Nakahanap ang mga divers ng 1700s Spanish privateer sa 4 na shipwrecks

at

at 7: 26 am

"Ang visibility ay pare-parehong mababa sa Cape Fear River," sabi ng University of East Carolina (ECU) maritime studies graduate student Cory van Hees na, kasama ang dive-buddy na si Evan Olinger, ay sinubukang sukatin ang lapad ng isang ika-18 siglong pantalan.

"Sinubukan ni Evan na hanapin ang hilagang bahagi ng pantalan ngunit nabalisa dahil sa mga kondisyon. Nagpalit kami ng tungkulin, at ganoon din ang nangyari sa akin sa aking pagtatangka.

"Habang naliligaw, nakatagpo ako ng ilang kahoy na frame na halos hindi lumalabas sa putik na putik, na may ebidensya ng planking na halos hindi nakikita sa ibabaw. Hindi ko maintindihan kung ano ang tinitingnan ko sa sandaling iyon, ngunit alam kong dapat kong ihatid ang kahoy na istraktura sa faculty."

Nang maglaon sa araw na iyon, nakumpirma ni Dr Jason Raupp na ang nakita ni van Hees ay bahagi ng pagkawasak ng barko, na inaakala na malamang na iyon sa Spanish privateer. La Fortuna mula 1748. "Ito ay medyo napakalaki," sabi ni van Hees.

Siya at si Olinger ay nagtatrabaho nang mas maaga ngayong tag-araw sa mga labi ng kolonyal na aplaya sa Brunswick Town ng North Carolina / Fort Anderson State Historic Site, na kilala bilang BTFA.

Isang pangunahing kolonyal na daungan noong ika-18 siglo, ang Brunswick Town ay susunugin ng mga puwersa ng Britanya sa panahon ng American War of Independence at hindi na muling itatayo. Sa sumunod na siglo, sa panahon ng Digmaang Sibil, karamihan sa mga inabandunang pamayanan ay natakpan ng mga gawaing lupa habang ang Fort Anderson ay itinayo.

Mosaic na naglalarawan sa 'Spanish Attack' sa Brunswick Town ni Claude Howell (Brunswick1726)

Ang malamang na natitira ng La Fortuna ay kabilang sa apat na shipwrecks na natuklasan at naitala sa baybayin ng BTFA nitong tag-init sa panahon ng fieldwork ng mga mananaliksik at mga mag-aaral mula sa ECU's Programa sa Maritime Studies. Sinimulan din ang pagbawi ng ilan sa mga nalantad at dahil dito ay nasa panganib na mga troso ng mga barko para sa konserbasyon.

Noong Setyembre 28, 1748, sa pagtatapos ng Digmaan ng Jenkins' Ear (kilala bilang Digmaan ni King George sa Amerika) La Fortuna at isa pang barko, La Loretta, ay dumating mula sa Cuba upang salakayin ang Brunswick Town.

Isang lokal na milisya ang nagtulak sa mga Espanyol pabalik sa kanilang mga barko at, sa panahon ng pag-urong, ang apoy ay pinaniniwalaang sumiklab sa La Fortunapulbos magazine, na naging sanhi ng pagsabog ng barko malapit sa colonial wharves. Ang tagumpay ng Britanya ay ang huling pakikipag-ugnayan ng digmaan.

Sinusuri ng mga mananaliksik ng ECU ang mga bagay na dinala sa ibabaw (ECU Program in Maritime Studies)

Cypress clue

Ang mga sample ng troso na nakolekta mula sa pagkawasak ay kinilala bilang cypress mula sa southern California o central America, na nagmumungkahi na ang barko ay itinayo noong ika-18 siglong Espanyol. Caribbean mga kolonya.

La Fortuna ay ang tanging makasaysayang naiulat na pagkawasak ng barkong Espanyol sa lugar, at ang pagkawasak ay malapit sa kung saan nakuha ng isang maninisid ang isang 18th-century na kanyon 40 taon na ang nakakaraan.

Sa iba pang tatlong wrecks, ang paunang pagsusuri ay nagmumungkahi na ang isa ay malamang na ginamit para sa reclamation ng lupa sa waterfront at ang isa pa ay potensyal na kolonyal na flatboat ng isang uri na ginagamit upang maghatid ng mga tao at kalakal sa pagitan ng daungan at kalapit na mga plantasyon.

Mga nakuhang troso sa baybayin (ECU Program in Maritime Studies)

Ang ikaapat na wreck ay bahagya na nalantad at hindi pa nakikilala. Kasama sa imprastraktura ng port na natukoy ang dalawang timber crib wharves at isang daanan sa ibabaw ng dating marshland, kasama ang ilang indibidwal na artifact.

"Labis kaming nasasabik tungkol sa mahahalagang site na ito, dahil ang bawat isa ay makakatulong sa amin na mas maunawaan ang papel ng BTFA bilang isa sa pinakamaagang kolonyal na port town ng estado," sabi ng pinuno ng koponan na si Dr Raupp, assistant professor sa ECU's department of history & maritime studies. "Ang mga nakalubog na kolonyal na waterfront na ito ay napakahusay na napreserba."

Panganib kadahilanan

Gayunpaman, ang mga labi ay nasa panganib mula sa pagguho ng baybayin na dulot ng channel-dredging, mga alon at mga bagyo, na ang hilagang kalahati lamang ng BTFA ay kasalukuyang protektado.

Ang mga kahoy na cypress ng wreck ay handa nang pumunta para sa konserbasyon (ECU Program In Maritime Studies)

Ang natagpuan ay nakaligtas nang husto dahil natatakpan ito ng latian ngunit ang mga labi ay lumalabas at nabubulok. Ito ang dahilan kung bakit ang mga diver ng koponan ay nagsagawa ng emergency recovery ng higit sa 40 mga troso mula sa dapat La Fortuna site para sa pag-iimbak at pag-iingat.

Napanatili sa "kahanga-hangang antas", ang ilan sa mga troso ay nagpapakita pa rin ng mga marka ng kasangkapan ng mga tagagawa ng barko. Nagpapatuloy ang pagsusuri sa konstruksyon ng bawat isa sa apat na pagkawasak ng barko.

Divernet ay nag-ulat sa nakaraan sa trabaho ng University of East Carolina sa pagkawasak ng pirata Ang punong barko ng Blackbeard ang Paghihiganti ni Queen Anne.