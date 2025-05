Natagpuan ang depth-record WW1 sub sa 400m

Isang deep-sea training at engineering dive sa baybayin ng San Diego, California ay nagbunga ng hindi pa nakikitang mga larawan ng isang WW1 submarine. USS F-1 ay nawala noong Disyembre 17, 1917, kasama ang pagkamatay ng 19 na tripulante at natagpuang nakahandusay sa gilid ng starboard nito na "kapansin-pansing buo" sa lalim na humigit-kumulang 400m.

Ang mga high-definition na imahe ay nakuha ng isang interdisciplinary team na pinamumunuan ni Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) kasama ang mga eksperto mula sa US Navy, Naval History & Heritage Command (NHHC) at National Science Foundation (NSF).

Inilunsad noong 1911, ang 43m-long submarine ay para sa isang oras na naangkin ang malalim na diving record sa mundo, kasunod ng 86m na pagbaba. Mula 1917 nagsilbi ito sa Pacific Patrol Force na nakabase sa San Pedro, California.

Habang nasa mga maniobra sa Point Loma, San Diego, nabangga ng sub ang sister-ship nitong USS F-3 at, na may butas sa port side nito pasulong ng engine-room, lumubog sa loob ng ilang segundo. Tatlong lalaki lang ang nailigtas.

Butas sa hull ng USS F-1 dulot ng banggaan sa sister-ship nitong USS F-3. (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Photogrammetric reconstruction ng stern at propeller ng F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Sa panahon ng ekspedisyon, nagawa rin ng koponan na sarbey ang isang WW2-era US Navy Grumman TBF Avenger torpedo-bomber na ginagamit bilang isang pagsasanay na sasakyang panghimpapawid nang bumagsak ito malapit sa F-1 site noong 1950.

Gumagana sa pagitan ng 24 Pebrero at 4 ng Marso mula sa research vessel Atlantis ang koponan ay nagsagawa ng pitong pagsisid sa mga wreck-site, gamit ang non-invasive still at video imaging system na naka-mount sa submersible Alvin – inilarawan na ngayon bilang isang sasakyan na sinasakop ng tao (human-occupied vehicle (HOV)) – pati na rin ang mga sonar system sa AUV Nagbabantay.

Ang mga sasakyan sa ilalim ng dagat ay bahagi ng National Deep Submergence Facility (NDSF) fleet, na pinondohan ng NSF.

US Navy research vessels program officer Rob Sparrock (kaliwa) at NHHC senior archaeologist Bradley Krueger sa HOV Alvin (Bruce Strickrott / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Conning tower at ang pinsala sa banggaan na naging sanhi ng paglubog ng submarino F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Ang propeller ng USS F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Ang panlabas na gulong ng barko na matatagpuan sa layag o stabilizer ng F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Mga mahahalagang sandali

"Ang NDSF ay nagbibigay ng mahahalagang kagamitan para maabot ang malalim na karagatan," sabi ni Lisa Clough, kumikilos na direktor ng dibisyon para sa NSF Division of Ocean Sciences.

“Bagaman ang HOV Alvin at AUV Sentry ay kritikal para sa pagbubunyag ng mga deep-sea geological hazard at pag-aaral ng malalayong ecosystem, nag-aalok din sila ng mga pagkakataon upang sanayin ang susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at tumuklas ng mahahalagang sandali mula sa kasaysayan ng ating bansa."

Gumagana ang NHHC upang mahanap, bigyang-kahulugan at protektahan ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng US Navy, at ang arkeologo nito sa ilalim ng dagat na si Brad Krueger ay nagsagawa ng kung ano ang una niyang Alvin dive at ang kanyang unang in-person na pagsisid sa isang makasaysayang wreck-site.

"Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapana-panabik at nakakapagpakumbaba na karanasan," sabi niya. "Lahat kami sa NHHC ay nagpapasalamat sa pakikipagtulungang ito, na nagbigay-daan din sa amin na idokumento at masuri ang kalagayan ng mga crafts."

Pasulong na seksyon ng WW2-era Avenger torpedo-bomber, na bumagsak noong 1950 (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Ang sabungan ng Avenger (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Seksyon ng buntot (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Isang seremonya ng paggunita ang ginanap Atlantis sa ibabaw ng F-1 pagkawasak pagkatapos ng dives, na may tumunog na kampana ng 19 na beses - isang beses para sa bawat crew-member na nawala. "Ang kasaysayan at arkeolohiya ay tungkol sa mga tao at nadama namin na mahalagang basahin nang malakas ang kanilang mga pangalan," sabi ni Krueger.

Naka-on ang multi-beam sonar system Atlantis at Nagbabantay gumawa ng mga high-resolution na mapa ng submarine at nakapalibot na seabed, habang ang high-res na video footage at still ay ginamit upang makabuo ng mga 3D photogrammetric na modelo na nag-aalok ng mga tumpak na sukat at mga detalye ng marine-life colonization.

"Kami ay maingat at maingat sa pag-survey sa mga makasaysayang lugar na ito upang maibahagi namin ang mga nakamamanghang larawang ito, habang pinapanatili din ang paggalang na nararapat sa mga site na ito," sabi ng punong siyentipiko ng NDSF at kasamang pinuno ng ekspedisyon na si Anna Michel.

