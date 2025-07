High five sa PADI pagkatapos ng Dive Industry Study

at 10: 01 am

Nahihigitan ng pandaigdigang membership ng PADI ang mga kakumpitensya sa mga tuntunin ng kita, pagiging produktibo at katapatan sa brand – iyon ang pagtatapos ng 2025 Dive Industry Study na isinagawa ng independiyenteng mananaliksik na Boston Consulting Group (BCG).

Ang membership na iyon ay binubuo ng 128,000 dive professionals at 6,600 dive-centres, at sinabi ng BCG na ang pananaliksik nito ay nagpapahiwatig na ang pakikipagsosyo sa PADI ay humahantong sa tunay na paglago ng negosyo. Napag-alaman na ang ahensya ng pagsasanay ay namumuno sa industriya sa pagtitiwala ng consumer, na nakakuha ng pinakamataas na Net Promoter Score (NPS) ng anumang organisasyong nagsasanay sa diver.

Ang NPS ay isang sukatan ng pagpayag ng mga customer na magrekomenda ng mga produkto o serbisyo ng kumpanya sa mga kaibigan at pamilya. Ang paghahanap ng BCG ay umaayon sa sariling pag-aaral ng PADI, ayon sa kung saan 91% ng mga bagong PADI Open Water Divers ang magrerekomenda ng tatak.

Ang PADI-exclusive dive-shops ay nakakuha ng US $186,000 (£137,000) na higit pa noong 2024 kaysa sa mga non-PADI dive-centre, at nag-ulat ng 15-20% na mas mataas na produktibidad, ayon sa ulat.

"Ang mga natuklasang ito ay nagpapatunay na ang tatak ng PADI, kasama ang mga programa sa pagsasanay at marketing nito, ay tumutulong sa mga dive-center na umunlad," sabi ng PADI Worldwide chief brand at membership officer Kristin Valette Wirth. “Ang pagiging miyembro ng PADI ay isang kumikitang diskarte sa negosyo.

"Sa pamamagitan ng pandaigdigang kamalayan, pinakamahusay na pagsasanay sa klase at walang kaparis na mga tool sa negosyo at marketing, tinutulungan ng organisasyon ng PADI ang mga miyembro na hindi lamang magtagumpay ngunit mamuno sa kanilang merkado."

Ang PADI ay naglabas ng higit sa 30 milyong mga sertipikasyon

Kasalukuyang nag-aalok ang ahensya ng pagsasanay ng 94 na kurso sa 27 wika at, habang papalapit ito sa ika-60 anibersaryo nito sa 2026, nagsasabing nakapagbigay ito ng higit sa 30 milyong sertipikasyon.

Napag-alaman na nag-utos ito ng 21 beses na mas maraming exposure sa media kaysa sa ibang ahensya ng diver-training, na may 90% global share ng boses pati na rin ang 3.6 na beses na mga social followers ng pinakamalapit na katunggali nito, at apat na beses ang trapiko sa website. Dahil dito, kinikilala ng 75% ng mga bagong diver ang PADI bago simulan ang pagsasanay, sabi ni Wirth.

Nalaman ng pag-aaral ng BCG na ang mga miyembro ng PADI ay kumikita ng mas malaki, mas produktibo at nakinabang mula sa pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa customer sa pamamagitan ng mga tool at promosyon tulad ng PADI Adventures, PADI Club, ang Refer-A-Friend Challenge at Master Scuba Diver Challenge.

Padi sinasabi rin na tumulong sila sa pagpapakilos ng 70+ milyong Ocean Torchbearers, nagkaloob ng higit sa $6 milyon na mga gawad para sa konserbasyon, nagpasigla ng higit sa 350,000 lokal na mga inisyatiba at nagtaguyod ng higit sa 2,700 pinagtibay na mga dive-site upang makakuha ng katayuang Marine Protected Area.

Sinusuportahan ng UNESCO ang proyekto ng DAN/PADI

PADI diver na nagtatrabaho sa isang coral-reef survey

Sa iba pang balita ng PADI, ang pakikipagtulungan ng Ocean Literacy Project ng ahensya sa Divers Alert Network (Dan) ay opisyal na kinilala bilang isang "Ocean Decade Action" ni UNESCOIntergovernmental Oceanographic Commission ni.

Sumali ito sa isa pang programa, Ocean Literacy With All, bilang bahagi ng UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030).

Ang DAN.PADI Ocean Literacy Project ay isang internasyonal na inisyatiba sa edukasyon na idinisenyo upang itaas ang kamalayan at bigyang kapangyarihan ang mga nakababatang henerasyon na maging mga tagapangasiwa ng karagatan. Sa pamamagitan ng e-learning, science at storytelling, nilalayon nitong gawing accessible at nakakaengganyo ang kaalaman sa karagatan.

Nagtatampok ang programa ng nilalamang binuo ng DAN Europe na nagtatrabaho sa mga propesor sa unibersidad at mga mananaliksik sa agham-dagat. Ginagamit ito ng mga instruktor ng DAN at PADI sa mga paaralan, mga dive-centre at mga inisyatiba ng kabataan sa parehong Ingles at Italyano, na nakabatay sa isang matagumpay na inisyatiba na tinatawag na Scuola D'Amare na inilunsad ng isang asosasyon ng PADI na Italyano.

Ang proyekto ay idinisenyo upang hikayatin ang mga nakababatang henerasyon na maging mga tagapangasiwa ng karagatan

Mula noong 2019 ang programa ay sinasabing nagpakilala ng higit sa 80,000 mga mag-aaral sa mga aspeto ng Dagat Mediteraneo. Ang apat na pangunahing module ng pag-aaral ay sumasaklaw sa agham ng mamamayan, polusyon sa plastik, pagbabago ng klima at arkeolohiya sa ilalim ng dagat.

Sinasabi ng PADI na ang pag-endorso ng UNESCO ay magbibigay-daan sa Ocean Literacy Project na palawakin at yakapin ang edukasyon sa karagatan para sa mga tao sa lahat ng edad, pinagmulan at nasyonalidad. I-access ang programa dito.

Gayundin sa Divernet: Nakikipag-ugnay ang PADI sa mga gumagawa ng gear sa new-diver trawl, Nakataya ang Fiji dive-trip sa hamon ng PADI Master, Nakakaligtaan ba ng mga diver ang isang trick gamit ang aming mga mahinang hand-signal?, Ang British scuba instructor ay tumanggap ng rescue award