Ang pinaghihinalaang naunang bahagi ng taong ito ay ang pagkawasak ng eroplanong pagmamay-ari ng nawawalang 1930s aviation pioneer na si Amelia Earhart, ay lumabas na hindi hihigit sa isang natural na rock formation.

Sa simula ng Pebrero, Divernet iniulat na natagpuan ng isang koponan ng US ang inaakala nila Lockheed Electra 10E ni Earhart sa gitna ng Karagatang Pasipiko, na gumagawa ng isang sonar na imahe mula sa lalim na humigit-kumulang 5km.

Makalipas ang labing-isang buwan, gayunpaman, ang artipisyal na paglilinaw ng imahe ay nagdulot ng pagkabigo para sa koponan mula sa kumpanya ng marine robotics ng US Deep Sea Vision (DSV).

Ang imahe ng sonar sa orihinal na hitsura nito (Deep Sea Vision / AFP)

Nagsagawa sila ng isang komprehensibong paghahanap, pinaka-kamakailan sa kanluran ng Howland Island, sa pag-asang malutas ang isa sa mga nananatiling misteryo noong ika-20 siglo.

Howland, kalahati sa pagitan ng Australia at Hawaii. ay ang destinasyon ni Earhart nang siya ay umalis mula sa Lae, New Guinea sa isa sa kanyang mga huling bahagi ng kanyang 1937 na bid upang maging unang babae na lumipad sa buong mundo.

Amelia Earhart kasama ang kanyang sasakyang panghimpapawid (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from California six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

Mula sa sisidlan ng pananaliksik Offshore Surveyor, ginamit ng DSV team ang kanilang binagong Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV na may synthetic aperture sonar-scanning system upang makuha ang hindi maliwanag na larawan.

Mga miyembro ng koponan ng DSV na may AUV (Deep Sea Vision)

Bagama't ang outline ay parang eroplano, at ang mga eksperto sa aviation ay sumang-ayon na maaaring ito ang nawawalang Electra, dahil ang imahe ay hindi malinaw na oras ay ginugol sa paglilinaw nito. Sinabi ng pangkat ng DSV na, na naalis na ang halos 20,000sq km ng karagatan, nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap para sa sasakyang panghimpapawid,

Gayundin sa Divernet: 5km ang lalim: Ito ba ang nawawalang Electra aircraft ni Earhart?, Ballard upang lutasin ang Earhart puzzle, Hinahanap ng mga diver ang 'nauna sa panahon' 1906 Defender sub