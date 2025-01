Inilunsad ng Solomon Airlines ang Unang Trans-Tasman Route

Mga Flight ng Solomon Airlines na magsisimula sa Pebrero 21, 2025 Auckland-Brisbane mula NZD$238 one way, NZD$513 return

Ipinagdiriwang ng Solomon Airlines ang unang serbisyo ng Trans-Tasman ng airline mula Auckland hanggang Brisbane kasama ang

'Solomon Airlines Auckland-Brisbane Launch Fares' mula NZD$238 isang paraan at NZD $513 pagbabalik (kabilang ang mga buwis). Ang mga espesyal na alok na pamasahe ay ang pinakamababang full-service na pamasahe sa airline na kasalukuyang magagamit sa pagitan ng New Zealand at Australia.

Lilipad ang Solomon Airlines sa Auckland patungong Brisbane gamit ang isang Airbus A320 na sasakyang panghimpapawid na nag-aalok ng 12 upuan sa Business Class sa isang

2 x 2 configuration at 138 Economy Class na upuan sa isang 3 x 3 na configuration. Ang oras ng paglipad ay 3 oras at 45 minuto.



'Solomon Airlines Auckland-Brisbane Launch Fares' ay ibinebenta hanggang sa maubos at kasama ang:

Full Service airline, masasarap na pagkain, meryenda, inumin, inflight service excellence

Malaking libre, checked baggage allowance* na 30 kilo bawat tao Economy, 40 kilos Business Class

Cabin baggage allowance na 7 kg Economy Class at 10kg Business Class

Ang flight IE 725 ay gagana sa mga Biyernes na aalis sa Auckland 6.30:07.15 am pagdating sa Brisbane XNUMX:XNUMX am upang bigyang-daan ang isang buong araw ng negosyo o mga paglilipat sa ibang mga destinasyon sa Australia o pasulong sa Solomon Islands

Mga koneksyon sa parehong araw sa Honiara at Munda, gateway sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa Western at Isabel Provinces

Magandang pagkakataon na subukan ang isang lokal na airline sa Pasipiko, ang Solomon Islands na pinakamahal na pambansang flag carrier

*Ang mga karagdagang allowance sa bagahe ay nalalapat para sa Mga Miyembro ng Belama Plus at Ganap na Flexible na pamasahe

Sinabi ng Solomon Airlines na ang bagong ruta ay isang mahalagang tampok ng bagong internasyonal na iskedyul ng airline.



"Nasasabik kaming ilunsad ang aming unang Trans-Tasman flight na nag-aalok ng Kiwis ng bagong pagpipilian sa airline nang direkta sa Brisbane, at sa mga bumibiyahe sa Solomon Islands, isang maginhawang koneksyon sa parehong araw sa pamamagitan ng Brisbane patungo sa aming mga internasyonal na gateway ng Honiara at Munda," sabi ni John Wopereis , Commercial Manager sa Solomon Airlines.



“Ang mga flight ng Auckland-Brisbane sa parehong direksyon ay nakatakdang magbigay ng mahusay na koneksyon, na ginagawang mas madali at abot-kaya ang paglalakbay para sa mga business at leisure traveller, pati na rin ang mga manggagawa sa RSE at trapiko ng VFR – ang mga bumibisita sa mga kaibigan at pamilya sa Australia, New Zealand at Solomon Islands, ” sabi niya.



“Bagama't inaasahan naming marami ang gagamit ng flight para sa point to point na paglalakbay sa pagitan ng Auckland at Brisbane, ang serbisyo ay kumokonekta rin ng walang putol sa aming mga flight mula Brisbane papuntang Munda at Honiara, na nagpapahintulot sa parehong araw na paglalakbay mula sa New Zealand sa pamamagitan ng Brisbane patungo sa ilan sa mga Solomon Islands. pangunahing destinasyon ng turismo sa Western at Isabel Provinces,” dagdag niya.

"Ang rutang ito ay bahagi ng aming pinalawak na internasyonal na iskedyul na idinisenyo upang mapahusay ang koneksyon sa rehiyon, mapabuti ang kahusayan sa pagpapatakbo, at matiyak ang maayos na karanasan sa paglalakbay para sa mga pasahero at kargamento," sabi ni Mr Wopereis.

Para sa karagdagang impormasyon tingnan flysolomons.com o sundan kami para sa pinakabagong mga update ng Solomon Airlines, Facebook SolomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn