Ang natatanging research vessel na FLIP, na nakatakdang i-scrap, ay sumali sa DEEP

Ang R/P FLIP (Floating Instrument Platform), isang pioneering research vessel na pinamamahalaan ng higit sa 50 taon ng US Navy's Office of Naval Research at ng Scripps Institution of Oceanography, ay na-decommission noong Agosto 2023 at hinila sa Mexico para i-scrap.

Ang salita ng nalalapit na pagkawasak ng FLIP ay nakarating sa tagapagtatag ng DEEP, ang subsea design firm na bumubuo ng susunod na henerasyon ng mga tirahan ng tao sa ilalim ng dagat, at sa loob ng 48 oras, isang team ang na-scramble at nagtungo sa Mexico upang harangin ang FLIP bago ito nawasak.

"Ang direksyon mula sa aming tagapagtatag ay medyo malinaw," sabi ni Giulio Maresca, ang bagong Kapitan ng FLIP: "Iligtas siya. Huwag kang babalik nang wala siya."

Kilala sa natatanging disenyo nito, ang kahanga-hangang platform na ito ay maaaring 'mag-flip' mula sa isang pahalang na posisyon patungo sa isang patayo. Ang kakayahan ng 108-meter-long vessel na baguhin ang oryentasyon mula pahalang patungo sa patayo ay nagbigay dito ng katatagan sa kahit na mabagsik na dagat, na naging posible na pag-aralan ang mga oceanographic phenomena tulad ng sound propagation, wave dynamics, at marine life sa bukas na tubig.

Orihinal na kinomisyon noong 1962, ang FLIP ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagsulong ng siyentipikong pag-unawa sa karagatan, lalo na sa acoustics at hydrodynamics, at ang mga kontribusyon nito sa oceanography ay nananatiling lubos na makabuluhan, na pinagana ang mga dekada ng groundbreaking na pananaliksik sa marine science.

Ang decommissioning noong 2023 ay minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon para sa iconic na platform na ito, na naging simbolo ng makabagong pananaliksik sa dagat. Ngunit, lingid sa kaalaman ng mundo hanggang ngayon, hindi ito ang katapusan at siya na ngayon ang pinakabagong sasakyang-dagat na sumali sa DEEP adventure.

Mula nang mailigtas mula sa scrapyard, ang na-rescue na platform ay nagmula sa Mexico, sa pamamagitan ng Panama Canal at sa kabila ng Atlantic hanggang sa Mediterranean, kung saan sa susunod na 12-18 buwan ay ire-refit at gagawing moderno siya sa France.

Si Kristen Tertoole, CEO ng DEEP, ay nagsabi: "Ang FLIP ay isang iconic na platform ng pananaliksik - alam ng sinuman sa maritime research o mga komunidad ng engineering ang tungkol sa kanya, at marami ang may isang kuwento ng digmaan o dalawa. Hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki naming kumpirmahin ang pagdating ng FLIP sa karagatan ng Europa.

“Ang FLIP ay mula sa panahon ng matapang na engineering at optimismo para sa ating kinabukasan at sa ating mga karagatan, isang etos na ibinabahagi at hinahangad na isama ng DEEP. Ang aming misyon ay marahil ay parehong matapang: upang gawing aquatic ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapagana sa aming mga species na mabuhay, magtrabaho at umunlad sa ilalim ng tubig.

“Ang FLIP ay gaganap ng isang mahalagang papel sa DEEP fleet, na nagbibigay ng isang natatanging platform para sa pagsasaliksik sa karagatan at pagiging may kakayahang suportahan ang mga deployment ng Sentinel habitat ng DEEP bilang bahagi ng aming pinalawak na network ng pananaliksik.

“Inaasahan naming ianunsyo ang kanyang muling paglulunsad sa unang bahagi ng 2026, at natutuwa akong kumpirmahin na maraming oceanographic at research group ang nakikipag-ugnayan na para matiyak ang access.”

Ang refit ng FLIP ay magaganap sa MB92, isang kilalang shipyard na may mga pasilidad sa parehong Barcelona, ​​Spain at La Ciotat, France. "Ang reputasyon ng MB92 para sa makabagong teknolohiya, inobasyon, at isang pangako sa pagpapanatili ay naging malinaw na pagpipilian para sa tinatanggap na hindi pangkaraniwang proyektong ito," sabi ni Maresca.

Sinabi ng MB92 Group Managing Director na si Rob Papworth: "Ang kumpletong modernisasyon ng FLIP upang higit pang maunawaan ang karagatan ay kung ano ang nasa ating DNA. Ang MB92 ay lubos na ipinagmamalaki na makasali sa makasaysayang proyektong ito."

Si Dr Tom Drake, Office of Naval Research, ay nagkomento: "Natutuwa ako sa desisyon ng DEEP na buhayin at gawing moderno ang R/P FLIP, isang natatanging platform ng pananaliksik na nagsilbi nang mahusay sa ONR sa loob ng maraming taon. Ang inisyatiba ng modernisasyon na ito ay makabuluhang magpapalawak ng kanyang mga kakayahan sa agham ng karagatan, pagmamasid, at paggalugad, na nagbibigay ng bagong buhay sa isang sasakyang-dagat na naging mahalaga sa ating misyon. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan nang malapit sa DEEP upang ipagpatuloy ang ipinagmamalaking tradisyon ng kahusayan ng US Navy sa pagpapatakbo ng FLIP.

Photo kredito: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego