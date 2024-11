Nakatakdang sumisid si Shaff sa Maldives hilaga hanggang timog

Pagsisid tagapagturo Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

Ang Across Maldives 2025 dive event ay inaayos ng Ocean 6/50, isang charity na co-founded ni Naeem. Simula sa pinakahilagang punto, ang Haa Alif Thuraakunu, ang liveaboard-based na ekspedisyon ay tutungo sa timog upang maabot ang Addu Atoll sa isang nakaplanong 26 na araw.

Ang ruta timog mula Haa Alif Thuraakunu hanggang Addu Atoll

Sa hindi bababa sa isang pares ng 1-2 oras na pang-araw-araw na pagsisid na isasagawa sa mga pangunahing lokasyon sa bawat atoll sa daan, at paggamit ng mga DPV para sa mabilis na pagpapaandar, inaasahan ni Naeem na ang kanyang 50+ dive bawat isa ay may kasamang karaniwang mga distansyang 8-10km, kaya saklaw isang malaking halaga ng lupa sa kabuuan.

Ang layunin, sabi niya, ay upang mangolekta ng magagamit na siyentipikong data ng karagatan sa mga dives, upang masuri at ipalaganap sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal at lokal na kasosyo.

Karagatan 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including pagsasanay programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

Ang koponan ay titigil sa mga isla sa daan para sa mga sesyon ng impormasyon, na naka-target sa "pagbibigay-inspirasyon sa mga Maldivian at pagpapaunlad ng mas malalim na koneksyon sa ating natural na ekosistema, na nag-uudyok sa mga kabataan na protektahan at pangalagaan ito para sa mga susunod na henerasyon".

Shaff Naeem

Naeem, a former military diving tagapagturo who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on larawan sa ilalim ng dagat.

Nagtakda siya ng Asian record para sa pinakamahabang scuba dive na may a 50 oras na livestream na paglubog sa 2022 upang markahan ang kalahating siglo ng Maldives sa industriya ng diving.

Para sa bagong ekspedisyon, bumuo siya ng isang pangkat ng 26 na technical support divers na may hanay ng mga karagdagang tungkulin mula sa medikal na suporta hanggang sa camerawork, kabilang ang mga kilalang pangalan tulad ng Ben Reymenants, Michael Menduno at Saeed Rashid.

Kukunin ng dive-team ang pinakamahusay na mga site sa mga atoll sa buong Maldives

Ang paglalakbay ay gagawin sa Emperador Virgo liveaboard, na may diving equipment kabilang ang Divesoft CCR Liberty sidemount rebreather, Seacraft Ghost 2000 DPV at XDeep Stealth 2.0 Tech BC. Maghanap ng higit pa tungkol sa Sa buong Maldives 2025 sa lugar ng ekspedisyon.

