama ang research team (CONICET)

"Pinalawak namin ang paghahanap sa isang katabing lugar at doon ay nakakita kami ng silhouette ng isang hugis at mga sukat na pare-pareho sa steamboat, kaya inirerekomenda namin ang paghahanap sa puntong ito," sabi ni Villarosa.

"Ilang beses naming hinanap ang lugar gamit ang iba't ibang paraan ng pagwawalis, hanggang sa ang mga taong responsable sa pagbibigay ng kagamitan sa robotics sa ilalim ng dagat, mula sa kumpanya ng Bariloche na Pancora Robotica Submarina, ay ipinaalam sa amin ang pagtuklas ng barko," sabi ni Mazzola.

Side-scan na larawan (CONICET)

Nang makita ang footage ng bahagi ng starboard side at stern ng wreck, nagsagawa ang mga film-maker ng kanilang sariling scuba dives. "Nang makita ko ang barko, ang aking kaluluwa ay napuno ng kaligayahan," sabi ni Mazzola.

'Ang daming nararamdaman'

"Ang pagkakita ng isang tunay na pagkawasak, na naging isang trahedya, ang pagiging unang nakakita nito sa mahabang panahon ay nakabuo ng maraming damdamin," sabi ng kapwa gumagawa ng pelikula na si Lucas Bonfanti.

Unang imahe sa ilalim ng dagat ng Helvecia II (Nicolas Mazzola)

“Sa ilalim ng tubig nagkatinginan kami, nagsimula na kaming mag-celebrate, ilang beses kaming nag-ikot at kinuha ni Nicolas ang camera at itinutok sa pagkawasak ng barko para makita sa ibabaw. Kumuha kami ng litrato at kinunan. Pagkatapos ay nagkaroon ng maraming emosyon."

Ang National Parks Administration (APN) ay isinama na ngayon ang pagkawasak sa National Registry of Cultural Heritage nito. Isang pinahabang trailer para sa 85 minuto Ang Paghahanap Para sa Helvecia (sa Espanyol) ay makikita sa Mga Pelikulang Acuanata site.

