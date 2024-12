Kinuha ni Steve Backshall ang Ocean Down Under

Ang TV presenter, may-akda, adventurer at all-round top bloke na si Steve Backshall ay dinadala ang kanyang Ocean live na stage show sa Australia sa 2025.

Pagkatapos ng kanyang headline slot sa Main Stage sa GO Diving Show ANZ sa Sydney noong Setyembre, babalik si Steve sa Down Under para maglibot sa pitong iba't ibang lokasyon kasama ang kanyang kinikilala, inspirational na palabas na Ocean, na tumpak na may sub-title na 'pagdadala marine dreams to life'.

Karagatan ni Steve Backshall ay isang liham ng pag-ibig sa pinakakapana-panabik na kapaligiran sa ating planeta – at isang mahusay na paraan para matuto pa tungkol sa kung ano ang kailangan nating gawin para iligtas ang ating mga karagatan.

Bilang bida ng hit na palabas sa TV na Deadly 60, binibigyang buhay ni Steve ang kanyang trademark na enerhiya sa pamamagitan ng mga stunt, eksperimento, props, cutting-edge science, at big-screen footage mula sa kanyang dalawang dekada sa TV. Mula sa mahuhusay na puti hanggang sa mahuhusay na balyena, seal hanggang sardine shoals, orca hanggang sa mga kakaibang kalaliman, nakukuha niya ang mga icon ng Big Blue sa nakamamanghang detalye.

Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon para sa mga tagahanga sa lahat ng edad na sumisid nang malalim sa napakagandang mundo sa ilalim ng mga alon. Isang dapat makita para sa buong pamilya!

Kasama sa kanyang paglilibot sa Australia ang:

9 Enero – Perth, Riverside Theater

11 Enero – Adelaide, AEC Theater

13 Enero – Brisbane, QPAC

15 Enero – Newcastle, Civic Theater

16 Enero – Sydney, Enmore Theater

17 Enero – Canberra Theater

18 Enero – Melbourne, Hamer Hall

Ang mga tiket ay ibinebenta ngayon dito.

Bumalik sa Blighty

Huwag mag-alala kung napalampas mo ang UK tour ni Steve sa Ocean noong Oktubre at Nobyembre, babalik siya sa Pangunahing Yugto ng GO Diving Show sa NAEC Stoneleigh noong 1-2 Marso bilang headline speaker.

Dalawang-para-isang tiket ay ibinebenta na ngayon para sa pangunahing kaganapang ito sa kalendaryong diving sa UK.