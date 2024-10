Ang 'One Dive Family' ay nasa ilalim ng banner ng SDI

Ang International Training (IT) na nakabase sa Florida ay nagpasya na ayusin ang branding ng diver-training nito sa pamamagitan ng paglalagay sa iba't ibang ahensya nito sa ilalim ng iisang payong - ang SDI, o Scuba Diving International.

Ang tinatawag nitong "One Dive Family" ay pinagsasama ang senior service na TDI (Technical Diving International) sa ERDI (Emergency Response Diving International) at PFI (Performance Freediving International) para isama ang technical at rescue diving at freediving sa mga recreational diving services ng SDI mismo .

"Mula noong 1994, itinakda ng TDI ang pamantayan para sa kaligtasan at pagbabago sa teknikal na pagsisid," sabi ng CEO ng IT na si Brian Carney. "Ang legacy ng TDI ay ang pundasyon kung saan itinayo ang SDI at ang aming One Dive Family, na tinitiyak na ang lahat ng diver ay makakatanggap ng parehong mataas na kalidad na pagsasanay at suporta na tinukoy sa amin sa loob ng mga dekada."

Ang pag-iisa ng mga tatak sa ilalim ng SDI "ay nagbibigay-daan sa amin na mas mahusay na makipag-usap sa aming mga ibinahaging halaga at magbigay ng isang streamlined, cohesive na karanasan para sa mga diver sa buong mundo", ayon sa IT.

SDI noon nabuo noong 1998 upang yakapin ang recreational diver training mula sa entry-level up. Ang TDI, ERDI at PFI ay nagpapatuloy bilang mga sub-brand, na pinapanatili ang kanilang espesyal na pokus.

“Ipinagdiriwang ng kampanya ng One Dive Family ang lahat ng aming pinaninindigan mula noong 1994,” sabi ni IT COO Stephanie Miele. “Bilang isang negosyong pinamamahalaan ng pamilya na may pandaigdigang network ng mga propesyonal at iba't iba, ang pag-iisa na ito ay nagbibigay-daan sa amin na malinaw na ipahayag ang aming layunin at mga halaga.

"Sa ilalim ni SDI, patuloy kaming mangunguna bilang isang pandaigdigan, magkakaibang pamilya ng mga diver, na magpapaunlad ng pagiging inklusibo sa aming pagsisikap na tulungan ang mas maraming tao na ligtas na tuklasin ang mundo sa ilalim ng dagat nang may kumpiyansa at pangmatagalang pagkamangha.”