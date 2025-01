OBE para sa malalim na shipwreck-hunter Mearns

at 9: 00 am

Ang Anglo-American shipwreck-hunter na si David Mearns ay itinalaga bilang Officer of the British Empire (OBE) sa King's New Year Honors List, para sa kanyang mga serbisyo sa lokasyon at pagbawi ng mga makasaysayang shipwrecks.

Ang 66-taong-gulang na deep-ocean expedition leader, oceanographer at chartered marine scientist ay nakahanap ng 29 major wrecks sa isang karera na sumasaklaw sa 35 taon.

Ngayon ay isa sa mga pinakakaranasan sa buong mundo na deep wreck-hunter, inaangkin niya ang kabuuang 90% na rate ng tagumpay – at umangkin din ng limang Guinness World Records, kabilang ang isa para sa paghahanap ng pinakamalalim na pagkawasak ng barko na natagpuan, ang Rio Grande sa 5,762m.

Ang mga pagsasamantala sa paghahanap ng wreck ni Mearns ay nagsimula noong 1990 nang matunton niya ang cargo vessel. Lucona, na nilubog ng time-bomb na ikinamatay ng mga tauhan nito.

Kasama sa mga kasunod na makabuluhang pagtuklas ang bulk-carrier Derbyshire, ang pinakamalaking pagkawala ng pagpapadala sa kasaysayan ng maritime ng Britanya; ang WW2 battle-cruiser HMS hood, lumubog sa pamamagitan ng Bismarck; HSK cormorant, scuttled matapos lumubog ang HMAS Sydney; barko ng ospital ng Australia na AHS Centaur, iligal na pinalubog ng isang submarino ng Hapon; at ang pinakamaagang colonial shipwreck na natagpuan at nahukay ng mga arkeologo, ang Esmeralda mula sa 1502/3 fleet ng Vasco da Gama.

Si Mearns ay bahagi din ng pangkat na nakahanap ng barkong pandigma ng Hapon Musashi, at noong 2019 ay pinangunahan ang pribadong pinondohan na paghahanap kung saan matatagpuan ang Piper Malibu aircraft na lulan ng footballer na si Emiliano Sala, na nawala sa English Channel.

Paghahanap para sa Paghahanap

Ang pinakabagong pagkilala ay dumating kaagad pagkatapos ng tungkulin ni Mearns bilang direktor ng paghahanap sa ekspedisyon para mahanap ang kay Sir Ernest Shackleton paghahanap, na matatagpuan sa lalim na 390m sa Labrador Sea noong Hunyo, 2024. Namatay si Shackleton habang nakasakay sa barko noong 1922.

"Si David Mearns ay nagpapakita ng diwa ng paggalugad at pagtuklas," sabi ni John Geiger, na nanguna sa ekspedisyon. "Ang kanyang mahalagang papel sa paghahanap Paghahanap binibigyang-diin ang kanyang walang katulad na kadalubhasaan sa deep-sea exploration at ang kanyang dedikasyon sa pagtuklas ng mga kuwentong nag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. Ang pagkilalang ito ay lubos na nararapat.

Pagdating sa London (RCGS)

"Ang OBE ay isang angkop na pagpupugay sa isang karera na tinukoy ng kuryusidad, katapangan, karangalan at walang humpay na pagpupunyagi upang matuklasan ang mga lihim ng kalaliman."

Si Mearns ay isang fellow ng Royal Geographical Society at ng Explorers Club. Nakatanggap siya ng maraming karangalan sa nakaraan, kabilang ang isang honorary Medal of the Order of Australia noong 2010 at ang Explorers Club's Lowell Thomas Medal noong 2019. Ginawa siyang Honorary Fellow ng Royal Canadian Geographical Society noong Hunyo at natanggap ang Quest nito at si Joseph -Mga medalya ni Elzéar Bernier.

Nagsulat siya ng tatlong libro, kasama ang kanyang sariling talambuhay Ang Mangangaso ng Barko, na nanalo ng Mountbatten Award para sa Pinakamahusay na Aklat ng 2018.

Windrush na ambisyon

Kasalukuyang may plano si Mearns na mabawi ang isang 1.5-toneladang anchor mula sa HMT Imperyo Windrush, na lumubog sa Algeria anim na taon mula sa pagdating nito sa Essex noong 1948, nang dalhin nito ang unang henerasyon ng mga migranteng Caribbean upang manirahan sa UK.

Ang Windrush Anchor Foundation ay nai-set up upang ibalik ang anchor sa UK upang pumunta sa permanenteng display.

"Nakita ko mismo kung gaano kahalaga ang isang pisikal na bagay, tulad ng kampana ng HMS hood, ay maaaring maging sa pagkonekta ng mga tao sa alaala ng isang barko at ng kanyang mga tripulante," sabi ni Mearns. “Wala akong duda na Windrush's ang anchor ay magiging katulad na 'touchstone' para sa Windrush Generation at sa mas malawak na publiko."

Gayundin sa Divernet: Paghahanap para sa Paghahanap: nawala Shackleton bangka natagpuan, Esmeralda ang wreck-find ay maagang astrolabe, Apat na war wrecks ang lumutas ng ilang misteryo