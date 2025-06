Ang pinakamalalim na pagkawasak ng barko sa mga dagat ng Pransya ay ang 1500s na mangangalakal

Ang pinakamalalim na wreck na natagpuan sa French waters ay nadiskubre ng pagkakataon sa lalim na halos 2.6km - at ito ay naisip na isang ika-16 na siglong merchant ship na naglalayag sa kanluran mula sa Italy.

Ang pagkawasak ng barko, na tinawag na "Camarat 4" pagkatapos ng headland na Cap Camarat, ay natagpuan noong 4 Marso sa labas ng Mediterranean coastal commune ng Ramatuelle, sa timog ng St Tropez, at ang pagtuklas nito ay inihayag lamang pagkatapos ng follow-up na pananaliksik.

Isang “marine reef control operation” ang isinasagawa ng CEPHISMER team ng French Navy, na dalubhasa sa pagtatanggol at paggalugad sa ilalim ng dagat, na sinusuri ang mga mapagkukunan ng malalim na dagat ng bansa. Ang pagkawasak ay unang nakita sa panahon ng isang sonar survey bago ang isang AUV ay ipinadala upang makakuha ng malapitan na imahe ng site.

Ang pagtuklas ay iniulat sa Maritime Prefecture ng Mediterranean, na siya namang lumapit sa Department of Underwater Archaeological Research ng gobyerno (DRASSM), responsable para sa proteksyon, pag-aaral at pagpapaunlad ng underwater heritage ng France.

Bahagi ng deep wreck's cargo (DRASSM)

Ang barko ay higit sa 30m ang haba at 7m ang lapad at may dalang kargamento ng ceramic jugs at plates pati na rin ang mga metal bar. May 200 pitsel at 100 na plato ang makikita sa mga larawang nakuha ng mga AUV camera, na may marami pang keramika na naisip na nakabaon sa sediment.

Ang mga pitsel ay may disenyong Ligurian noong ika-16 na siglo at ang mga dilaw na plato ay pinaniniwalaan ding nagmula sa Liguria. Ang rehiyon ay nasa hilagang-silangan ng wreck-site sa hilagang-kanluran ng Italya, kasama ang baybayin ng Mediterranean nito na bumubuo sa ngayon ay ang Italian Riviera.

Ang ilan sa mga pitsel, na may pinched spouts, ay nagtataglay ng monogram na 'IHS', isang shorthand na representasyon ni Jesu-Kristo na nabuo mula sa unang tatlong titik ng kanyang pangalan sa Griyego. Ang iba ay pinalamutian ng mga disenyong nagmula sa halaman o geometriko, na may maraming pattern na natukoy. Natukoy na rin ang mga anchor, anim na kanyon at dalawang kaldero.

Ang mga dilaw na plato ay nasa gitna ng mga Ligurian-style jugs (DRASSM)

"Sa kalaliman na ito ang pagkawasak ay mapangalagaan mula sa anumang pagkasira o pagnanakaw, kaya ito ay isang natatanging pagkakataon sa pagsasaliksik," sabi ng DRASSM, na nagpaplanong mag-explore pa hanggang sa mga limitasyon ng larangan ng mga debris, kumpletuhin ang photogrammetry ng wreck at kumuha ng mga piling sample para sa pagsusuri.

Sinabi nito na inaasahan nito ang isang multi-disciplinary team ng mga maritime archaeologist, ceramologist, mga espesyalista sa arkitektura ng hukbong-dagat, artilerya, mga anchor at materyales at mga conservator na kasangkot sa proyekto.

Sinasabi rin na ang wreck ay nagbibigay ng pagkakataon na itaas ang kamalayan tungkol sa marine pollution, "na may parehong micro at macro-waste na naroroon sa malalaking dami sa site" - isang modernong lata ay makikita sa isa sa mga larawan.

Ang isang lata ay malapit sa isang 16th-century anchor (DRASSM)

"Ang Camarat 4 ay isang kahanga-hangang pagtuklas para sa lalim nito, hindi pa nagagawang karakter at ang pagkakataong inaalok nito upang pag-aralan ang halos buo na site noong ika-16 na siglo," sabi ng DRASSM, at idinagdag na "ang pagkawasak na ito ay bumubuo ng isang bagong hakbang sa paggalugad sa kailaliman."

