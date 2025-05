Ang pagkabukas-palad ng maninisid ay nagbabalik ng nasirang gintong relo sa UK

36 na taon na ang nakalipas mula nang matagpuan ng mga scuba diver sa Lake Michigan ang pagkawasak ng 19th-century steamship Ginang Elgin at, sa loob nito makalipas ang ilang taon, isang natatanging 16-carat na gintong pocket-watch na kumpleto sa kadena at susi.

Mula 1992 nanatili itong hawak ng mga diver ng US na iyon – ngunit ngayon ay isang mapagbigay na maritime archaeologist na nadama na ang relo ay pag-aari sa ibang lugar ay nag-ayos para sa pagbabalik nito sa sariling bayan ng may-ari ng Boston – sa Lincolnshire.

Ang inskripsiyon ng Maker sa likod ng pocket-watch (Valerie van Heest)

Ang mga nakasulat na inisyal at mga detalye ng tagagawa ng London ay nakatulong upang matukoy ang fobwatch bilang pag-aari ng isang kilalang politiko ng Victoria, si Herbert Ingram. Bilang Miyembro ng Parliament para sa Boston noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, siya ay isang repormador na may malaking papel sa pagdadala ng tubig, gas at riles sa lumalawak na bayan.

Si Ingram ay isa ring pahayagan, at itinatag ang isang internationally ground-breaking na pamagat noong panahong iyon dahil may mga larawan ito - ang Illustrated London News. Isang engrandeng alaala sa kanya ang nakatayo sa sentro ng bayan sa labas ng St Botolph's Church, na lokal na kilala bilang Boston Stump.

Herbert Ingram memorial statue sa labas ng Boston Stump (Valerie van Heest)

Habang bumibisita sa USA noong 1860, si Ingram at ang kanyang anak ay kabilang sa mga 300 katao na namatay nang ang 77m sidewheel steamship Ginang Elgin lumubog sa Lake Michigan sa kanyang paglalakbay mula Milwaukee patungong Chicago. Nawala ang manifest ng pasahero ngunit naisip na si Ingram ang pinakakilalang biktima.

Ang sakuna ay nagresulta mula sa isang banggaan sa lumber schooner Augusta sa panahon ng matinding bagyo noong gabi ng Setyembre 8. Inilarawan noong panahong iyon bilang "isa sa mga pinakadakilang marine horrors na naitala", ito ay nagdulot ng mas maraming buhay kaysa sa anumang iba pang insidente sa open-water sa Great Lakes bago o mula noon.

Ang paglubog ng Lady Elgin kalahating oras matapos mabangga ng Augusta (Valerie van Heest)

Pupunta sa palabas

Noong nakaraang Oktubre ang mga nakahanap ng relo ay nakipag-ugnayan sa US diver at maritime historian na si Valerie van Heest, na nasangkot sa pagtuklas at underwater survey ng maraming makasaysayang pagkawasak ng Great Lakes.

Ang co-founder ng Michigan Shipwreck Research Association, si van Heest ay ipinasok sa Women Divers Hall of Fame noong 2007. Nakasulat siya ng anim na libro, kabilang ang Lost On The Lady Elgin upang gunitain ang ika-150 anibersaryo ng paglubog ng barko, at naging pampublikong mukha ng Lakes wreck-diving.

Si Van Heest ay nakatakdang mag-curate ng isang lokal na eksibisyon tungkol sa Ginang Elgin, at nag-alok ang mga diver na gawing available para ipakita ang timepiece ni Ingram. Gayunpaman, sa pakiramdam na ito ay pag-aari pabalik sa Boston, kung saan siya ay may mga koneksyon sa pamilya, siya ay pumunta sa isang mas mahusay, bumili ng relo at nag-donate nito sa Boston Guildhall Museum.

Valerie van Heest kasama ang Ingram pocket-watch (Valerie van Heest)

Ang museo, na matagal nang nagplanong mag-mount ng isang eksibisyon na nakatuon kay Ingram, ay buong pasasalamat na tinanggap ang memento sa isa sa mga paboritong anak ng Boston.

Kakabisita pa lang ni Van Heest sa bayan na iniwan ng kanyang mga ninuno sa ama para pumunta sa Amerika, nakikibahagi sa isang opisyal na seremonya ng pagbibigay ng relo at pagbibigay ng presentasyon sa Ginang Elgin.

Ang pocket watch na gumugol ng 155 taon sa USA, karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng tubig, ay ipinagmamalaki na ngayon sa Ingram Exhibition sa museo at sentro ng impormasyon ng turista, bukas tuwing Miyerkules hanggang Sabado mula 10.30 hanggang 3.30.

