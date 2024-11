Mga hakbang sa MAST upang i-save ang mga item sa pagkawasak ng barko sa museo

Isang huling minutong pagbawi para sa kalahati ng mga kayamanan ng pagkawasak ng barko na mukhang nakatakdang ikalat sa mga pribadong koleksyon sa isang auction sa Cornwall mula bukas (Nobyembre 6) ay ibinigay ng UK charity na Maritime Archaeology Sea Trust (MAST).

Ang pagbebenta ni Sir Tim Smit ng humigit-kumulang 7,000 exhibit mula sa Charlestown Shipwreck Treasure Museum sa St Austell ay nagpagalit sa mga wreck divers bukod sa iba pa, na may pag-asam ng mga artifact na nakuhang muli, na idineklara sa Receiver of Wreck at madalas na naibigay bilang mga item ng pambansang pamana na namamatay. ng paningin sa mga pribadong kamay para kumita.

Natukoy ng makasaysayang England ang koleksyon bilang ang pinakamalaki at pinakamahalagang hanay ng mga artifact mula sa mga shipwrecks sa UK, at ang MAST ay nag-finalize na ngayon ng deal para i-save ang 514 sa mga item. Ang lahat ay nauugnay sa Protektado o Naka-iskedyul na mga wreck at ilang iba pang mahahalagang site, at kumakatawan sa humigit-kumulang 50% ng koleksyon ng Charlestown ng mga artifact ng shipwreck.

Kasama ang mga item mula sa mga barkong pandigma ng Royal Navy gaya ng HMS Ramillies at HMS Kaugnayan gayundin ang mga shipwrecks ng English at Dutch East India Company. Ang mas malawak na pagbebenta ng iba pang mga exhibit sa museo ay nagpapatuloy ayon sa plano ngayong Miyerkules, Huwebes at Biyernes.

Ang museo ay naglalaman ng mga 7,000 bagay - humigit-kumulang 1,000 ang nakuhang muli mula sa mga wrecks (SBC Property)

â € <â € <MAST ay tuwirang binili ang mga bagay at nagpaplanong magsagawa ng buong pagtatasa sa konserbasyon kapag nailipat na ang mga ito sa Archaeological Center nito sa Poole. Dahil kabilang na sila sa isang kawanggawa, hindi na sila maaaring ibenta.

Sinasabi ng tiwala na pinaplano nito ang mga lokal at pambansang pagkakataon upang ipakita ang mga nabawi na artifact sa mga museo sa buong bansa, na sinusuportahan ng National Museum of the Royal Navy at Chatham Historic Dockyard Trust.

Hindi mabilang na mga kwento

Itinayo ang MAST noong 2011 upang kampeon ang maritime heritage sa UK sa pamamagitan ng mga proyektong arkeolohiko; upang makita at hadlangan ang hindi awtorisadong pagsagip; upang maimpluwensyahan ang opisyal na pamamahala ng pamana; at upang turuan ang publiko sa mga usapin ng maritime heritage.

Sa Agosto Divernet ay nag-ulat na ang buong koleksyon ng museo ng Charlestown ay malamang na magkalat kung ang ari-arian ay hindi maaaring ibenta bilang isang going concern, at sa huling bahagi ng Oktubre mapag- na ang mga artifact ay pupunta sa ilalim ng martilyo.

"Natutuwa ako at naluluwag sa pantay na sukat na nailigtas ng MAST ang napakahalagang koleksyon na ito na makapagsasabi ng hindi mabilang na mga kuwento ng kasaysayan at arkeolohiya ng Royal Navy at ang pag-unlad ng pandaigdigang kalakalan sa paglipas ng mga siglo," sabi ni MAST CEO Jessica Berry .

Timber stern section mula sa HMS Eagle, nawasak sa Isles of Scilly noong 1707 (Lay's Auctioneers)

"Inalis na ngayon ng MAST ang koleksyon mula sa pribadong pagmamay-ari, kaya't ang panganib na muling ikalat ay nawala na ngayon magpakailanman."

"Kami, sa Shipwreck Treasure Museum, ay nalulugod na binibili ng MAST ang mga artifact mula sa mga protektadong wrecks ngayon, na nagliligtas ng isang natatanging koleksyon para sa bansa," sabi ni Smit, ang may-ari ng museo na naglagay nito para ibenta.

"Ito ay lalong kasiya-siya dahil ang MAST ay binubuo ng mga miyembro na mismong nag-alay ng marami sa kanilang buhay sa paggalugad ng aming pamana sa ilalim ng dagat."

Buong detalye ng maraming sa Penzance at online Ang auction ay matatagpuan sa site ng Lay's Auctioneers. Ang pagbebenta ay kasunod ni Lay ngayon (5 Nobyembre) ng shipwreck archive ni Richard Larn, isang pribadong koleksyon ng mga libro at artifact na pagmamay-ari ng isa sa mga nangungunang wreck-divers at may-akda ng UK, na isa ring co-founder ng museo.



Gayundin sa Divernet: Libu-libong mga item sa pagkawasak ng barko sa UK ang ibinebenta, Mga takot sa break-up para sa pagkolekta ng kayamanan sa pagkawasak ng barko, Nangangailangan ng suporta ang Drying-out Diving Museum, Ang mga wreck-dive pioneer ay nagdiwang sa Cornwall