Pinupuno ng RAID ang mga nawawalang link ng nitrox at deco

Ang Dive RAID International ay nagpakilala ng dalawang bagong kurso na idinisenyo upang tulay ang mga agwat sa pagitan ng mga teknikal at recreational na programa nito - Nitrox Plus at Decompression Diver.

Ang RAID Nitrox Plus Ang kurso ay idinisenyo para sa mga recreational diver na gustong palawigin ang kanilang oras sa ilalim ng dagat at makakuha ng mga insight sa teknikal na diving ngunit hindi kinakailangang gumawa ng malaking pamumuhunan sa bagong kit, sabi ng RAID. Nababahala ito sa paggamit ng dalawang cylinders (single plus stage) para magbigay ng seguridad ng dagdag na gas hanggang sa 40m recreational limit, at pag-aaral ng pinakamabisang paraan para i-set up at gamitin ito.

Nakatuon ang kurso sa paggamit ng nitrox para sa pagsisid na may pinakamataas na paghinto sa kaligtasan na 10min, at may kasamang konserbatibong gradient factor.

Decompression Diver ay idinisenyo bilang isang "malambot na panimula" sa itinanghal na decompression diving, gamit ang sidemount o twinset, at nagbibigay-daan sa pag-dive sa 40m gamit ang tatlong cylinders, dalawang nagdadala sa ilalim ng gas at isa na may decompression gas sa pagitan ng 50 at 100% oxygen. Ang kurso ay maaaring isama sa RAID sidemount o twinset na pagsasanay.

Ang mga mag-aaral ay dapat na nakaranas ng mga open-water diver na may edad na 18 o higit pa na may 30/25 oras o higit pa na naka-log sa ilalim ng tubig na may Deep, Nitrox (o Nitrox Plus) at Explorer 30 o Advanced 35 na mga specialty. Maaaring magsagawa ng kurso ang mga tagapagturo ng RAID Deco 40 o mas mataas.

Ang mga mag-aaral ay inaasahang makakumpleto ng hindi bababa sa isang confined-water dive at isang minimum na apat na open-water training dive sa loob ng hindi bababa sa tatlong oras. Ang isa o higit pa sa mga ito ay dapat na isang deco dive.

Libreng emergency response cert

Para sa mga tagapagsanay nito, samantala, Pagsalakay ay nag-aalok ng libreng sertipikasyon ng First Aid Instructor at Oxygen Provider Instructor kung mag-aplay sila bago matapos ang Abril 2025.

Ang layunin ay "magkaroon ng mahusay na sinanay na mga First Aid at Oxygen Provider sa bawat dive, sa bawat site, sa buong mundo", sabi ng ahensya - kaya ginagawang "medyo mas ligtas" ang diving.

Sa pagtatapos ng 2025, ang layunin ay para sa lahat ng mga propesyonal sa pamunuan ng RAID na magkaroon ng parehong mga sertipikasyon. Para sa mga kasalukuyang RAID instructor na hindi pa nakakakuha ng mga ito, ginagawa nitong available ang mga credit nang walang bayad hanggang sa katapusan ng Abril, pagkatapos nito ay kakailanganin ng mga kandidato na magbayad ng katumbas ng US $50 bawat isa para sa kanila.

