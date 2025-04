Ang Soft Magic Descending ay tumama sa mga diver-judges

Hindi alam ng British scuba instructor at professional artist na si Laura Parker ang Asia Dive Expo (ADEX) Voice of the Ocean competition hanggang sa nabasa niya ito sa isang Divernet gabay sa mga internasyonal na eksibisyon sa diving mas maaga sa taong ito.

Siya ay natutuwa na siya ay sumunod sa pangunguna, gayunpaman, dahil ang kanyang pagpipinta Malambot na Mahika na Pababa katatapos lang niyang magwagi sa kategorya ng Artwork ng prestihiyosong kompetisyon. "I entered on a bit of a bit of a whim, hoping to be a finalist, but was surprised and thrilled to hear that one of my two entries was the actual category winner," sabi ni Parker. Divernet.

Ang pagpipinta, isang kamakailang halimbawa ng tinatawag niyang "watery reflections", ay malinaw na humanga sa isang kilalang panel sa Singapore diving event nang ang mga miyembro nito ay pumili ng mga nanalo nang live sa pangunahing yugto ng eksibisyon noong 6 Abril.

Ang ADEX ay ang pinakamalaki at pinakamatagal na dive show sa Asia at ang Voice of the Ocean competition ay sumasaklaw sa kalikasan sa photography at videography gayundin sa sining.

Kapansin-pansing star-studded ang 10-strong judgeging panel ng underwater image-makers, na kinabibilangan nina David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich at William Tan.

Nagwagi sa likhang sining sa ADEX 2025: Soft Magic Descending

Si Laura Parker, isang self-taught na pintor na nakabase sa Richmond, Surrey, ay nagpasok ng dalawang painting at parehong nakapasok sa huling shortlist, ngunit Malambot na Mahika na Pababa ay inilarawan ng panel bilang "isang tunay na nakamamanghang gawa", na may ilang mga hukom na nagpapahayag ng pagnanais na isabit ito sa kanilang mga dingding sa bahay.

Mainit na ilaw

Ang 46 x 46cm na pagpipinta ay nasa acrylic at lapis sa isang cradled wood panel. Marami sa mga naunang gawa ni Parker ay direktang nakabatay sa kanyang mga karanasan sa ilalim ng dagat, na may mga larawang karaniwang sumasalamin sa marine life at mga kinakalawang na wrecks, ngunit Malambot na Mahika na Pababa ay isang tanawin mula sa itaas na bahagi na inspirasyon ng mga paglalakad sa paliko-likong batis.

"Malambot na Mahika na Pababa ay isang paggalugad ng mga kulay at pattern, naghahabol at naghahalo-halo bilang mainit na liwanag na darts sa madilim na matubig na kailaliman," isinulat ni Parker sa kanyang paglalarawan sa pagpasok sa kompetisyon. "Nasisiyahan ako sa walang katapusang mga posibilidad ng pagbabago ng mga hugis at anyo na nilikha ng mga gumagalaw na paggalaw na ito, at tumutugon nang intuitive sa pamamagitan ng paggalaw ng pintura na may matapang na nagpapahayag na mga galaw.

"Gamit ang isang plasterer's trowel, sa halip na isang brush, hindi ko lubos na makokontrol kung paano gumagalaw at naghahalo ang pintura. Ang pag-eksperimento at pakikipagsapalaran ang nagpapakilig sa akin, kapag natutuklasan ko ang nakakagulat, hindi inaasahang imahe habang bumubuo ako ng maraming layer ng pintura upang pukawin ang magaan na pagsasayaw sa tubig, paglalagay ng mga anino, paglikha ng mga hugis at mood."

Nakapasok din sa finals ang ibang entry ni Laura Parker na Wrecked, batay sa kanyang mga karanasan sa diving

"Para sa akin, ang paggawa ng sining ay kapana-panabik, nakakatakot, nakakadismaya, nakakahumaling, nagbibigay-kasiyahan at isang lubos na kailangang-kailangan na bahagi ng aking buhay," dagdag ni Parker. kanya unang lumitaw ang trabaho on Divernet noong 2021 nang ang likhang sining na inspirasyon ng Caribbean Sa Malalim ay pinili na i-project sa tatlong palapag ng isang tindahan ng damit sa Oxford Street ng London.

Ipininta niya ito "bilang isang panlunas sa kadiliman ng lockdown, habang naaalala ko ang mga matahimik na sandali na naranasan sa ilalim ng mga alon".

Naging kwalipikado si Parker bilang isang maninisid sa British Virgin Islands noong 2006 sa edad na 54 at bumalik sa UK upang maging isang instruktor sa susunod na taon. Marami sa kanyang mga underwater painting ay batay sa kanyang mga karanasan sa pagsisid at pagkuha ng larawan nang regular sa Grenada.

Alamin ang iba pang mga kaganapan tungkol sa artist sa kanyang website, at higit pa tungkol sa ADEX Voice of the Ocean dito.

