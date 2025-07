Ang iconic na WW2 cruiser's bow ay natagpuan sa Solomons

Ang busog ng USS New Orleans ay tinatangay ng isang Japanese torpedo sa Solomon Islands noong 30 Nobyembre, 1942 - ngunit, nalagyan ng mga coconut logs, ang mabigat na cruiser ay hindi lamang nakabalik sa USA ngunit nagpatuloy upang makita ang mga natatanging aksyon hanggang sa katapusan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang kinaroroonan ng 46m forward section ng barko ay nanatiling hindi alam hanggang ilang araw na ang nakalipas, nang ang isang team na pinamumunuan ni Robert Ballard at ng kanyang Ocean Exploration Trust ay nakahanap at nakakuha ng mga larawan ng iconic na wreckage sa kailaliman ng Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

Dumating ang pambihirang tagumpay noong Hulyo 6 nang ang koponan sa ekspedisyonaryong barko ng NOAA Ocean Exploration Karakol nag-deploy ng mga ROV upang imbestigahan ang isang marka na natagpuan sa panahon ng mga operasyon sa pagmamapa sa ilalim ng dagat na isinagawa mula sa uncrewed surface vessel ng University of New Hampshire DriX.

Ang anomalya ay napakaliit upang maging isang pagkawasak ng barko ngunit hindi mukhang natural. Ang koponan ay gumugol ng apat na oras sa pag-imaging sa wreck-site, na nasa 675m ang lalim. Sumama ang mga onboard archaeologist sa mga eksperto mula sa mga bansang lumalaban sa WW2 na USA, Japan, Australia at New Zealand upang suriin ang live-streamed na footage.

Sa pagitan ng mga ito, natukoy nila ang sapat na mga detalye ng istraktura, mga natitirang tipak ng pintura at isang anchor na nakaukit ng mga salitang "Navy Yard" upang makagawa ng positibong pagkakakilanlan. Ang nawawalang pasulong na turret ay hindi natagpuan sa seksyon ng bow.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 battle star

May 17 battle star, ang New Orleans (CL/CA-32) ay isa sa pinakapinalamutian na sasakyang-dagat ng US Navy ng WW2, at ang mga tripulante nito ay kabilang sa mga indibidwal na pinalamutian.

Ang pangunguna ng US Navy New Orleans-class cruiser ay 179m ang haba. Nilagyan ng manipis na baluti ngunit naiuri bilang isang mabigat na cruiser dahil sa kanyang 8in na baril, siya ay itinayo sa Brooklyn at inilunsad noong 1933.

Ang New Orleans nakakita na ng aksyon sa mga labanan sa Coral Sea, Midway at Eastern Solomons nang, sa Labanan ng Tassafaronga, tumakbo siya sa landas ng isang Japanese Long Lance torpedo.

Pinasabog nito ang kanyang mga forward magazine at fuel tank, napunit ang buong forward section. Ang pinutol na busog ay umindayog sa gilid ng port, na nagbutas ng ilang butas sa katawan ng barko bago lumubog sa hulihan, na napinsala ang port inboard propeller.

Mahigit 180 sa 1,183 tripulante ang namatay nang mangyari ang pagkawasak na ito. Ang ibang mga lalaki ay nanatili sa kanilang mga puwesto habang ang barko ay nagsimulang bumaha, at pinamamahalaang patnubayan ang barko sa kalapit na daungan ng Tulagi, kahit na tatlo pa ang namatay sa proseso.

New Orleans sa ilalim ng camouflage net sa Tulagi na sumasailalim sa pagkukumpuni sa field (US Navy)

Gamit ang mga log ng niyog na nagawa ng mga nakaligtas New Orleans sapat na karapat-dapat sa dagat upang payagan siyang maglayag - sa kabaligtaran - sa Sydney, Australia. Doon ay pinalitan ang propeller at nilagyan ng pansamantalang pana bago siya tumulak, muli pabalik, patungo sa Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans sa Puget Sound, kasunod ng mga pagkukumpuni noong 1943 (US Navy)

Gamit ang isang bagong bow at forward turret na nilagyan, ang USS New Orleans bumalik sa aksyon noong Oktubre 1943 at nakakita ng aksyon sa Wake Island, Marshall at Caroline Islands at Labanan ng Leyte Gulf, pati na rin ang paglahok sa mga pagsalakay sa Okinawa at Pilipinas.

Nasa Subic Bay siya nang tumigil ang labanan noong 1945, na-decommission noong 1947 at tinanggal noong 1959.

"Sa lahat ng karapatan, ang barkong ito ay dapat na lumubog ngunit, dahil sa kabayanihan sa pagsugpo sa pinsala ng kanyang mga tripulante, ang USS New Orleans naging isa sa pinakamalubhang napinsalang mga cruiser ng US noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig upang aktwal na mabuhay," komento ni Samuel J Cox, direktor ng US Naval History & Heritage Command (NHHC), na sumuporta din sa ekspedisyon.

"Ang hanapin ang busog ng barkong ito ay isang pagkakataon na alalahanin ang sakripisyo ng magiting na crew na ito, kahit na sa isa sa pinakamasamang gabi sa kasaysayan ng US Navy," sabi niya. Nakatakdang magpatuloy ang Iron Bottom Sound expedition hanggang Hulyo 23.

Ang bagong sentro ng emperador

Hindi na ang mga bisita ay magagawang bisitahin ang New Orleans yumuko, ngunit nangyayari iyon Mga Divers ng Emperor Kakabukas pa lang ng Solomon Islands dive-centre, para ma-explore nila ang mas mababaw na wreck-site sa Iron Bottom Sound.

Ang Emperor Divers Honiara ay pinupunan ang matagal nang itinatag na Solomon Islands-based liveaboard Emperador Bilikiki, at nag-aalok ng mga pasilidad para sa mga teknikal na iba't iba.

Gayundin sa Divernet: 5KM-DEEP DIVE ANG NAGPAKITA NG EROPLO, MAPA + MYSTERY CAR, DEEP CORAL REEF ANG PINAKA KILALA SA MUNDO, DEEPEST ROV DIVES NAKUHA ANG 3 MIDWAY CARRIER WREKS, NAUTILUS TEAM HANAPIN 'YELLOW BRICK ROAD' – 2KM DEEP