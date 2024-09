Ang Malta wreck-divers ay nanalo ng matagal nang hinahangad na proteksyon

Ang mga scuba at freediver sa Malta ay matagal nang nagreklamo tungkol sa mga panganib na dulot sa kanila ng hindi nakokontrol na pamamangka at pangingisda sa paligid ng maraming sikat na lugar ng pagkawasak ng mga isla, kabilang ang mga banggaan sa ibabaw at pagkakasalubong.

Ngayon ay tila dininig na ng mga awtoridad ang kanilang mga protesta at petisyon, at ipinagdiriwang nila ang pagpapakilala ng isang "Conservation Areas Around Wrecks" scheme, na nangangahulugang ang pagbabawal sa mga di-dive boat at pangingisda sa mga malapit sa baybayin ng 21 sikat na barko at mga bangkay ng sasakyang panghimpapawid.

Pinangalanan ng Department of Fisheries & Aquaculture at Transport Malta ang ilang lugar kung saan ipinagbabawal ang mga sasakyang pandagat maliban sa mga dive-boat kapag bumaba ang mga maninisid at, sa mga kaso ng 13 mga wrecks, ganap na ipinagbawal.

Sa loob ng Conservation Areas, ang mga sasakyang pandagat lamang na nakikibahagi sa mga recreational o technical diving operations ang pinahihintulutang pumasok o mag-moor, pagkatapos ipaalam ang Valletta Vessel Traffic Services.

Responsibilidad ng mga skippers ng diving-support vessels na tiyaking angkop lamang na mga signal alinsunod sa mga internasyonal na kombensiyon ang ginagamit sa loob ng zone. Ang lahat ng iba pang mga sasakyang-dagat ay kinakailangan upang mapanatili ang isang ligtas na distansya at bilis.

Ang spearfishing, trolling, set bottom lines, trammel, gill at entangling nets, demersal pot at traps ay ipinagbabawal sa Conservation Areas, bagama't may ilang exception.

Wreck-diving sa Malta (Mal B)

Sinasaklaw ng mga site ang mga sumusunod na pagkawasak: Anadrian (St George's Point); Barge 1 at 2, Imperyal na Eagle (Qawra Point); Blenheim bomber (Xrabb i-Ghogin); Cominoland, Hephaestus, Karwela, Xlendi (Xatt i-Ahmar); Bristol Beaufighter (Exiles Point); Scotts Craig (Ras il-Qammih), HMS Matigas ang ulo (Selmunett); Tugma sa St Michael, P33, Tugma 10 (Marsacala); P31 (Blue Lagoon); Pippo (Dahlet ix-Xilep); P29, Rozi (Cirkewwa); Tugma 2 (il Ponta ta' San Giljan); at Um el Faroud (Wied iz-Zurrieq).

Gayunpaman, ang gamit sa pangingisda gaya ng mga trolling lines ay maaaring gamitin kung at kapag walang dive-boat na nagpapalipad ng mga diver pababa ng bandila, kahit na ang pagbubukod na ito ay hindi nalalapat sa mga lugar ng Cirkewwa, Marsacala, Qawra Point, Wied iz-Zurrieq at Xatt i-Ahmar.

Ang buong detalye ng Conservation Areas Around Wrecks kasama ang kanilang mga co-ordinate at limitasyon ay available sa a mada-download na dokumento. Maaaring iulat ang mga paglabag sa Transport Malta.

Gayundin sa Divernet: UN ENDORSES MALTA'S WRECKLIFE PROJECT, MALTA: SPEARDIVER NABBED + AUTHORITIES SLAMmed FOR SCUBA INERTIA, TANKER UPANG IGUHIT ANG MALTA WRECK-DIVERS, SUMIDID SA VIRTUAL MUSEUM NG MALTA