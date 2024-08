Pagkawasak ng barko sa Dorset na may mga link na Wordsworth na protektado

Ang pagkawasak ng cargo sailing ship ng East India Company Earl ng Abergavenny, isang maagang halimbawa ng isang sisidlan na may kasamang bakal sa pagtatayo nito, ay naka-iskedyul para sa proteksyon.

Ang hakbang ng Department for Culture, Media & Sport, na inirerekomenda ng Historic England (HE), ay nangangahulugan na ang mga scuba diver ay maaari pa ring sumisid sa pagkawasak ngunit ayon sa batas ay dapat iwanan ang mga nilalaman nito nang hindi nagalaw.

Inilunsad noong 1796 sa Northfleet, Kent, ang sasakyang pandagat ay isa sa 36 na barko ng 1,460 tonelada na bumuo ng isang espesyal na klase ng fleet ng merchant ng East India Company.

Naghahatid ng mga empleyado ng kumpanya at mga pasaherong nagbabayad ng pamasahe sa Bengal at mga base sa katimugang India kasama ang mga kargamento, mga barko tulad ng Earl ng Abergavenny Ginampanan nila ang kanilang bahagi sa isang kumikitang pagbabago sa pagtutok ng mga operasyon ng kalakalan ng Britain mula sa mga tela ng India hanggang sa tsaa ng Tsina.

Ang barko ay kilala rin sa pagiging kapitan ni John Wordsworth, na naging seaman upang tumulong sa pagsuporta sa karera ng pagsusulat ng kanyang kapatid.

Si William Wordsworth ay magpapatuloy na maging isang kilalang Romantikong makata, at batay sa mga karakter sa ilan sa kanyang mga gawa, tulad ng Paghakbang Pakanluran, sa kanyang kapatid. Pagkamatay ni John nang lumubog ang barko sa Dorset, ang pagsulat ng kanyang kapatid ay naging kapansin-pansing madilim.

William Wordsworth (National Trust)

Ang isang nakatatandang pinsan ng mga kapatid, na tinatawag ding John, ay naging kapitan ng isang nauna Earl ng Abergavenny inilunsad noong 1789, at gumawa ng dalawang paglalakbay mula sa London patungong China sa barko. Na-convert ito sa isang 54-gun warship na pinangalanang HMS Abergavenny noong 1795, ngunit inutusan din ng kapitan ang pangalawa Earl ng Abergavenny para sa oras.

Kinuha ng nakababatang John Wordsworth ang pangalawa Earl ng Abergavenny sa China ng dalawang beses ngunit namatay kasama ang 250 crew at mga pasahero sa kanyang ikalimang paglalakbay sa kalakalan mula Portsmouth patungong Bengal at China.

May iba pang mga koneksyon sa pamilya Wordsworth, kabilang ang isang Joseph Wordsworth, na ipinakita sa iba't ibang paraan bilang pangalawa o pangatlong asawa sa nawasak. Earl ng Abergavenny, na nakaligtas sa insidente. Siya ay anak ng nakatatandang John at pamangkin nina John at William.

Pindutin ang Shambles

Ang Earl ng Abergavenny tumama sa Shambles sandbank sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pagkakamali ng tao at mabagyong panahon at lumubog mga 1.5 milya mula sa Weymouth noong 5 Pebrero, 1805. Noong panahong ang barko ay may dalang 62 chests ng silver dollars na nagkakahalaga ng £70,000 (mga £7.5 milyon ngayon).

Isang survey at panukala noong 1805 na mabawi ang kargamento gamit ang isang 'diving machine'. Ang pagsagip ay isinagawa ni John Braithwaite sa isang diving bell (Portland Museum Trust)

Kasama sa 16m-deep wreck ang malaking structural remains ng hull na may sukat na humigit-kumulang 50 x 10m, na may planking, mga frame, isang chain water-pump at mga bakal na tuhod o bracket na nasa ebidensya pa rin. Ang pagkawasak ay hindi pa ganap na mahukay.

Diver na naglalantad ng mga troso noong 1980s (Trevor Newman)

Deadeye, pako, bolt at pag-aayos ng kahoy (Portland Museum Trust)

Inalis ang mga artifact mula sa wreck-site sa isang paghuhukay noong 1980s, kabilang ang isang inisyal na cufflink na ipinapalagay na pag-aari ni Captain John Wordsworth. Ang mga bagay ay itinatago sa Portland Museum, na nagpapatakbo ng isang Lottery-funded digital boluntaryong proyekto na tinatawag Sumisid sa Digital Archives ng Earl ng Abergavenny.

Ang inisyal na cufflink ay ipinapalagay na kay Captain John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Ang mga boluntaryo ay patuloy na gumagawa ng mga 3D na modelo ng mga artifact, na kinabibilangan ng mga domino na gawa sa kahoy, isang 13-panig na garapon ng pampalasa na salamin, isang tanso at salamin na hand-lamp, isang kahoy na hawakan ng espada at isang brass rat badge, at ang mga ito ay pampublikong magagamit.

Chinese bowl (Portland Museum Trust)

Lantern (Portland Museum Trust)

"Ang pagkawasak na ito ay may nakakapukaw na kuwento tungkol sa buhay at kalungkutan ng isa sa aming pinakakilalang makata, si William Wordsworth," sabi ni HE punong tagapagpaganap na si Duncan Wilson. “Ngunit mayroon din itong mahalagang lugar sa ibinahaging maritime history ng bansang ito at kung paano gumawa ng epekto ang fleet ng East India Company sa halos buong mundo.

"Ang proteksyon nito ay patunay sa dedikasyon at pagsusumikap ng Chelmsford Underwater Archaeological Unit, Weymouth LUNAR Society at Portland Museum at kanilang mga boluntaryo. Ang kanilang mga pagsisikap ay makatutulong sa ating lahat na matuto nang higit pa tungkol sa sisidlang ito at sa lugar nito sa ating nakaraan.”

Mga lead cloth seal (Portland Museum Trust)

“Natutuwa ako sa Earl ng Abergavenny ay pinagkalooban ng proteksyon – ito ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Britanya,” sabi ng tagapangasiwa ng museo na si David Carter, isang miyembro ng Earl ng Abergavenny amateur underwater archaeology project team.

"Ang pagiging kasangkot sa mga paghuhukay sa ilalim ng dagat mula noong 1980s at nakita ang mga artifact na naingatan at paghahanap ng tahanan sa Museo ng Portland ay isang malaking tagumpay. Ipinagmamalaki ko ang aming volunteer team, na gumagawa ng daan-daang paghahanap mula sa wreck site na digital na magagamit at naa-access ng lahat.”

Dalawang iba pang barko ng East India Company ang naprotektahan sa ilalim ng Protection of Wrecks Act 1973: ang Admiral Gardner, na itinayo noong 1797, at ang Loe Bar Wreck (pinaniniwalaan na ang presidente), na itinayo noong 1671.

