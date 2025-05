Ang mga diver ay nagtataas ng kampana mula sa trahedya na pagkawasak ng mga isda

Nabawi ng mga scuba diver ang bronze bell mula sa pagkawasak ng Bituin ng Bengal, isang 151-taong-gulang na barko na lumubog sa isang malayong lokasyon sa nananatiling pangalawang pinakamasamang sakuna sa dagat sa Alaska sa mga tuntunin ng mga buhay na nawala.

Ang Bituin ng Bengal ay isang 80m iron-hulled, three-masted sailing ship na itinayo ni Harland & Wolff sa Belfast noong 1874. Pinaandar siya ng British trading company na JP Corry & Co sa loob ng maraming taon, pangunahin sa pagitan ng London at Calcutta, at noong 1906 binili ng Alaska Packers Association ang barko.

Siya noon ay ginamit upang maghatid ng mga pangunahing manggagawa at mga suplay sa Asya sa bayan ng Wrangell tuwing tagsibol, at sa taglagas upang ibalik ang mga manggagawa sa San Francisco kasama ang de-latang salmon.

Mayroong 138 lalaki na sakay ng Bituin ng Bengal nang lumubog siya sa paglalakbay pabalik na iyon noong Setyembre 20, 1908 – ang mga tripulante ng 32 at 106 na manggagawa sa cannery.

Nakasakay din ang mga resulta ng paggawa ng mga manggagawa, 2.5 milyong one-pound na lata ng salmon, habang ang barko ay dumaan sa Sumner Strait ng Alaska na hinihila ng dalawang maliliit na hila, ang Mag-kayak at ang Hattie Gage.

Ang kampana ng barko sa deck ng Alaska Endeavor

Ang kumbinasyon ng malakas na hangin, kawalan ng komunikasyon at mekanikal na pagkabigo ang nagtulak sa mga paghatak na maputol ang mga linya ng hila. Ang Bituin ng Bengal bumagsak ang anchor ngunit nang hilahin ng anchor ang barko ay nabasag sa mga bato ng liblib na Coronation Island, mga 130km sa kanluran ng Wrangell.

Karamihan sa 110 lalaki na namatay ay mga manggagawang Tsino, Hapones at Pilipino at, na sumasalamin sa mga saloobin ng mga panahon, nang makuha ang kanilang mga katawan ay inilibing sila sa isang libingan ng masa - habang ang mga miyembrong tripulante na puro puti ay inilibing sa mga indibidwal na libingan. Mahigit sa kalahati ng mga tripulante ang nakaligtas, bagaman totoo iyon sa mas kaunti sa 10% ng mga manggagawang Asyano.

Pangalawang beses na maswerte

Ang volunteer research team na ngayon ay nag-mapa sa barko ay unang sumisid sa 20m-deep site noong Mayo 2022, kahit na sa panahong iyon ang masamang kondisyon ng panahon ay seryosong humadlang sa operasyon.

Ang kamakailang ekspedisyon ay muling isinagawa mula sa hindi pangkalakal na daluyan ng pananaliksik sa agham at edukasyon Alaska Endeavor, na pinangunahan ni Bill Urschel, na nag-anunsyo ng mga natuklasan ng koponan ngayong linggo.

Ang operasyon ay pinangunahan ng marine archaeologist na si Jenya Anichenko kasama ang mga Wrangell divers na si Gig Decker at underwater videographer na si Stephen Prysunka, kasama ang mga drone operator at ilang iba pang boluntaryong maninisid at mananaliksik, na marami sa kanila ay nakibahagi sa naunang ekspedisyon.

Ito ay si Decker na, higit sa 30 taon na ang nakalilipas, ay unang nakatagpo ng anchor-chain na nagpapahiwatig ng Bituin ng Bengalang kinaroroonan ni at humahantong sa pagtuklas ng kampana.

Ang Star Of Bengal na naka-moored ng Fort Wrangell cannery

Sa loob ng 10 araw nitong Mayo ay nakita at naidokumento ng team ang Bituin ng BengalMga frame at plato ng katawan ng barko, apat na anchor at windlass at iba pang makinarya ng barko pati na rin ang bronze bell.

Itinaas ang kampana at ipinadala sa Center for Maritime Archaeology & Conservation sa Texas A&M University ngunit babalik sa ibang pagkakataon upang ipakita sa Museo ng Kasaysayan ng Wrangell.

“May kakaiba sa kampana ng barko,” sabi ni Kapitan Urschel. "Ito ay nagbibigay buhay sa isang barko. Sinabi ng isa sa aming partido: 'Ang agham ay mahalaga, ngunit 100 taon mula ngayon ang mga tao ay kumonekta sa Star at sa mga manggagawa ng cannery na namatay dito sa pamamagitan ng kampanang ito.' Narinig ng mga lalaking pababa nang gabing iyon ang kampanang iyon.

Kasaysayan ng bituin

Ngayong naidokumento na ang wreck-site, ito ay hinirang para sa National Register of Historic Places ng USA.

Ang Bituin ng Bengal proyekto ay pinondohan ng Pangangalaga ng Pamana ng Alaska Maritime programang suportado ng lungsod ng Wrangell at ng Wrangell History Museum, na may karagdagang pondo mula sa drone company na 3 Points in Space Media, mga diver na sina Shawn Wells, Kevin Lansdowne at Shawn & Susan Dilles, at Alaska Endeavour.

Ang isa pa sa pangkat ng ekspedisyon, ang maritime historian na si Ronan Rooney, ay gumawa isang limang bahaging podcast tungkol sa Bituin ng Bengal kuwento.

