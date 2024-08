Pinalalawak ng Grant ang saklaw ng pagsasanay ng Manx dive-club

Ang pinakalumang scuba-diving club ng Isle of Man ay ginawaran ng lottery grant para makapagsanay ito ng mas maraming bagong diver – at, umaasa itong babaan ang edad ng paggamit nito.

"Magandang makita ang higit pang mga kabataan na gustong matutong sumisid," sabi ng tagapangulo ng club na si Leigh Morris, na sumulat ng aplikasyon sa pagpopondo na naaprubahan ng Manx Lottery Trust.

Ang Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool pagsasanay to eight young people over the next two winters.

"Layunin naming sanayin ang mga kabataan upang makamit ang kwalipikasyon sa Ocean Diver, at mayroon kaming dalawang trainee na kasisimula pa lang," sabi ni Morris. Divernet. Sasagutin ng dagdag na pera ang mga gastos sa pagbibigay ng dive-gear sa angkop na hanay ng mga sukat pati na rin ang pag-hire ng mga pool facility para sa mga karagdagang session.

Ang IOMSAC ay isa rin sa mga pinakalumang sangay ng British Sub-Aqua Club (BSAC 76), na sinimulan noong 1959 ng mga tauhan sa sarado na ngayong Port Erin Marine Field Research Station. Ang Isle of Man ay isang UK Crown Dependency at "ang tanging buong bansa sa mundo na isang UNESCO Biosphere", sabi ni Morris.

Ang club ay may mga 50 miyembro, kabilang ang humigit-kumulang isang dosenang trainees sa kasalukuyan. Ito ay sumisid sa karamihan ng mga linggo, depende sa lagay ng panahon, at may dalawang RIB, na pinananatili sa magkaibang panig ng isla para sa flexibility, kahit na magagamit din ng mga miyembro ang hardboat na pinapatakbo ng nag-iisang dive-shop na Discover Diving ng Isle of Man.

Pul pagsasanay is carried out at King William’s College and open-water pagsasanay mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life pagkuha ng larawan opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Nagtatrabaho si Morris para sa Manx Wildlife Trust, gayundin ang club secretary na si Dr Lara Howe, ang marine officer ng trust at IoM Seasearch co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Tagapagturo.

Bukod sa uri ng marine life attractions na ipinahiwatig ng isla UNESCO Biosphere status, ang club ay may access sa mga shipwrecks sa isang hanay ng mga kalaliman at nagmamay-ari ng kung ano ang inilalarawan nito bilang "isa sa mga pinaka-makasaysayang wrecks sa British Isles" - HM Sloop Racehorse, na lumubog noong 1822 at muling natuklasan ng club pagkalipas ng eksaktong 200 taon.

Tatlong kanyon ang natuklasan sa pagkawasak noong nakaraang taon. "Regular kaming sumisid sa site at nakakahanap ng mga bagong artefact sa bawat dive," sabi ni Morris. Ang susunod na proyekto para sa proactive club na ito, bilang tugon sa isang kahilingan sa labas, ay pag-concentrate ang mga pagsisid sa paligid ng Douglas Lighthouse sa paghahanap ng nawawalang makasaysayang lamp-gear nito.

Gayundin sa Divernet: Wreck Tour 78: Ang Liverpool, Wreck Tour 84: Ang Ringwall, Wreck Tour 107: Ang Thracian, Wreck Tour 59: Fenella Ann