'Dancing Mouse' WW2 US destroyer wreck matatagpuan

Ang malalim na pagkawasak ng isang US Navy destroyer ay lumubog kasunod ng isang magiting na huling paninindigan laban sa mga posibilidad noong World War Two ay natuklasan sa hilagang-silangang Indian Ocean, ayon sa US Naval History & Heritage Command (NHHC).

Ang destroyer USS Edsall (DD-219) ay nakaligtas nang hindi nasaktan nang higit sa isang oras habang nakaharap ang isang malakas na puwersa ng hukbong pandagat ng Hapon bago tuluyang natamaan at nalubog sa atake ng hangin.

Ang US Navy at Royal Australian Navy, na nakatagpo ng wreck habang ini-scan ang seabed sa panahon ng walang kaugnayang misyon, ay naghintay hanggang sa kamakailang Remembrance Day (Veterans Day sa USA) noong 11 Nobyembre para ipahayag ang pagtuklas.

USS Edsall na nakalarawan noong unang bahagi ng 1920s (NHHC)

Ang 94m Edsall ay itinayo noong 1920, isa sa Clemson-class na "flush deck" na mga destroyer na idinisenyo noong 1917 bilang battle-fleet escort upang kontrahin ang WW1 German torpedo-boat.

Nagdala siya ng apat na 4in na baril, isang 3in na anti-aircraft gun, apat na triple-tube 21in torpedo mounts na may 12 torpedoes, dalawang depth-charge track sa stern at isang forward depth-charge projector, isang set-up na bahagyang nagbago bukod sa ilang karagdagang machine-gun sa oras na ang WW2 ay isinasagawa.

Matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor noong Nobyembre 1941 Edsall ay itinalaga sa convoy escort tungkulin sa kanlurang Pasipiko. Noong huling bahagi ng Pebrero ng 1942, ang manlalaglag, na pinamumunuan ni Lt Joshua James Nix, ay umalis sa Tjilatjap sa Java kasama ang sister-ship na USS. Suntok para kunin ang mga survivors mula sa seaplane tender USS Langley, na lubhang napinsala sa isang pag-atake ng hangin ng Hapon habang may dalang mga manlalaban at aircrew.

Edsall kinuha ang lahat ng mga nakaligtas at pagkaraan ng tatlong araw ay inilipat ang karamihan sa kanila sa tanker na USS Pecos malapit sa Christmas Island bago magsimula pabalik sa hilaga patungo sa Java.

Hindi nagtagal ay nakita at lumubog ang sasakyang panghimpapawid ng Hapon Pecos. Iminumungkahi iyon ng mga Japanese fleet account Edsall maaaring sinubukang tumugon sa mga tawag sa pagkabalisa mula sa tanker ngunit noong Marso 1, nakasagupa ng destroyer ang apat na mas malalaking barkong pandigma ng Hapon: ang mga barkong pandigma. hiei at Kirishima at mabibigat na cruiser Tono at Chikuma.

Ang mga sasakyang ito ay sinasabing nagpaputok ng 1,300 bala Edsall nang hindi naabot ng tama. Inihalintulad ng isang Japanese observer ang kanyang performance sa isang "Japanese dancing mouse" dahil sa kanyang hindi inaasahang bilis at pagbabago ng kurso.

Kinailangan ng strike force ng mga dive-bomber para tuluyang ma-disable at malunod ang destroyer. Ang isang maliit na bilang ng mga nakaligtas ay kinuha ng Chikuma ngunit sila ay papatayin sa kalaunan.

Mga huling sandali ng 'Dancing Mouse', USS Edsall (NHHC)

Sobrang lalim

Noong tag-araw ng 2023, ang barko ng pagliligtas sa submarino ng Royal Australian Navy Tagabigwas nakita ang wreck-site sa sonar nito at ang mga follow-up na ROV dives ay isinagawa sa matinding lalim na humigit-kumulang 5.5km. Ipinaalam ng RAN ang NHHC, na kalaunan ay nakapagkumpirma ng pagkakakilanlan ng pagkawasak bilang sa USS Edsall.

Ang destroyer ay orihinal na naiulat na lumubog mga 320km silangan ng Christmas Island, isang teritoryo ng Australia sa timog ng Java.

“Paghanap ng Edsall lalo pang pinatitibay ang malakas na alyansa na umiral sa pagitan ng Estados Unidos at Australia mula noong WW2 – lalo pang pinalakas ng kasalukuyang Australia, United Kingdom, United States (AUKUS) na trilateral security partnership,” komento ni US Navy Secretary Carlos Del Toro.

"Ang isang mahalagang bahagi ng AUKUS ay ang pagbuo ng mga pinaka-makabagong teknolohiya sa ilalim ng dagat ng uri na nagbigay-daan sa pagtuklas ng Edsall sa kalawakan ng Indian Ocean – isang bagay na hindi posible ilang taon lang ang nakalipas.”

Isa pang view ng wreck (Royal Australian Navy)

"Edsall ay ginawaran ng dalawang battle star para sa kanyang paglilingkod sa panahon ng digmaan, "sinulat ng direktor ng NHHC na si Samuel Cole. “Gayunpaman, dahil walang buhay na saksi sa US EdsallAng huling laban ni, walang mga Medalya ng Karangalan, Navy Cross o Presidential Unit Citations para sa isa sa pinaka-gallant at magiting na aksyon sa kasaysayan ng US Navy.

"Gayunpaman, mayroon tayong tungkulin na alalahanin ang kanilang katapangan sa harap ng napakaraming pagsubok."

