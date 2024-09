Nakahanap ng dagger ang mga diver sa pinakalumang pagkawasak ng merchant sa mundo

Isang 3,600-taong-gulang na bronze dagger na may mga silver rivet, isang produkto ng sinaunang kultura ng Cretan-Minoan, ay natagpuan sa kung ano ang itinuturing na pinakalumang kilalang shipwreck sa mundo ng isang trading vessel.

Matatagpuan ang Mediterranean site sa baybayin ng Kumluca sa Antalya, at pinapurihan ng ministro ng kultura at turismo ng Türkiye na si Mehmet Nuri Ersoy ang paghahanap ng sinaunang sandata bilang isa sa pinakamahalaga sa kasaysayan ng arkeolohiya sa ilalim ng dagat.

Si Ersoy, isang scuba diver, ay bumisita kamakailan sa wreck-site upang panoorin ang archaeological team sa trabaho.

Ministro Mehmet Nuri Ersoy (pangalawa mula sa kanan) ay ipinapakita ang ilan sa mga copper pillow ingot sa wreck-site (Ministry of Culture & Tourism)

Ang mga paghuhukay ay nangyayari sa site mula noong 2019 sa pamumuno ni Dr Hakan Öniz, pinuno ng Department of Conservation & Restoration of Cultural Heritage sa Unibersidad ng Akdeniz sa Antalya.

Ang 14m-long Middle Bronze Age na pagkawasak ng barko, na inaakalang nagmula noong ika-16 na siglo BC, ay pinaniniwalaang lumubog sa isang bagyo habang nasa daan mula Cyprus patungong Crete, ayon sa mga arkeologo.

Ang Kumluca Wreck ay namamalagi sa isang matarik na mabatong dalisdis sa lalim sa pagitan ng 37 at 52m, at marami sa mga artifact ay mabigat na kongkreto, na nangangailangan ng maingat na trabaho ng mga diver upang kunin ang mga ito.

Itinago ni Hakan Öni ang punyal mula sa kung saan ito nakatago (Ministry of Culture & Tourism)

Kasama sa mga natuklasan sa site sa nakalipas na limang taon ang mga timbang sa balanse ng tingga at 1.5 tonelada ng malalaking (25kg at 45cm ang haba) na mga copper ingots mula sa mga minahan ng Cypriot na mahalaga para sa produksyon ng bronze, pati na rin ang mga fragment ng ceramics at ballast pebbles.

Ang mga naglalayag na Cretan-Minoan ay inaakalang nakipagkalakalan sa Egypt, mainland Greece at Cyprus, na ngayon ay Türkiye, Syria, Lebanon at Israel at, para sa lata, nakipagsapalaran hanggang sa Cornwall at Afghanistan.

Ipinagpalit nila ang mga natapos na sandata at kasangkapan gayundin ang mga hilaw na metal, kasama ang mga palayok, alak at langis ng oliba, bilang kapalit ng mga mamahaling kalakal tulad ng ginto, hiyas at garing.

"Kami ay nagsisimula sa isang komprehensibong proyekto upang makilala ang lahat ng mga archaeological dive-site sa buong Türkiye," sabi ni Ersoy pagkatapos ng kanyang dives. "Sa panimula ito ay isang siyentipikong pagsisikap, na nangangailangan ng pormal na pagpapatunay."

Sinabi niya na ang Ministri ng Kultura at Turismo ang magpopondo sa inisyatiba, na may sukdulang intensyon na mag-set up sa mas maraming underwater archaeological museum at dive site.

Gayundin sa Divernet: MGA DIVERS NA NAKAKA-ANGAT NG BRONZE AGE 'SEWN' BOAT, ANG 'TUB' SA ILALIM NG TUBIG AY SINAUNANG KABAYO, NAKUHA NG MGA DIVING ARKEOLOGIST ANG KALAHATI NG DIYOSA, Natagpuan ng mga TURKISH DIVERS ang LUBOG NA IRON AGE FORTRESS