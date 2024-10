Ang solo outing ng diver ay humantong sa paghahanap ng wreck ng Cornish

Ang isang maninisid na nagpasyang huwag magsagawa ng solong pagsisid sa hilagang baybayin ng Cornwall sa halip na sayangin ang araw na masama ang pakiramdam ng kanyang kaibigan ay natutuwa na ginawa niya ito. Iyon ang araw ngayong tag-araw na si Rachael Edmans ay nagkataon sa isang pagkawasak ng barko na tila nakalimutan na mula nang lumubog ito halos 130 taon na ang nakalilipas.

Si Edmans, isang masigasig na maninisid at photographer sa ilalim ng dagat, ay sumabak sa Portreath, mga apat na milya lamang mula sa kanyang tahanan malapit sa Camborne. Ang kanyang pagsisid sa una ay nagsiwalat ng isang anchor, at ang mga kasunod na mga foray ay nagsiwalat ng higit pa sa pagkawasak, na sabik siyang makilala.

Nakatagpo siya ng litratong nagpapakita ng rescue operation para sa lumulubog na barko sa dalampasigan, na kinunan noong 25 Enero, 1895. Ipinapahiwatig nito na ang pagkawasak ay malamang na sa bapor Escurial.

Sinabi ni Edmans na sinisid niya ang pagkawasak sa bawat pagkakataon mula nang gawin ang pagtuklas sa isang bid upang matuto nang higit pa tungkol dito.

Ang Escurial

Ang Escurial ay isang iron-built schooner-rigged screw steamer na itinayo noong 1879 ni Alex Stephens ng Lighthouse, Govan, para sa Raeburn at Verel ng Glasgow. Noong araw na lumubog ito ay papunta ito mula Cardiff na may dalang karbon patungo sa Adriatic port ng Fiume, ngayon ay Rijeka sa Croatia.

Mabilis na nagbabago ang panahon, napakalamig at may lakas ng hangin, ngunit naisip na ito ay isang pagtagas sa silid ng makina na naging sanhi ng pagtatag ng barko. Ang larawan ay nagpakita ng lifeboat FH Harrison, na ipinadala sa lupa mula sa Hayle na halos 50 milya ang layo, nasa buhangin pa rin sa Portreath.

Ang solo outing ng diver ay humantong sa Cornish wreck find 9

Tinangka ng mga rescuer na mag-set up ng breeches buoy rope system, ngunit nabigo itong maabot ang nasalantang barko at kalaunan ay kinailangan ng mga tripulante na lumangoy para sa kanilang buhay, kasama ang mga rescuer na bumubuo ng isang human chain sa dagat para hilahin sila palabas. Siyam lamang sa 20 lalaki ang nakaligtas.

Gayunpaman, ang mga lokal na tao ngayon ay tila walang kamalayan sa pagkakaroon ng pagkawasak ng barko nang tanungin ni Edmans kung ang site ay na-dive na. "Marami ang nagsabing hindi, wala na ito, o hindi alam kung saan ito pupunta," sabi niya Divernet.

Ang wreck ay nasa paligid ng Gull Rock sa lalim na 8-9m sa mababang at 15m sa high tide, at maaaring mapailalim sa malakas na agos, sabi ni Edmans. Maaari rin itong mangailangan ng mahabang paglangoy palabas mula sa dalampasigan.

"Una akong nakatagpo ng anchor sa pamamagitan ng purong pagkakataon," sabi niya. “Nag-solo dive ako dahil may sakit ang buddy ko at ayaw kong palampasin ang pagkakataon – kapansin-pansing nagbabago ang Portreath sa loob ng isang araw.”

'Natigilan - at kinakabahan'

Sa paghahanap ng wreck, sinabi ni Edmans: "Ako ay talagang natigilan - at kinakabahan. Palagi akong may ganitong pakiramdam ng pagkawala, dahil ang mga tao ay namatay dito. Gusto kong isipin na ang isda ang mga kaluluwang nabubuhay.

“Nasaklaw ng pagkawasak ang maraming seabed. I took some pics and a video, then I surfaced slowly to see where I was and get my bearings. Kinuha ko ang aking mga kaibigan pagkatapos noon upang ipakita sa kanila, dahil mahahanap ko na ngayon ang pagkawasak gamit ang natural na nabigasyon.

Si Edmans, na isang PADI Divemaster, ay nagsabi: "Sumisid ako sa sinuman, at nagkaroon ako ng maraming kaibigan na ginagawa ang gusto namin nang magkasama.

“Hindi ako madalas mag-dive ng solo; Madalas kong ginagamit ang isang kaibigan. Mayroon akong solong kwalipikasyon ngunit mas mabuti para sa akin ang may kasama. Noong araw lang iyon – hindi ko pinalampas ang pagkakataong mabasa!”

