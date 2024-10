Mga upuan sa harap na hilera para sa pagtuklas ng pagkawasak ng barko ng Titania

Ang isang submersible dive hanggang 95m mula sa isang luxury expedition ship sa baybayin ng Pasipiko ng South America ay nagresulta sa pagkatuklas ng resting place ng Titania, isang German WWI naval supply vessel na hindi nakita mula noong 1914.

Ang paghahanap ay ginawa ng expedition cruise operator na Seabourn malapit sa Alejandro Selkirk Island sa Juan Fernández Archipelago ng Chile noong Oktubre 14 – at napapanood ng isang maliit na grupo ng mga bisita ang matagal nang nawala na patayong pagkawasak ng barko na nakita sa unang pagkakataon sa loob ng 110 taon .

Ang 85m na bakal Titania ay itinayo ni WG Armstrong, Mitchell & Co sa Tyneside noong 1896, na may kabuuang toneladang 1,1916. Ang barko ay may isang topgallant forecastle at isang solong propeller na hinimok ng triple-expansion engine.

Nagsimula siya sa linya ng Finska Steamship sa Finland ngunit noong 1901 ay naging bahagi ng Imperial German Navy na nakabase sa Kiel. Noong 1910 siya ay nilagyan bilang isang malambot sa Asiatic cruiser squadron ng Germany.

Ang pagkawasak ng Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania ay kilala na na-scuttled sa Selkirk, malayo sa kanluran ng Santiago, noong 19 Nobyembre, 1914, at ang mga kuwento ng pagkawasak ng barko ay naipasa sa mga henerasyon ng mga taga-isla. Ang mga mangingisda ay paminsan-minsan ay nakatuklas ng mga piraso ng metal sa kanilang mga lobster trap na pinaniniwalaan nilang pag-aari ng barko.

Ang isla ng Selkirk, na dating Más Afuera, ay pinangalanan sa unang bahagi ng ika-18 siglong castaway na nagbigay inspirasyon sa aklat ni Defoe Robinson Crusoe, at may populasyong wala pang 60 katao.

Ang 172m Pagtugis sa Seabourn, ang pinakabagong barkong ekspedisyon na ginawa ng cruise line, ay bumibisita sa lugar bilang bahagi ng malawak na paglalakbay sa Timog Pasipiko. Upang mahanap ang pagkawasak ay nakipag-ugnayan ang submersible team nito sa lokal na mangingisda na si Gino Perez, na matagal nang nakarinig ng mga kuwento tungkol sa Titania.

Paglipat sa ibabaw ng katawan ng barko (PR Newswire / Seabourn)

Sa mainam na lagay ng panahon, sumali si Perez sa sub dive upang tumulong sa paghahanap ng wreck, na nasa 8km mula sa hilagang-kanlurang baybayin ng Selkirk. Nakumpirma ng harbourmaster ng isla na walang maninisid o submarino ang nakabisita sa wreck noon.

"Naisip ko ang barkong ito nang maraming beses at ngayon ay nakikita ko kung nasaan siya, kung ano ang hitsura niya at kung paano siya nagpapahinga sa ilalim," sabi ni Perez. “Maraming salamat po – ang aking ama ang namamahala sa sektor na ito ng isla, ito ay napakahalaga sa amin at sa aming family history. Ito ay pambihira.”

Ang submersible ay nagbibigay ng all-round view (PR Newswire / Seabourn)

“Nandoon kami na sumasaksi sa kasaysayan, at nagkaroon ng pagkakataon ang aming mga bisita na maging bahagi ng pagtuklas na ito ng Titania at ang unang nakakita sa barkong ito pagkatapos niyang lumubog sa ilalim ng karagatan 110 taon na ang nakakaraan,” komento ng sub pilot na si Mauricio Fernandez.

“Ito ay talagang isang espesyal na sandali ng pagtuklas at isang perpektong halimbawa kung paano patuloy na binibigyan ng mga ekspedisyon ng Seabourn ang aming mga bisita ng hindi kapani-paniwalang 'Mga Sandali ng Seabourn' sa bawat paglalakbay."

Ang paglalakbay sa Timog Pasipiko ay sumasaklaw sa higit sa 4,000 milya sa pagitan ng Melanesia, French Polynesia at San Antonio, Chile, sa isang itineraryo na dadalhin din sa Easter Island, Pitcairns at liblib na Isla ng Yasawa ng Fiji. Ang barko ay tatakbo ng apat na tulad ng 16-20-araw na paglalakbay sa ekspedisyon sa 2025.

Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)

Ang Seabourn, bahagi ng Carnival Corporation, ay nagpapatakbo ng isang fleet ng anim na cruise vessel. Pagtugis's sister-ship Seabourn Venture, na inilunsad isang taon na mas maaga noong 2022, ay mayroon ding custom-builtm na 300m-depth-rated submersible. Tatlong bisita ang maaaring maupo sa bawat isa sa dalawang malinaw na acrylic sphere na nasa gilid ng central station ng piloto, na nagbibigay-daan sa hindi nababagong tanawin sa karamihan ng mga direksyon.

Ang mga upuan ng pasahero sa bawat sphere ay naka-mount sa isang umiikot na platform na maaaring iliko para sa pinakamahusay na sightlines. Available ang mga submersible experience sa dagdag na bayad sa piling Mga itinerary sa Seabourn.

