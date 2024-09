Pamilya + kaibigan na naka-target sa referral drive ng PADI

“Ang pagsisid ay nagbibigay-daan sa akin na tuklasin ang kagandahan ng karagatan, at gusto kong ibahagi iyon sa aking kapareha, si Brady,” sabi ng PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey mula sa UK, pinag-uusapan ang bagong ahensya ng pagsasanay na “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

“Lumaki siya sa lupa, walang dagat sa kanyang buhay, at hindi palaging masigasig sa mas malamig na tubig. Ngunit pagkatapos lumipat sa Cornwall, natagpuan niya ang pagmamahal sa karagatan sa pamamagitan ng surfing at snorkelling.

“Ngayon, ang pagpapa-certify sa kanya ay ang susunod na hakbang, dahil nagbubukas ito ng isang bagong mundo sa ilalim ng dagat para sabay nating tuklasin. Hindi na ako makapaghintay na maranasan ni Brady ang magic sa ilalim ng surface bilang isang PADI diver.”

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: 'Ang pagpapa-certify kay Brady ang susunod na hakbang.'

Hinihikayat ng PADI ang mga scuba divers na mag-recruit ng mga kaibigan at miyembro ng pamilya bilang kanilang dive-buddies gamit ang bago nitong campaign na "diver-acquisition", isang insentibong pamamaraan na nagbibigay-daan sa mga PADI divers sa anumang antas na magpadala ng 15%-off na link para sa PADI Open Water eLearning course, sa pamamagitan ng kanilang PADI Account.

Sa pamamagitan ng paggamit ng link, magbubukas naman ang bagong recruit ng 30-araw na pagsubok sa PADI Club para sa diver na nagpadala ng alok. Ang membership sa club ay nagkakahalaga ng US $50 bawat taon at nag-aalok ng access sa mga diskwento sa mga programang eLearning at certification card ng PADI, isang libreng programang ReActivate at isang subscription sa digital na bersyon ng PADI Sumisid sa ilalim ng dagat magazine.

“Malaki ang pamumuhunan ng PADI sa kampanyang ito at hinihikayat namin ang aming komunidad ng mga diver, dive professional at dive-centre at mga resort na gawin din iyon,” sabi ng punong brand at membership officer ng PADI Worldwide na si Valette Wirth.

'Glorified excuse'

Ang ahensya ng pagsasanay ay nagpapatakbo ng apat na mini-campaign na may kaugnayan sa referral program, na tumutuon sa mga pangunahing dahilan para sa pag-aaral na sumisid, na sinasabi nito ay wellness, koneksyon, edukasyon at layunin.

Nag-aalok ang programa sa mga propesyonal ng PADI ng karagdagang insentibo upang magbenta ng higit pang mga kurso sa pamamagitan ng pagpapakain sa PADI Master Scuba Diver Challenge at nag-aalok ng pagkakataon sa mga estudyante ng MSD na manalo ng dive-trip sa Maldives.

India Black: 'Gusto kong i-refer ang sinumang medyo natatakot sa karagatan'

"Napakaraming iba't ibang dahilan kung bakit gusto kong sumisid," sabi ng isa pang UK PADI AmbassaDiver, Itim ng India. “Nakikita ko na ito ay isang paraan para i-ground ang aking sarili, mas malapit na makakonekta sa kalikasan, mas maunawaan ang mundo sa ilalim ng dagat, at ito ay isang kamangha-manghang ehersisyo sa pag-iisip… ngunit sa totoo lang, ito ay isang maluwalhating dahilan para makapagpalipas ako ng araw sa panonood ng karagatan ang paborito kong marine life at nagpapanggap na sirena.

“Gusto kong i-refer ang sinumang medyo natatakot sa karagatan. Nakausap ko na ang napakaraming tao na nagsabi kung paano ganap na binago ng pagsisid ang kanilang pananaw sa tubig, at sa tingin ko ito ay isang lugar ng pagpapagaling na dapat ma-access ng lahat.

“Ire-refer ko ang mama ko na si Katie! Siya ay medyo nag-aalangan, ngunit sa palagay ko ay napakahusay para sa kanya na subukan ito!” Alamin ang higit pa tungkol sa PADI's Sumangguni sa Isang Kaibigan kampanya.

