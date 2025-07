Pinoprotektahan ni Kent ang pagkawasak ng barko 'ang nawawalang link'

at

at 1: 00 am

Isang diving survey ng 18th-century English warship Northumberland ay nagsiwalat na ang mga tampok tulad ng mga timber deck nito, mga chest na naglalaman ng musket balls, at coiled rope ay nakaligtas nang 'kapansin-pansin' - salamat sa pagiging sakop ng sediment sa marami sa kanilang 320 taon sa ilalim ng tubig sa baybayin ng Kent.

Ang mga pagsisid, ang una sa loob ng dalawang taon, ay isinagawa ng may lisensyang si Dan Pascoe at ng kontratista na MSDS Marine noong Hulyo 2024 ngunit ang mga natuklasan ay ibinabahagi na ngayon upang i-promote ang isang bagong dokumentaryo tungkol sa barko.

Treenails na ginagamit upang i-fasten ang kahoy na tabla (Pascoe Archaeology)

Ang Northumberland ay isang Protected Wreck Site mula noong 1981, na may diving na napapailalim sa awtoridad ng Historic England (HE), na naglagay nito sa Heritage at Risk Register sa 2017.

Ang ikatlong-rate na 70-gun na barkong pandigma ay itinayo sa Bristol noong 1679 bilang bahagi ng pagbabagong-buhay ni Samuel Pepys ng English Navy, ngunit lumubog noong Great Storm noong Nobyembre 26, 1703 sa Goodwin Sands.

Nawala siya kasama ang tatlong iba pang barkong pandigma, ang Pagpapanumbalik, Stirling Castle at ang nawawala pa Mary, mula sa fleet ng huling Stuart monarka, si Queen Anne.

Bahagi ng isang karwahe ng baril at isang maninisid na tumitingin sa bariles ng baril (Pascoe Archaeology)

Maninisid sa dulo ng nguso ng baril (Michael Pitts / History Hit)

Napakadelekado

Sa kabila ng nakakagulat na magandang kalagayan ng mga organikong materyales sa pagkawasak, ang paglilipat ng mga buhangin, malalakas na agos at mga nilalang sa dagat na nakakabagot sa kahoy ay naglalagay sa site sa mataas na peligro ng pagkasira, sabi HE.

Ang mga labi ng barko ay sumasaklaw sa isang malaking lugar sa lalim na 15-20m at mabigat na konkreto, ngunit higit pa sa malawak na istraktura ng hull nito ay nalalantad sa araw, na naging dahilan upang ilarawan ni HE marine team-leader Paul Jeffery ang trabaho ng mga custodian bilang "isang karera laban sa oras".

Ang Northumberland ay naisip na nakahiga sa gilid ng daungan nito. Higit na marami sa mga tabla at frame ng deck ang natitira kaysa sa naisip dati, at may ebidensya ng maraming mga deck. Ang isa sa isang bilang ng mga dibdib ay nananatiling selyado, hindi alam ang nilalaman nito.

Nakalantad na konkretong kahoy na dibdib na lumalabas mula sa wreck-site (MSDS Marine)

Well-preserved coil ng cable-laid rope na nakalagay sa deck (MSDS Marine)

Pitong kanyon na bakal ang nakumpirma sa timog-silangang dulo ng lugar ng pagkawasak, na may anim pa sa hilaga. Naroroon din ang bahagi ng timber gun-carriage, mga espada, muskets at copper cauldrons.

Maninisid na tumitingin sa mga armas sa site (Pascoe Archaeology)

Copper cauldron sa isang gilid ng isang malaking concretion (Pascoe Archaeology)

Pivotal moment

"Ang Northumberland ay may potensyal na maging isa sa mga pinakamahusay na napreserbang mga barkong pandigma na gawa sa kahoy sa UK," sabi ng may lisensyang si Pascoe, isang maritime archaeologist na dalubhasa sa mga pagkawasak ng barko ng Royal Navy.

Ang dive-boat (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (kaliwa) kasama si Dan Snow sa bangka na naglalakbay patungo sa site (History Hit)

“Ang Northumberland ay ang nawawalang link," sabi ni Snow. "Itinayo halos kalahati sa pagitan ng Mary Rose at HMS Tagumpay, ang pagkawasak na ito ay maaaring punan ang mahahalagang detalye ng paggawa ng barko at buhay sa dagat sa napakahalagang sandali sa ating kasaysayan.

“Namin ang Mary Rose, ang 'Tudor time-capsule' – mabuti, narito ang isang Stuart time-capsule upang umupo sa tabi nito.” Pagkawasak ng barko! Northumberland At Ang Dakilang Bagyo ipapalabas ngayong gabi (Hulyo 31) sa mga subscriber ng History Hit (£7.99 sa isang buwan ngunit may 14 na araw na libreng pagsubok) at ipapamahagi nang mas malawak sa ibang pagkakataon.

Pagkawasak ng barko! Northumberland At Ang Dakilang Bagyo (History Hit)

Ang hinaharap na trabaho sa lugar ng pagkawasak ay maaaring magsama ng dendrochronological sampling upang matuto nang higit pa tungkol sa pagtatayo ng barko at makatulong na kumpirmahin ang pagkakakilanlan nito.

Gayundin sa Divernet: SPOTLIT: ENGLAND'S HISTORIC SHIPWRECK SITES, LONDON DIVERS DISCOVER 1650S BRONZE CANNON, MGA BOLUNTEER WRECK-DIVERS 'UNSUNG HEROES' – PERO BAGONG DUGO ANG KAILANGAN, NAHAHANAP NG MGA DIVERS si RUDDER NA NALUBON ANG HMS na INVINCIBLE