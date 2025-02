Manalo ng trip para sa dalawa sa Grenada sa GO Diving Show

Gustong manalo ng biyahe para sa dalawang tao sa Caribbean diving paradise ng Grenada? – mabuti, mga bisita sa GO Diving Show ngayong weekend ay may pagkakataong manalo ng kahanga-hangang premyo, at ang kailangan lang nilang gawin para makapasok ay magtungo sa PureGrenada booth (860) at Aquanauts Grenada stand (410) sa kaganapan.

Magpapakita ang parehong mga booth ng mga QR code ng kumpetisyon - i-scan ang mga ito upang makasama nang may pagkakataong manalo sa mahusay na paglalakbay na ito, at alamin ang higit pa mula sa mga koponan ng PureGrenada at Aquanauts Grenada tungkol sa isla, sa mga tao nito at sa pagsisid. Ang mga mapapalad na mananalo ay aabisuhan sa linggo pagkatapos ng palabas.

Ang kamangha-manghang premyo na ito – kagandahang-loob ng PureGrenada, True Blue Bay Boutique Resort at Aquanauts Grenada – kasama ang mga economic-class return flight sa British Airways, pitong gabing pamamalagi sa True Blue Bay Boutique Resort sa bed-and-breakfast basis, at isang dive package kasama ang Aquanauts Grenada (libreng ten-dive package para sa diver one, at 50% off sa ten-dive package para sa diver two).

Ang Grenada ay isa sa mga diving hotspot ng Caribbean, na may kahanga-hangang topside na tanawin, kasaysayan at kultura na tugma. May mga makukulay na coral reef, nakamamanghang shipwrecks, nakakatuwang drift dives at isang kakaibang underwater sculpture park - nasa Grenada, Carriacou at Petite Martinique ang lahat. Sa higit sa 50 mga site ng nakakaintriga sa ilalim ng dagat na kababalaghan na natuklasan, hindi nakakagulat na ang mga maninisid sa lahat ng antas mula sa buong mundo ay naaakit sa isla – isang tunay na paraiso ng maninisid!

Ang True Blue Bay Boutique Resort ay isang four-star family-friendly property na matatagpuan sa St Georges. Pagmamay-ari at pinamamahalaan ng pamilya Fielden, ang True Blue Bay ay perpekto para sa mga naghahanap ng isang tunay na karanasan sa Grenadian. Ang hotel ay perpekto para sa mga gustong isawsaw ang kanilang sarili sa Grenada mismo. Nag-aalok ang isang buhay na buhay at magiliw na Boutique Resort ng 70 kumportable at magandang idinisenyong mga guestroom.

I-explore ang 'Shipwreck Capital of the Caribbean' kasama ang iyong bagong Aqua-family! Ang Aquanauts Grenada ay isang pag-aari ng pamilya at eco-friendly na dive shop na nakatuon sa kaligtasan at di malilimutang mga karanasan. Sa mga wrecks, reef, at sculpture na dapat galugarin, ang Grenada ay tunay na may isang bagay para sa bawat maninisid upang tamasahin. Nag-aalok ang Aquanauts Grenada ng libreng Nitrox 30% plus 4:1 – 6:1 dive ratios para matiyak ang isang top-notch scuba experience.

NB: Mga petsa ng blackout – 30 Hunyo hanggang 8 Hulyo 2025, 6-13 Agosto 2025, at 15 Disyembre 2025-4 Enero 2026. Mga Pagbubukod – rental equipment, karagdagang dive, upgrade, at/o iba pang incidental. Ang alok ay hindi wasto para sa anumang iba pang dive package. Ang pagpasok ay bukas para sa mga nasa hustong gulang na higit sa 25 taong gulang. Ang premyo ay may bisa para sa isang taon mula sa petsa ng draw.

Si Steve Backshall ang nangunguna sa GO Diving Show

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang tanging consumer dive at maglakbay palabas sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 Marso 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal ng TV, may-akda at paboritong Monty Halls, Dr Timmy Gambin, na tatalakay sa mayamang pamana ng maritime at panahon ng digmaan ng Malta, at ang dinamikong duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Si Andy Torbet ay muling magiging MC sa Main Stage, gayundin ang pagbibigay ng isang pagtatanghal sa mga hamon ng pagbaril ng teknikal na diving para sa mga palabas sa TV. Ang isang listahan ng lahat ng mga nagsasalita, kabilang ang mga timing, ay matatagpuan dito.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality na tech-wreck dive, breath-hold workshops at lining-out drills, marine biology zone at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataong subukan ang iyong kamay sa wreck mapping kasama ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang mga arrays ng lahat ng uri ng wreck. nakatayo mula sa mga tourist board, mga tagagawa, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

Sa taong ito makikita rin ang Kumpetisyon ng NoTanx Zero2Hero pagkuha sa gitnang yugto. Ang kumpetisyon na ito, na naglalayon sa mga newbie freedivers, ay makakakita ng paunang 12 kandidato pagsasanay kasama si Marcus Greatwood at ang NoTanx team sa London noong huling bahagi ng Pebrero. Pagkatapos, limang napiling finalist ang maglalaban-laban sa GO Diving Show sa weekend ng Marso, kabilang ang mga static apnea session sa pool, upang mahanap ang pangkalahatang mananalo, na makakakuha ng isang linggong biyahe sa Marsa Shagra Eco-Village, sa kagandahang-loob ng Oonasdivers.

