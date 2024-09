Ang mga babae ay pumasok sa NZ + Korean navy dive-team

Ang mga babaeng clearance diver ay sabay-sabay na nagtapos sa parehong New Zealand at South Korean navies sa unang pagkakataon

Ang dalawang babaeng sumapi sa mga lalaki ng Royal New Zealand Navy (RNZN) ng HMNZS Matataua Ang littoral warfare unit ay sina Able Diver Petra Dye-Hutchinson at Lt Bethany Ward, na nagtapos ng kursong Defense Divers kasama ang walong lalaki sa Devonport Naval Base sa Auckland.

Ang limang buwan ng pagsasanay ay sumasaklaw sa mga kagamitan at diskarte sa pagsisid ng militar, mga kontra-hakbang na hakbang sa pagmimina, pagpapanatili sa ilalim ng tubig at pagkukumpuni ng pinsala sa labanan, demolisyon, pagtatapon ng mga paputok na ordnance at mga diskarte sa paghahanap.

Natapos na ng mga babae ang kurso noon ngunit wala pang naging full-time na clearance diver.

"Ang kahalagahan ng mga nagawa ni Lt Ward at Able Diver Dye-Hutchinson ay malaki," sabi ni Cdr Trevor Leslie, HMNZS Matatauaang commanding officer. "Ngunit ito ay negosyo gaya ng dati para sa dalawang diver na ito habang sila ay nagsasagawa ng consolidation training at nagde-deploy sa mga operasyon kasama ang kanilang mga kasamahan sa barko sa HMNZS Mataua."

Ang Able Diver Dye-Hutchinson, 28 at mula sa Auckland, ay sumali sa Army noong 2015 at naging emergency responder, ngunit inilipat sa Navy pagkatapos simulan ang Defense Divers Course. "Hindi pa ako naka-dive dati, ngunit sa kalagitnaan ng kurso ay gusto ko na ito," sabi niya.

Mula sa Plymouth sa England, ang 26-taong-gulang na Lt Ward ay nagsilbi sa Royal Navy bago kumpletuhin ang isang palitan sa RNZN bilang isang watchkeeper sa HMNZS Kanterberi – pagpapalit ng isang Devonport base para sa isa pa.

Lt Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo (tingnan sa ibaba) Mahusay na Maninisid Petra Dye-Hutchinson

"Nais kong maging isang maninisid sa Navy mula noong ako ay 16," sabi niya. "Nakita ko ang pagsasanay ng mga divers sa UK at nagtanong: 'Pinapayagan ba ang mga babae na gawin iyon?' Sila ay tulad ng: 'Oo, mayroon kaming mga babaeng maninisid'.

"Mahabang araw kami at inilalagay sa hindi komportable na mga sitwasyon. Kadalasan ay hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari, lalo na ang pagharap sa mga pagbabago sa tubig at panahon. Talagang kailangan mong sumama sa mga elemento, ngunit gusto ko kung gaano kalawak ang kalakalan.

"Gusto ko ang katotohanan na ito ay isang komunidad ng mga taong nagtatrabaho sa talagang mataas na mga propesyonal na pamantayan, ang iba't ibang pang-araw-araw na trabaho at na ito ay isang hamon sa pisikal."

"Ang pinakamagandang bagay tungkol sa pag-aaral ng isang bagay na mahirap ay ang pakiramdam mo ay isang bata sa sandaling iyon, pagkatapos ay biglang may nag-click at nakuha mo ito ng tama," sabi ni Able Diver Dye-Hutchinson.

"Lalo na sa ilalim ng tubig, ito ang sandali sa koponan kung kailan magkakasama ang lahat at nalutas mo ang problema. Pagkatapos ang mga bagay na talagang mahirap ay naging pangalawang kalikasan."

Pambihirang tagumpay sa South Korea

Lt Jg Mun sa pagsasanay

Sa Republika ng Korea, samantala, ang Navy's Sea Salvage & Rescue Unit (SSU) ay inamin na ang kanilang unang babaeng scuba diver. Ang militar ng bansa ay aktibong naghahangad na mag-deploy ng mga kababaihan nang mas malawak dahil sa mga alalahanin tungkol sa mababang rate ng kapanganakan ng bansa, at noong 2022 ay niluwagan nito ang dating patakaran upang payagan silang sumali sa mga submarine crew.

Kasunod ng masinsinang 12-linggong kurso sa pagsasanay, si Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo ay kakatapos pa lamang ng karagdagang qualifying course kasama ng 63 iba pang estudyante ng Haenan Rescue Battalion at naging Deep Sea Submarine Investigator, na itinuturing na may lakas at kasanayang kinakailangan. upang magsagawa ng mga misyon sa pagliligtas sa ilalim ng dagat.

“I felt confident na matatapos ko ang training,” she told Korean press. "Sa palagay ko ay hindi malalaman ng sinuman na ako ay isang babae maliban kung may nagsabi sa kanila, dahil pinutol ko ang aking buhok."

Sinabi ni Lt Jg Mun na ang edad sa halip na kasarian ang nagpapataas ng hamon para sa kanya - sa edad na 27 siya ay walong taong mas matanda sa kanyang pinakabatang kasamahan, na nakita niyang naging mas mahirap na makabawi nang mabilis sa pisikal na pagsasanay.

Ang unang kalahati ng kurso ay nakatuon sa pangunahing tibay at kakayahan sa paglangoy na may mga pitong oras na praktikal na pagsasanay araw-araw, kabilang ang pagtakbo ng hanggang 9km at himnastiko.

Sa ikatlo at ikaapat na linggo, ang mga kandidato ay inaasahang lumangoy ng 5.5km sa dagat na walang thermal protection kasama ang isa pang 7.5km na may palikpik at maskara upang palakasin ang pagtitiis sa paglangoy at mga kasanayan sa kaligtasan ng dagat, na sinasalungat ng rescue theory at mga ehersisyo.

Lt Jg Mun: Edad, hindi kasarian, ang hamon

Sa ikalawang kalahati ng kurso, ang mga diver ay nagkakaroon ng kanilang tibay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 10km sa isang araw at mga pisikal na ehersisyo, kasama ang mga operasyon ng RIB at pagsasanay sa scuba. Ang mga linggo 8 hanggang 11 ay tumutok sa scuba hanggang sa humigit-kumulang 40m, kasama ang mga diskarte sa paghinga, mga emergency escape, personal na tulong at pagsasanay sa paghahanap.

Si Lt Jg Mun ay nagtapos sa pisikal na edukasyon at pag-aaral sa dagat sa kolehiyo at sumali sa Navy dalawang taon na ang nakararaan, nagsilbi bilang isang marino sa escort ship Daegu, noon bilang isang planning manager sa Naval Education Command – ngunit laging may pangarap na maging isang maninisid. Nag-apply siya para sa kurso nitong Abril.

"Ipinagmamalaki ko na maging miyembro ng rescue squad na may pinakamataas na antas ng kakayahan sa pagsagip sa dagat sa mundo," sabi niya. "Palagi akong magsusumikap na protektahan ang buhay ng mga mamamayan at sundalo at mag-ambag sa pag-unlad ng mga operasyon ng pagliligtas ng hukbong-dagat."

Ang kanyang susunod na hamon ay isang 14 na linggong follow-up na kurso na kinabibilangan ng diving hanggang 90m gamit ang mga surface-supplied system.

