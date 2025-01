Ang mga barko ng Lego ay patungo sa Chatham

Maaaring gustong bumisita sa Chatham Historic Dockyard sa Kent sa taong ito ang mga wreck-divers at ang kanilang mga pamilya na tumatangkilik sa Lego para makita ang display na "Brickwrecks: Sunken Ships in Lego Bricks".

Mahigit sa 170,000 brick at 1,336 na oras ng trabaho ang pumasok sa paglikha ng eksibisyon, na orihinal na naka-mount sa Australia. Tatakbo ito sa Chatham mula Marso 8 hanggang Agosto 31.

Ginawa ng propesyonal na tagabuo ng Lego na si Ryan 'The Brickman' McNaught sa pakikipagtulungan sa Australian National Maritime Museum, ang palabas ay nag-explore ng siyam na sikat na shipwrecks mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon sa pamamagitan ng mga detalyadong modelo na may haba na 1-3m.

Ang pinakalumang kinakatawan ay ang Uluburun mula sa paligid ng 1300 BC, natuklasan sa labas ng Turkiye at ipinakita kapwa bilang isang wreck at bilang ito ay lilitaw sa buhay; at mula noong panahon ng medyebal ang sasakyang pandagat ng Tsina na ngayon ay kilala bilang Shinan wreck, na lumubog noong 1323 malapit sa mga isla ng ganoong pangalan sa labas ng South Korea.

Ang Batavia (WNMM)

Dalawang unang bahagi ng ika-17 siglong pagkawasak ng barko ay ang mahusay na napreserbang barkong pandigma ng Sweden vasa, lumubog sa daungan ng Stockholm noong 1628, at ang mangangalakal na Dutch Batavia, na nagtapos sa Kanlurang Australia noong sumunod na taon.

HMS Pandora ay nawala noong 1791 habang hinahabol ang kapagbigayan mga mutineer sa Great Barrier Reef at inilalarawan bilang kalahating nakabaon sa buhangin; habang ang ekspedisyon ni Sir John Franklin ay nagpapadala ng HMS Malaking takot at HMS erebus, na parehong nilagyan sa Chatham, lumubog sa Canada noong 1848 habang hinahanap ang North-west Passage.

Paglubog ng Titanic (ANMM)

Hindi maaaring hindi, kasama rin sa eksibisyon ang RMS Gahigante. Ang luxury liner ay nakikitang nahati sa dalawa at ang kanyang mga funnel ay nakahiwalay sa kanyang pagbaba sa North Atlantic seabed noong 1912.

Ang tanging 21st century wreck na kasama ay ang Liberian container ship Rena, na nasira sa Astrolabe Reef ng New Zealand noong 2011 upang magdulot ng pinakamasamang sakuna sa kapaligiran sa dagat sa bansa habang nagkalat ang mga mapanganib na materyales, mabigat na langis ng gasolina at marine diesel.

Ang container ship na Rena (WAM Rebecca Mansell)

Kumpetisyon sa paggawa ng barko

Higit pa sa mga modelo at kanilang mga kasamang kuwento sa background, ang Brickwrecks ay nag-aalok ng mga interactive na elemento at multimedia exhibit na sumasalamin sa maritime archaeology, paggalugad ng shipwreck at ang epekto nito sa kapaligiran.

Ang mga bisita sa lahat ng edad ay iniimbitahan na pumunta sa iba't ibang archaeological technique at matuto nang higit pa tungkol sa mga pinakabagong teknolohiyang ginagamit sa mga pagtuklas sa ilalim ng dagat.

Hikayatin din silang bumuo ng kanilang sariling mga likhang Lego na inspirasyon ng mga shipwrecks na ipinapakita, na ang mga pagsisikap ay hinuhusgahan na pinakamahusay na maisama sa mas malawak na eksibisyon.

Ang kumpetisyon na ito, na may mga Lego brick at dockyard ticket na mga premyo na inaalok, ay may tatlong kategorya ng edad; 8 pababa, 9-17 at 18+, at inilunsad sa "International Lego Day" sa Martes, 28 Enero.

Ang Brickwrecks display ay kasama sa taunang admission ticket sa Chatham Historic Dockyard. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng £28.50 (online) at £18 para sa mga bata (ang mga tiket ng pamilya ay nagkakahalaga ng £77).

